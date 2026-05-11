Politique

Le dirigeant To Lam s’entretient par téléphone avec le président de la Confédération suisse

À l’occasion du 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques, les dirigeants vietnamien et suisse ont réaffirmé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale dans divers domaines.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’entretient par téléphone avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’entretient par téléphone avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le 11 mai, au siège du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, s’est entretenu par téléphone avec le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin, à l’occasion du 55e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays.

Le dirigeant vietnamien a félicité Guy Parmelin pour sa réélection à la présidence de la Confédération suisse pour un second mandat, tout en réaffirmant l’importance que le Vietnam attache à ses relations d’amitié et de coopération multiforme avec la Suisse. Il a exprimé le souhait de voir les deux parties poursuivre la mise en œuvre efficace et l’approfondissement du Partenariat global établi en janvier 2025.

Évoquant les objectifs de développement du Vietnam à l’horizon 2045, visant à faire du pays une nation développée à revenu élevé avec une croissance supérieure à 10 %, ainsi que la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de résilience, de multilatéralisation et de diversification, To Lam a souligné que la Suisse figurait parmi les partenaires européens les plus importants du Vietnam. Il a exprimé le souhait que la Suisse continue d’accompagner le Vietnam dans sa nouvelle ère de développement.

De son côté, Guy Parmelin a félicité To Lam pour son élection par la 16e Assemblée nationale du Vietnam au poste de président de la République. Il a salué les avancées rapides et globales du Vietnam, estimant qu’elles "impressionnent fortement le monde", et a réaffirmé la volonté de la Suisse de renforcer davantage la coopération bilatérale dans le contexte des réformes et de la mise en oeuvre de nouveaux objectifs de développement du Vietnam.

Les deux dirigeants ont estimé que, face à un contexte international en évolution rapide, complexe et imprévisible, leurs pays devaient intensifier le dialogue, renforcer la confiance politique et approfondir leur coopération dans de nombreux domaines.

Le président de la Confédération suisse a approuvé les quatre grandes orientations de coopération proposées par To Lam, notamment le renforcement de la confiance politique grâce à des échanges réguliers à tous les niveaux et sur tous les canaux, ainsi que la mise en œuvre efficace du contenu du Partenariat global. Les deux parties ont également convenu de promouvoir les échanges commerciaux et les investissements à la hauteur du potentiel des deux pays.

vnanet-tlmay11-1.jpg
Le dirigeant To Lam s’entretient par téléphone avec le président de la Confédération suisse. Photo: VNA

Les deux dirigeants ont souligné l’importance croissante des sciences et des technologies comme nouveau pilier de la coopération bilatérale, avec une priorité accordée aux projets conjoints dans les domaines de l’agriculture, des biotechnologies, des énergies vertes et de l’économie numérique. La coopération en matière de sécurité et de défense a également été identifiée comme un axe important des relations bilatérales.

Ils ont par ailleurs insisté sur la nécessité d’accélérer les discussions afin de conclure rapidement l’Accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Association européenne de libre-échange (AELE), dont la Suisse est membre, afin de créer un nouvel élan pour les relations économiques, commerciales et d’investissement.

To Lam a affirmé que le Vietnam était prêt à poursuivre les échanges avec la Suisse et les autres partenaires sur les questions de propriété intellectuelle conformément aux règles du commerce international. Il a également souhaité bénéficier de l’expérience suisse dans le développement des centres financiers internationaux et des technologies financières, notamment dans les domaines de la finance numérique, de la blockchain, des actifs numériques et de la finance durable.

Le dirigeant vietnamien a enfin exprimé le souhait que la Suisse continue de créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne installée dans ce pays afin qu’elle puisse s’intégrer et contribuer au renforcement de l’amitié entre les deux nations.

Sur les questions multilatérales, les deux dirigeants ont convenu de renforcer leur coordination au sein des forums internationaux et des Nations unies, dans le respect du droit international et au service de la paix, de la stabilité et du développement durable dans le monde.

À cette occasion, To Lam a invité Guy Parmelin à effectuer une visite au Vietnam. L'invitation a été acceptée avec plaisir. -VNA

#Vietnam #Suisse #entretien téléphonique #président. Confédération suisse #To Lam
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Des participants au dialogue entre le Vietnam et la Suisse sur l’intelligence artificielle et les technologies financières. Photo: VNA

Dialogue Suisse-Vietnam sur l'intelligence artificielle et la fintech

Organisé par le Forum économique Suisse-Vietnam (SVEF) en collaboration avec Rikkeisoft, ce dialogue a abordé les enjeux centraux auxquels le secteur financier est confronté, notamment la manière d’exploiter le potentiel transformateur de l’intelligence artificielle tout en garantissant la confiance, la conformité réglementaire et la sécurité des infrastructures numériques transfrontalières.

Voir plus

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, prononce le discours d’ouverture de la 2e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale. Photo : VNA

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale demande un traitement rigoureux des pétitions publiques

Les électeurs ont manifesté leur soutien à la poursuite de la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir la croissance économique, à stabiliser la macréconomie, à maîtriser l’inflation et à préserver les principaux équilibres économiques, ainsi qu’à garantir la sécurité économique, énergétique, monétaire et alimentaire, de même que l’ordre et la paix sociaux.

Le Premier ministre Le Minh Hung préside une séance de travail avec ministère des Affaires étrangères. Photo: VNA

Le Vietnam accélère la modernisation de sa diplomatie sous l’impulsion du gouvernement

Le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que le 14ᵉ Congrès national du Parti avait inscrit la promotion des affaires étrangères et de l’intégration internationale parmi ses « tâches régulières et essentielles », témoignant d’une évolution majeure de la pensée stratégique et de la haute considération du Parti pour la diplomatie.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République To Lam à la réunion de travail avec le Bureau du gouvernement le 11 mai . Photo: VNA

Le haut dirigeant To Lam exige une modernisation globale du Bureau du gouvernement

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, To Lam, a appelé le Bureau du gouvernement à renforcer la qualité de son travail de conseil et de soutien, en mettant l’accent sur la rigueur politique et juridique, la modernisation de la gouvernance, la transformation numérique et une administration plus efficace et proche du peuple.

Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam, avec sa fille et sa petite-fille au mémorial Hô Chi Minh à Rio de Janeiro. Photo : Association d'amitié Brésil-Vietnam. Photo : VNA

Un historien brésilien affirme la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh

Le correspondant de l'Agence vietnamienne d'Information en Amérique du Sud a interviewé le 10 mai, Pedro Oliveira, secrétaire général de l'Association d'amitié Brésil-Vietnam (ABRAVIET) sur la valeur intemporelle de la pensée Ho Chi Minh pour la révolution mondiale et les relations Vietnam-Brésil dans le contexte actuel.

Le Premier ministre Lê Minh Hung s'exprime à la séance de travail avec le ministère de la Justice. Photo: VNA

Le PM Lê Minh Hung souligne le rôle stratégique du ministère de la Justice dans les réformes institutionnelles

Le chef du gouvernement a rappelé que le 14e Congrès national du Parti continue de considérer les institutions comme l’une des trois percées stratégiques du pays. Il a ainsi demandé de concentrer les efforts sur le perfectionnement et la synchronisation des institutions, ainsi que sur l’édification d’un système juridique de haute qualité, moderne et conforme aux pratiques internationales.

L'ambassadeur du Vietnam en Irlande, Pham Toan Thang et la maire adjointe de Cork, Margaret McDonnell. Photo: VNA

Le Vietnam et l'Irlande souhaitent renforcer leur coopération

La visite de travail de l’ambassadeur du Vietnam en Irlande, Pham Toan Thang, à Cork a illustré la volonté des deux pays de renforcer leur coopération dans les domaines de l’économie, de l’éducation, des technologies et des échanges humains, à l’occasion du 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Le secrétaire adjoint du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hanoï, Vu Dai Thang (droite) et le gouverneur de la préfecture japonaise de Yamanashi, Nagasaki Kotaro. Photo: hanoimoi.vn

Hanoï et Yamanashi approfondissent leur coopération verte

La ville de Hanoï et la préfecture japonaise de Yamanashi souhaitent renforcer leur coopération dans les domaines de la transition écologique, du tourisme durable et des échanges de jeunes, dans le contexte du développement croissant du partenariat stratégique global entre le Vietnam et le Japon.

Le Comité permanent de l’Assemblée nationale a ouvert, dans la matinée du 11 mai à Hanoï, sa deuxième session, sous la présidence du président de l’Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Ouverture de la deuxième session du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Réuni à Hanoï le 11 mai, le Comité permanent de l’Assemblée nationale du Vietnam a ouvert sa deuxième session afin d’examiner plusieurs textes législatifs importants, d’évaluer les travaux de la première session de la 16e législature et d’accélérer la mise en œuvre des lois récemment adoptées, dans un contexte marqué par les attentes croissantes des citoyens et des entreprises.

Les délégués sont allés rendre hommage au président Hô Chi Minh en son mausolée, à Hanoi, le 11 mai. Photo; VNA

Le 11e Congrès du FPV définit un programme de réformes pour 2026-2031

Le 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) se tient du 11 au 13 mai à Hanoi, rassemblant plus de 1.300 délégués représentant des organisations sociales, des groupes ethniques, des communautés religieuses, la diaspora vietnamienne et divers secteurs de tout le pays.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, (gauche) et le président sri-lankais Anura Kumara Dissanayake. Photo : VNA

Nouvelle moteur de la coopération Vietnam – Sri Lanka

Dhananath Fernando, directeur exécutif de l’Institut Advocata, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la signification de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, et les perspectives de la coopération bilatérale.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm préside une réunion permanente du Comité directeur central de lutte contre la corruption, le gaspillage et les phénomènes négatifs. Photo : VNA

📝 Édito : Contrôler le pouvoir pour prévenir la corruption à la racine

Après deux décennies de lutte acharnée contre la corruption, le gaspillage et les dérives, le Vietnam entre dans une nouvelle phase marquée non seulement par la fermeté des sanctions, mais aussi par une volonté accrue de prévenir les abus à la racine, de contrôler plus strictement le pouvoir et de créer un environnement favorable à l’innovation, afin de soutenir une croissance rapide et durable du pays.

Des cadres et fonctionnaires de la commune de Chuyên My, à Hanoï, servent la population avec dévouement et facilitent les démarches des habitants. Photo : VNA

Rationaliser l’appareil administratif pour mieux servir les citoyens

Près d’un an après la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux, le Vietnam enregistre des avancées notables en matière de rationalisation de l’appareil administratif, de simplification des procédures et de proximité avec les citoyens. Toutefois, les défis liés à la qualité des cadres, à la transformation numérique et à la décentralisation effective demeurent au cœur des réformes engagées par les autorités.

Lasantha Somaratne, responsable du développement stratégique du groupe sri-lankais Hayleys PLC. Photo : VNA

Les images retracent le parcours d’amitié entre le Vietnam et le Sri Lanka

À l’occasion de la visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, une exposition photographique de la VNA met en lumière les jalons marquants de l’amitié Vietnam-Sri Lanka, une relation fondée sur la confiance, le respect mutuel et de profondes affinités culturelles.

Le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia. Photo ; VNA

Inde-Vietnam : une coopération renforcée au bon moment

À l’occasion de la visite d’État en Inde du secrétaire général et président vietnamien Tô Lâm, le président de la Chambre de commerce Inde-Vietnam (IVCCI), Ajoykaant Ruia, a souligné les vastes perspectives de coopération bilatérale dans les domaines de la technologie, de l’agriculture, du tourisme et des investissements.