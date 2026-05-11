Nouvelle moteur de la coopération Vietnam – Sri Lanka

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Hanoï (VNA) – La visite d’État au Sri Lanka du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, les 7 et 8 mai derniers, témoigne non seulement de l’engagement politique de haut niveau du Vietnam en faveur du renforcement des relations bilatérales, mais ouvre également de nouvelles opportunités pour le Sri Lanka d’intensifier sa connectivité avec le Vietnam et, plus largement, avec l’Asie de l’Est.

C’est ce qu’a estimé Dhananath Fernando, directeur exécutif de l’Institut Advocata, lors d’une interview accordée à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) sur la signification de cette visite et les perspectives de la coopération bilatérale.

Dhananath Fernando a souligné la nécessité pour le Sri Lanka, y compris pour son secteur privé, de saisir cette dynamique afin de bâtir des partenariats économiques et stratégiques plus étroits avec le Vietnam. Il a également indiqué que l’un des résultats les plus attendus demeure l’établissement rapide de liaisons aériennes directes afin de faciliter le commerce, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Le directeur de l’Institut Advocata a par ailleurs mis en avant les enseignements que le Sri Lanka pourrait tirer du modèle de développement vietnamien dans le cadre de ses propres réformes économiques. Il a qualifié la politique du « Dôi Moi » (Renouveau) d’exemple illustrant la manière dont l’ouverture commerciale et les réformes de marché peuvent transformer profondément une économie nationale et renforcer sa compétitivité sur la scène internationale.

Dhananath Fernando, directeur exécutif de l’Institut Advocata. Photo: VNA

S’appuyant sur les chiffres de 2025, année au cours de laquelle les exportations vietnamiennes ont atteint 475,04 milliards de dollars, soit une hausse de 17 %, Dhananath Fernando a rappelé qu’une croissance durable est indissociable du libre-échange et d’une intégration économique approfondie. Il a observé que le Sri Lanka maintient encore des droits d’importation élevés, de nombreuses barrières tarifaires ainsi qu’un nombre limité d’accords de libre-échange.

Abordant la signature de plusieurs documents de coopération à l’occasion de la visite présidentielle, l’expert a souligné que le succès de ces initiatives dépendrait essentiellement de leur mise en œuvre effective. Il a salué la vision du dirigeant Tô Lâm, qui a insisté sur la concrétisation des accords signés, exhortant les agences gouvernementales et les acteurs privés à collaborer étroitement afin de transformer les engagements pris dans les domaines du numérique, de l’éducation et des sciences en résultats tangibles.

Pour Colombo, confrontée à de nombreuses difficultés économiques, un accès élargi au marché vietnamien et, au-delà, à celui de l’Asie de l’Est, revêt une importance particulière, a-t-il ajouté.

S’agissant des perspectives d’avenir, Dhananath Fernando a favorablement accueilli la proposition du dirigeant Tô Lâm visant à créer un nouveau cadre de coopération dans le commerce et l’investissement. Il a également suggéré que le Sri Lanka devienne un centre logistique stratégique pour les entreprises vietnamiennes souhaitant accéder au marché sud-asiatique.

Pour concrétiser cette ambition, il préconise une libéralisation progressive du secteur maritime et des investissements étrangers au Sri Lanka. Par ailleurs, l’agriculture constitue également un domaine de coopération prometteur. Selon lui, le Vietnam dispose d’un secteur agricole développé et hautement compétitif, utilisant efficacement les technologies modernes, notamment grâce à l’usage croissant des drones dans la production agricole. Il s’agit là d’expériences concrètes dont le Sri Lanka pourrait s’inspirer pour moderniser son agriculture. -VNA

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