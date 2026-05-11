Économie

Le Vietnam étudie le modèle de ville portuaire intelligente de Colombo (Sri Lanka)

Une délégation vietnamienne conduite par Nguyen Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission centrale d’organisation du Parti, a effectué une mission de travail au Sri Lanka afin d’étudier le modèle de développement de la ville portuaire intelligente de Colombo et de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines du numérique, de l’innovation, de l’intelligence artificielle, des infrastructures numériques et des semi-conducteurs.

La séance de travail entre Nguyen Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale d’organisation du Parti et chef adjoint permanent du Comité directeur central sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique (Comité directeur 57) et les responsables de l’Autorité de gestion de la ville portuaire de Colombo, au Sri Lanka. Photo : VNA
La séance de travail entre Nguyen Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale d’organisation du Parti et chef adjoint permanent du Comité directeur central sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique (Comité directeur 57) et les responsables de l’Autorité de gestion de la ville portuaire de Colombo, au Sri Lanka. Photo : VNA


Hanoï (VNA) - Nguyen Duy Ngoc, secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam, chef de la Commission centrale d’organisation du Parti et chef adjoint permanent du Comité directeur central sur le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique (Comité directeur 57), a récemment travaillé avec l’Autorité de gestion de la ville portuaire de Colombo, au Sri Lanka.

Nguyen Duy Ngoc a hautement apprécié le modèle de développement de la ville portuaire de Colombo, estimant qu’il présente plusieurs caractéristiques remarquables particulièrement adaptées aux conditions du Sri Lanka, pays insulaire orienté vers le développement de l’économie maritime, de la logistique, de la finance internationale et de l’économie numérique. Il a indiqué que le Vietnam prendrait note de ces expériences et poursuivrait les échanges avec les investisseurs vietnamiens, notamment les entreprises de sciences et technologies, d’innovation, de développement d’infrastructures numériques, portuaires et de villes intelligentes, afin de promouvoir des opportunités de coopération appropriées entre les deux pays.

Lors de cette séance de travail, Nguyen Duy Ngoc a remercié a salué les orientations de développement de la ville portuaire de Colombo dans les domaines des infrastructures portuaires, des infrastructures numériques, de l’économie numérique et des services internationaux. Selon lui, ces expériences constituent des références importantes pour le Vietnam dans le développement de ses infrastructures stratégiques, de ses centres d’innovation, de ses villes intelligentes et de son écosystème d’économie numérique.

À cette occasion, la délégation du Comité directeur 57 a également travaillé avec le ministère de l’Économie numérique du Sri Lanka. Les deux parties ont estimé que le Vietnam et le Sri Lanka présentent de nombreuses similitudes dans leur processus de développement de l’économie numérique et de transformation numérique nationale. Elles ont exprimé leur volonté de renforcer une coopération concrète entre les gouvernements, les entreprises et les peuples des deux pays dans les domaines des technologies numériques, de l’innovation, du développement des infrastructures numériques ainsi que de la formation des ressources humaines numériques.

La délégation vietnamienne a présenté plusieurs grandes orientations du Vietnam en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique. Elle a également partagé l’expérience vietnamienne dans le développement de l’écosystème des start-up innovantes, la création de centres d’innovation, la formation des ressources humaines numériques et le déploiement du mouvement « alphabétisation numérique populaire » destiné à démocratiser les compétences numériques au sein de la population.

De son côté, le vice-ministre de l’Économie numérique, Eranga Weeraratne, a indiqué que le Sri Lanka accordait actuellement une priorité au développement des infrastructures numériques au service de l’économie numérique et de l’intelligence artificielle (IA). Le Sri Lanka élabore également une stratégie de cybersécurité à l’horizon 2030, centrée sur la protection des infrastructures liées à l’IA, des données et des systèmes numériques nationaux.

Il a ajouté que les actifs numériques et les cryptomonnaies figuraient parmi les sujets prioritaires du Sri Lanka pour les années à venir. Le pays souhaite échanger et apprendre des expériences internationales, y compris vietnamiennes, dans l’élaboration des politiques de gestion, de développement et de supervision de ce secteur. Les deux parties ont également discuté des tendances de développement des actifs numériques, des infrastructures de données et de la nécessité d’adapter le cadre juridique à l’évolution de l’économie numérique.

Dans le domaine des semi-conducteurs, le Sri Lanka a estimé que le Vietnam avait obtenu des résultats positifs dans l’attraction des investissements, le développement de l’écosystème des semi-conducteurs et la formation de ressources humaines hautement qualifiées. Le Sri Lanka souhaite ainsi s’inspirer de l’expérience vietnamienne dans l’élaboration d’une stratégie nationale pour les semi-conducteurs, le renforcement des liens entre entreprises, instituts de recherche et universités, ainsi que le développement des ressources humaines destinées à cette industrie.

Les deux parties ont également échangé en profondeur sur le développement des infrastructures de connectivité numérique internationale et des câbles sous-marins à fibre optique. Le Sri Lanka s’est montré particulièrement intéressé par la stratégie vietnamienne de développement des câbles sous-marins internationaux, notamment l’orientation consistant à considérer ces infrastructures comme stratégiques au niveau national et à encourager les entreprises vietnamiennes à investir directement et à maîtriser les lignes internationales.

La délégation vietnamienne a partagé plusieurs orientations majeures concernant le développement des infrastructures numériques nationales. Le taux de couverture de la 4G atteint actuellement environ 99,8 % de la population vietnamienne, celui de la 5G environ 91,9 %, tandis que la vitesse du haut débit fixe atteint environ 281 Mbps, plaçant le Vietnam parmi les douze pays ayant les vitesses Internet les plus élevées au monde.

Les deux parties ont estimé que les infrastructures numériques à haut débit constitueront une base essentielle pour le développement futur de l’IA, des centres de données, du cloud computing et de l’économie numérique. - VNA

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