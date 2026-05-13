Politique

Le Vietnam promulgue neuf nouvelles lois majeures

Le président vietnamien a promulgué neuf nouvelles lois adoptées par l’Assemblée nationale lors de sa première session de la 16e législature. Ces textes visent à perfectionner le cadre juridique, renforcer la décentralisation, promouvoir la transformation numérique et créer un environnement plus favorable au développement socio-économique, à l’innovation et à l’intégration internationale du pays.

Lors de la conférence de presse. Photo : VNA
Lors de la conférence de presse. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Bureau présidentiel a organisé, dans l’après-midi du 13 mai, une conférence de presse pour annoncer l’Ordre du président de la République portant promulgation de neuf lois adoptées par l’Assemblée nationale de la 16e législature lors de sa première session, marquant une étape importante dans le perfectionnement du système juridique afin de répondre aux exigences du développement national dans une nouvelle phase, de promouvoir la réforme administrative, la transformation numérique, la décentralisation et une meilleure protection des droits et intérêts des citoyens et des entreprises.

Les textes promulgués comprennent : la Loi modifiée sur la Capitale ; la Loi modifiée sur l’accès à l’information ; la Loi modifiée sur l’état civil ; la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l’émulation et les récompenses ; la Loi modifiée sur les croyances et les religions ; la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur les représentations de la République socialiste du Vietnam à l’étranger ; la Loi modifiant et complétant certains articles des lois fiscales ; la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur la notarisation ; ainsi que la Loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l’assistance juridique.

vnanet-2.jpg
Le chef adjoint du cabinet du président, Can Van Tai, préside la conférence de presse. Photo : VNA



Lors de la conférence de presse, les représentants des organes compétents ont indiqué que ces nouvelles lois visaient à lever les obstacles institutionnels, à renforcer l’efficacité de la gouvernance nationale et à créer un environnement plus favorable à l’innovation, au développement socio-économique et à l’intégration internationale.

La Loi modifiée sur la Capitale, qui entrera en vigueur le 1er juillet 2026, devrait notamment instaurer un cadre juridique novateur permettant à Hanoï de se développer à la hauteur de son rôle de centre politique, administratif, économique et culturel du pays.

Le texte prévoit une forte décentralisation des pouvoirs au profit des autorités municipales dans de nombreux domaines tels que l’organisation administrative, la gestion budgétaire, l’urbanisme, le développement des infrastructures, la gestion des ressources, ainsi que l’application des technologies numériques, des mégadonnées et de l’intelligence artificielle. Les autorités de la ville pourront adapter les procédures administratives afin de les rendre plus simples et plus favorables aux citoyens et aux entreprises, tout en mettant en place des mécanismes spécifiques adaptés aux réalités de la capitale.

La Loi modifiée sur l’accès à l’information, qui prendra effet le 1er septembre 2026, poursuit quant à elle l’objectif de renforcer la démocratie socialiste et les droits des citoyens. Elle élargit le champ des informations devant être rendues publiques, notamment celles liées directement à la vie quotidienne et aux activités de production et de commerce, tout en favorisant la diffusion des informations sur les plateformes numériques afin de faciliter l’accès des citoyens à l’information.

Le texte définit également plus clairement les informations accessibles, celles soumises à des restrictions et celles accessibles sous conditions, afin d’assurer un équilibre entre le droit à l’information et les exigences de protection des secrets d’État, de la sécurité nationale et des données personnelles.

Dans le domaine de la réforme administrative et de la transformation numérique, la Loi modifiée sur l’état civil, qui entrera en vigueur le 1er mars 2027, introduit plusieurs innovations majeures en matière de gestion et de services aux citoyens.

Ainsi, l’ensemble des compétences en matière d’enregistrement des actes d’état civil sera confié aux Comités populaires de niveau communal. Les citoyens pourront effectuer leurs démarches dans n’importe quelle commune, indépendamment de leur lieu de résidence ou des limites administratives.

La loi accélère également la numérisation des données d’état civil et reconnaît la valeur juridique des données électroniques, conformément au principe selon lequel « les citoyens ne fournissent leurs informations qu’une seule fois ». Les administrations seront chargées de partager et d’exploiter les données existantes afin de simplifier les procédures administratives.

Concernant l’émulation et les récompenses, la loi révisée, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2026, poursuit le perfectionnement des mécanismes de gestion publique dans un sens de simplification administrative, de décentralisation et d’encouragement à l’innovation.

Elle maintient le principe consistant à ne pas attribuer plusieurs récompenses pour une même réalisation, tout en accordant une attention particulière aux individus et collectivités des régions montagneuses et des minorités ethniques, ainsi qu’aux initiatives exemplaires en matière de transformation numérique, d’innovation et d’application des sciences et technologies.

Par ailleurs, la Loi modifiée sur les croyances et les religions, applicable à partir du 1er janvier 2027, vise à mieux garantir la liberté de croyance et de religion dans le contexte de la transformation numérique et d’une intégration internationale de plus en plus profonde.

Elle introduit de nouvelles dispositions relatives aux activités religieuses dans l’espace numérique, renforce la décentralisation de la gestion publique, simplifie les procédures administratives et encourage l’application des technologies numériques dans ce domaine.

En matière de politique extérieure, la Loi modifiant certains articles de la Loi sur les représentations vietnamiennes à l’étranger, qui prendra effet le 1er juillet 2026, a pour objectif de renforcer le professionnalisme et la modernité du réseau diplomatique vietnamien afin de répondre aux nouvelles exigences du développement et de l’intégration internationale.

Le texte complète les dispositions relatives aux fonctions, missions et structures organisationnelles des représentations vietnamiennes à l’étranger, tout en renforçant la décentralisation et en améliorant les régimes et politiques applicables à leur personnel et à leurs familles.

Sur le plan économique, la Loi modifiant certains articles des lois fiscales devrait créer de nouvelles dynamiques en faveur des ménages d’affaires, des particuliers et des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises.

La loi autorise le gouvernement à définir de manière flexible les seuils de chiffre d’affaires exonérés d’impôts, en fonction du contexte socio-économique de chaque période, afin de soutenir la production et les activités commerciales.

En outre, la Loi modifiée sur la notarisation, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2027, vise à simplifier les procédures, à promouvoir l’exploitation des données électroniques et à renforcer la décentralisation dans la gestion des activités notariales.

Elle prévoit également la possibilité de transmettre les originaux des actes notariés aux autorités judiciaires dans certains cas liés à des expertises ou vérifications, tout en garantissant leur conservation rigoureuse.

Enfin, la Loi modifiée sur l’assistance juridique élargit le champ des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle en supprimant la condition de difficultés financières pour certains groupes, notamment les personnes handicapées, les victimes de l’agent orange, les proches de martyrs et les personnes méritantes envers la nation.

La loi favorise également la transformation numérique et la mobilisation des ressources sociales dans le domaine de l’assistance juridique, contribuant ainsi à améliorer la qualité des services et à mieux protéger les droits de l’homme et les droits des citoyens dans la nouvelle phase de développement du pays.- VNA

source
#neuf nouvelles lois majeures
Suivez VietnamPlus

Voir plus

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Vers un nouveau comité central sur le perfectionnement des institutions et l’application des lois

Le nouveau comité directeur se concentrera uniquement sur les orientations relatives aux questions stratégiques, aux grands projets et aux contenus devant être soumis au Comité central, au Bureau politique et au Secrétariat, tout en coordonnant la levée des blocages et des problèmes intersectoriels, ainsi qu’en assurant le contrôle, la supervision, le suivi et le traitement des responsabilités politiques conformément à ses compétences.

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, et la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock. Photo: VNA

Le Vietnam œuvre pour des résultats concrets à la Conférence d’examen du TNP

L’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a informé la présidente de l’Assemblée générale de l'ONU, Annalena Baerbock, de l’évolution de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires au cours des deux premières semaines.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam (droite), reçoit Athsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de Vientiane, en visite de travail au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï et Vientiane appelées à devenir des modèles de coopération décentralisée

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, a réaffirmé que le Parti et l’État vietnamiens accordaient toujours la priorité absolue à l’amitié grandiose et unique entre le Vietnam et le Laos, tout en soutenant fortement le processus de renouveau et d’intégration internationale du Laos.

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam, He Wei. Photo: VNA

Le Premier ministre Le Minh Hung reçoit l'ambassadeur de Chine

Au cours de cette rencontre, le chef du gouvernement a salué les avancées très positives des relations bilatérales, soulignant particulièrement l'importance de la récente visite d'État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam.

Tran Duc Thang (droite, 2e rang), secrétaire du Comité municipal du PCV de Hanoï, et Athsaphangthong Siphandone, secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de la capitale lao, assistent à la cérémonie de signature de documents de coopération. Photo: VNA

Hanoï et Vientiane s'engagent à dynamiser leur coopération pour une nouvelle phase

Au cours de cet échange, les dirigeants des deux capitales vietnamien et lao ont réaffirmé leur volonté de consolider et de développer en profondeur l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale unissant le Vietnam et le Laos, tout en soulignant que les relations entre Hanoï et Vientiane ne cessent de se renforcer de manière efficace et concrète.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc s'adresse au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031, à Hanoi, le 12 mai. Photo: VNA

Le FPV renforcera sa coordination avec le gouvernement et l’Assemblée nationale

Le gouvernement et le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) ont travaillé de concert pour promouvoir le bloc de grande union nationale, déployer des mesures de protection sociale, renforcer la communication avec le public et la construction du système politique, améliorer le contrôle et la critique sociale, lutter contre la corruption et le gaspillage, améliorer les cadres juridiques et politiques et promouvoir la diplomatie populaire.

Une délégation de 60 Vietnamiens de la diaspora, originaires de 20 pays et territoires, a offert de l'encens en hommage aux rois Hùng. Photo : VNA

La diaspora vietnamienne contribue à l'unité et au développement national

Les Vietnamiens, au pays comme à l'étranger, constituent un maillon essentiel de la grande solidarité nationale. Leur patriotisme, leur attachement à la patrie et leur sens des responsabilités sont des atouts déterminants pour le développement fulgurant du pays, son intégration internationale et sa prospérité durable.

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont considéré que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement national dans les années à venir.