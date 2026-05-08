Économie

Le gouvernement exige une planification stratégique et synchrone du système aéroportuaire

Le plan national de développement aéroportuaire a été approuvé par le Premier ministre (décision n° 648/QD-TTg du 7 juin 2023). Ce plan prévoit le développement de 30 aéroports (14 internationaux et 16 nationaux) entre 2021 et 2030, avec pour objectif d’étendre le réseau à 33 aéroports (14 internationaux et 19 nationaux) d’ici 2050.

Le premier vol commercial de Vietnam Airlines a atterri à l'aéroport international de Long Thành, le 19 décembre 2025. Photo: VNA
Le premier vol commercial de Vietnam Airlines a atterri à l'aéroport international de Long Thành, le 19 décembre 2025. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a déclaré que toute modification ou tout ajout au plan national de développement aéroportuaire pour la période 2021-2030 devait s’inscrire dans le cadre plus large du plan directeur national et des six plans régionaux récemment révisés, tout en garantissant la cohérence avec les plans sectoriels de planification des transports.

Il a souligné que le plan de développement aéroportuaire devait être stratégique, global et cohérent, avec une vision à long terme s’étendant jusqu’en 2050, voire 100 ans, afin d’éviter des révisions répétées. Il convient également d’établir un lien étroit avec les autres modes de transport, le plan directeur national, les schémas d’aménagement du territoire et les plans sectoriels pertinents.

Selon le dirigeant, la mise en œuvre doit définir clairement les priorités et s’aligner sur les objectifs généraux de planification et de développement socio-économique, tout en garantissant une feuille de route d’investissement appropriée en termes de taille et de classification des aéroports.

Les collectivités locales, les ministères et les secteurs proposant des projets d’investissement aéroportuaire doivent s’engager en faveur de l’efficacité des investissements et garantir des ressources adéquates, non seulement pour les aéroports eux-mêmes, mais aussi pour les infrastructures de transport qui les relient.

Concernant les propositions d’inclusion des aéroports de Mang Den et de Van Phong dans le plan directeur, il a demandé une étude approfondie dans le cadre plus large du développement régional, notamment de leur connectivité avec les réseaux routiers et les axes interrégionaux, ainsi que de leur potentiel de développement.

Les plans d’investissement doivent également évaluer avec soin la capacité d’attirer les investissements nationaux et étrangers, les facteurs de double usage et la connectivité globale avec les aéroports voisins et les systèmes de transport régionaux.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a également souligné que la participation du secteur privé à la construction des aéroports doit être soigneusement calculée.

Un surinvestissement, chaque collectivité locale cherchant à se doter de son propre aéroport sans garantie d’efficacité, pourrait engendrer des difficultés opérationnelles. En outre, le transport de fret aérien devrait être développé en parallèle avec le tourisme, les services et une infrastructure synchronisée.

Le dirigeant a chargé le ministère de la Construction d’intégrer les observations des ministères et des différents secteurs.

Le plan national de développement du réseau aéroportuaire a été approuvé par le Premier ministre (décision n° 648/QD-TTg du 7 juin 2023). Ce plan prévoit la construction de 30 aéroports (14 internationaux et 16 nationaux) entre 2021 et 2030, avec pour objectif d’étendre le réseau à 33 aéroports (14 internationaux et 19 nationaux) d’ici 2050, incluant des aéroports internationaux majeurs tels que Nôi Bài, Dà Nang, Tân Son Nhât et Long Thành.

La décision n° 648 a également identifié 12 sites potentiels pour une étude plus approfondie et leur éventuelle intégration.

Suite à un examen, le ministère de la Construction a proposé d’approfondir l’étude de l’ajout des aéroports de Mang Den et Vân Phong, ainsi que d’ajuster la taille de l’aéroport de Quang Tri.

L’aéroport de Mang Den a été proposé pour soutenir le développement du tourisme, la croissance économique locale et les exigences de défense et de sécurité nationales, avec une classification 4C prévue et une capacité d’environ un million de passagers par an d’ici 2030.

Vân Phong est destiné à desservir la zone économique et le secteur du tourisme haut de gamme, avec une classification 4E prévue et une capacité d’environ 1,5 million de passagers par an d’ici 2030. – VNA

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#système aéroportuaire #plan national de développement aéroportuaire
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