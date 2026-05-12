Hanoï et Vientiane s'engagent à dynamiser leur coopération pour une nouvelle phase

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Hanoï (VNA) – La permanence du Comité municipal du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hanoï a tenu, le 12 mai dans la capitale vietnamienne, un entretien avec une délégation de haut rang de Vientiane (Laos), actuellement en visite de travail au Vietnam.

L'événement a été coprésidé par Tran Duc Thang, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité municipal du PCV de Hanoï, et Athsaphangthong Siphandone, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire du Comité municipal du PPRL et président du Conseil populaire de la capitale lao.

Au cours de cet échange, les dirigeants des deux capitales ont réaffirmé leur volonté de consolider et de développer en profondeur l’amitié grandiose, la solidarité spéciale et la coopération intégrale unissant le Vietnam et le Laos, tout en soulignant que les relations entre Hanoï et Vientiane ne cessent de se renforcer de manière efficace et concrète.

Tran Duc Thang a affirmé que les échanges réguliers de délégations de haut niveau entre les deux Partis et les deux États consolident non seulement les liens de fidélité et la confiance politique mutuelle, mais insufflent également un nouvel élan à la coopération entre les localités, particulièrement entre les deux capitales.

Le partenariat bilatéral s'est consolidé dans divers secteurs tels que l'économie, le commerce, l’investissement, l’éducation, la santé, la culture et les échanges entre habitants. La signature récente du document de coopération pour la période 2026-2030 constitue, à cet égard, un cadre juridique et une orientation stratégique majeurs pour cette nouvelle étape de développement.

Face aux défis communs liés à la gestion urbaine, notamment les transports, l'environnement et la sécurité, Hanoï s'est déclarée prête à partager son expertise avec Vientiane dans les domaines de la réforme administrative et du perfectionnement de l’appareil administratif local.

Tran Duc Thang a également affirmé que Hanoï soutient le maintien et l'expansion de la coopération entre les localités des deux capitales, et s'est dit convaincu que, grâce à la forte détermination politique des dirigeants des deux parties, les relations entre Hanoï et Vientiane continueront de se développer de manière plus substantielle, durable et efficace à l'avenir.

De son côté, Athsaphangthong Siphandone a salué les réalisations socio-économiques de Hanoï, affirmant que cette visite témoigne de la détermination de Vientiane à cultiver ces liens spéciaux. Malgré un contexte économique mondial instable, la capitale lao maintient une croissance stable, en mettant l'accent sur les réformes de la gestion urbaine, le développement des infrastructures et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Il a appelé les deux villes à intensifier leur coopération dans la formation des ressources humaines, la gestion urbaine et la réforme administrative.

La rencontre s'est conclue par la signature de plusieurs protocoles d’accord couvrant des domaines tels que l’éducation, la mobilisation des masses, les femmes, la jeunesse, les affaires étrangères, l’industrie, le commerce et la santé. Ces documents visent à concrétiser les engagements pris pour la période 2026-2030, afin d’assurer un développement substantiel, efficace et durable des relations entre les deux capitales. -VNA

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