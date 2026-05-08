Économie

Forum de coopération commerciale, d’investissement et de tourisme Vietnam–Sri Lanka

À l’occasion du Forum de coopération commerciale, d’investissement et de tourisme Vietnam–Sri Lanka organisé à Colombo, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, a appelé les entreprises des deux pays à renforcer leurs connexions économiques et logistiques afin de transformer les complémentarités stratégiques en partenariats concrets. 

Le dirigeant To Lam au Forum de coopération commerciale, d’investissement et de tourisme Vietnam–Sri Lanka. Photo : VNA
Le dirigeant To Lam au Forum de coopération commerciale, d’investissement et de tourisme Vietnam–Sri Lanka. Photo : VNA

Colombo (VNA) – Dans l’après-midi du 8 mai (heure locale), le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien, To Lam, ainsi qu’une délégation vietnamienne de haut rang l'accopagnant, ont participé au Forum de coopération commerciale, d’investissement et de tourisme Vietnam–Sri Lanka, organisé conjointement par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam et le Conseil national sri-lankais de promotion des exportations.

L'événement a vu la présence, entre autres, de la Première ministre sri-lankaise, Harini Amarasuriya.

Dans son discours, la cheffe du gouvernement sri-lankais a souligné que ce forum concrétisait l’ambition commune des deux pays d’atteindre un volume d’échanges bilatéraux d'un milliard de dollars d’ici 2030, en mettant l’accent sur la diversification des produits sous l’impulsion des dirigeants des deux nations.

Harini Amarasuriya a exprimé le souhait de tirer profit de l’expérience de développement du Vietnam et de renforcer davantage la facilitation du commerce, la connectivité et la coopération bilatérale. Elle a indiqué que les entreprises sri-lankaises avaient déjà mis en œuvre près de 30 projets d’investissement au Vietnam, témoignant de leur confiance dans un environnement d’affaires dynamique, stable et favorable.

Elle a également encouragé les entreprises vietnamiennes à explorer les opportunités de coopération dans plusieurs secteurs clés, notamment le commerce et l’investissement, l’éducation, l’agriculture et la transformation alimentaire, la logistique et l’aviation, l’électronique et les technologies de l’information, ainsi que le tourisme et l’hôtellerie.

Elle a affirmé que le Sri Lanka était prêt à devenir un partenaire fiable, ouvert et tourné vers l’avenir, tout en encourageant l’organisation régulière de missions d’affaires, de visites réciproques et d’un dialogue continu afin d’établir des partenariats durables.

Prenant la parole, To Lam a déclaré que cet événement n’était pas seulement un lieu d’échanges sur les opportunités de coopération, mais aussi un symbole de connexion entre les deux économies, les deux régions et, plus largement, les flux mondiaux du commerce, de l’investissement et du développement.

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Les dirigeants des deux pays à la cérémonie de remise de plusieurs accords de coopération entre entreprises des deux pays. Photo : VNA



Il a estimé que dans un monde en mutation rapide et complexe, aucun pays ne pouvait assurer un développement durable de manière isolée. Selon lui, les relations Vietnam–Sri Lanka revêtent une importance particulière, car elles unissent deux pays occupant des positions géostratégiques majeures, disposant de complémentarités économiques et capables de jouer un rôle de passerelle dans l’architecture économique régionale en pleine évolution.

Le dirigeant vietnamien a reconnu que, malgré certains progrès, la coopération économique bilatérale restait encore modeste au regard du potentiel existant. Il a notamment souligné que le développement de liaisons aériennes directes, en particulier entre Colombo et Hô Chi Minh-Ville, constituait une mesure concrète à portée stratégique.

Il a précisé que la coopération future devait être mise en œuvre selon une approche pragmatique, ciblée et orientée vers des résultats tangibles.

Il a indiqué qu’il convenait en priorité de développer les connexions logistiques et les activités de transit de marchandises, un domaine correspondant aux atouts du Sri Lanka et aux besoins du Vietnam dans son expansion économique vers l’océan Indien.

Il a également appelé à promouvoir les secteurs à forte complémentarité, tels que l’agriculture, la transformation alimentaire, le textile-habillement, le commerce intermédiaire et les services, qui peuvent produire rapidement des résultats concrets.

Le secrétaire général du Parti et président vietnamien a aussi insisté sur l’importance du tourisme et des échanges humains, estimant que le renforcement de la confiance entre les peuples favoriserait naturellement les flux économiques.

To Lam a réaffirmé l’engagement du Vietnam à maintenir un environnement d’investissement favorable, transparent et stable, garantissant les droits et intérêts légitimes des investisseurs et accompagnant les entreprises tout au long de leurs projets. Il a souligné que le Vietnam aspirait non seulement à être une destination d’investissement, mais aussi un lieu de développement durable à long terme.

Le dirigeant vietnamien a enfin souligné que la coopération Vietnam–Sri Lanka devait être envisagée dans un espace plus vaste, englobant l’océan Indien, l’Asie du Sud et les nouvelles chaînes d’approvisionnement mondiales. L’enjeu, a-t-il déclaré, n’est pas seulement le potentiel, mais surtout la capacité à agir rapidement, résolument et efficacement.

À cette occasion, en présence de To Lam, de la Première ministre sri-lankaise Harini Amarasuriya et des hauts dirigeants des deux pays, Vietnam Airlines a officiellement lancé une liaison aérienne directe entre Hô Chi Minh-Ville et Colombo.

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La cérémonie de lancement d'une liaison aérienne directe entre Ho Chi Minh-Ville et Colombo de Vietnam Airlines. Photo : VNA



De son côté, Vietjet Air a également annoncé l’ouverture d’une ligne directe entre ces deux villes. Il s’agit de la première liaison aérienne directe reliant le Vietnam au Sri Lanka, marquant une nouvelle étape dans la stratégie d’expansion internationale de la compagnie et contribuant au renforcement de la coopération économique, commerciale, touristique et des échanges humains entre les deux pays.

Les dirigeants des deux pays ont en outre assisté à la cérémonie de remise de plusieurs accords de coopération entre entreprises opérant dans les secteurs du tourisme, de la transformation agricole, du caoutchouc, des engrais et des produits chimiques.

Avant le forum, To Lam et Harini Amarasuriya ont visité une exposition photographique consacrée aux relations Vietnam–Sri Lanka, réalisée par l’Agence vietnamienne d’information, ainsi qu’une exposition de produits vietnamiens. - VNA

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