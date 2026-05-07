Économie

Vietnam-Inde : vers une coopération économique plus dynamique

Le dirigeant vietnamien To Lam a estimé qu’il était temps pour la coopération Vietnam-Inde de franchir un nouveau cap, non seulement en élargissant son ampleur, mais surtout en renforçant sa qualité, sa profondeur et sa valeur stratégique.

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, lors de l'événement. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, lors de l'événement. Photo: VNA

New Delhi (VNA) – Dans le cadre de sa visite d’État en Inde, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, a participé, dans l’après-midi du 7 mai (heure locale), à un Forum d’affaires Vietnam-Inde organisé à Mumbai, dans l’État du Maharashtra.

Le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, a également assisté à ce Forum organisé par la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam (VCCI) et la Confédération de l’industrie indienne (CII).

Dans son discours prononcé lors de l’événement, To Lam a affirmé que les relations Vietnam-Inde reposaient non seulement sur les bases historiques solides posées par le Président Ho Chi Minh et le Premier ministre Jawaharlal Nehru, mais qu’elles se trouvaient également devant une opportunité historique de se hisser à un niveau de connectivité stratégique dans les nouvelles chaînes de valeur mondiales. Il a souligné que la coopération bilatérale devait s’inscrire dans la dynamique des centres de croissance les plus dynamiques et des tendances pionnières mondiales telles que les technologies numériques, l’intelligence artificielle (IA), les semi-conducteurs et la transition verte.

To Lam a rappelé que le Vietnam poursuivait résolument une voie de développement fondée sur la stabilité, l’intégration et l’innovation, et qu’il entrait dans une nouvelle phase de développement avec l’objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Le dirigeant vietnamien a estimé qu’il était temps pour la coopération Vietnam-Inde de franchir un nouveau cap, non seulement en élargissant son ampleur, mais surtout en renforçant sa qualité, sa profondeur et sa valeur stratégique.

Le dirigeant vietnamien a appelé les entreprises des deux pays à concentrer leur coopération sur plusieurs priorités : développer un commerce plus équilibré et plus durable, promouvoir les investissements dans les secteurs d’avenir tels que les technologies de l’information, l’IA, les semi-conducteurs, les produits pharmaceutiques, les biotechnologies, les énergies propres, la logistique, les centres de données et la recherche-développement, ainsi que renforcer la connectivité en matière d’infrastructures, de logistique, d’aviation et de tourisme...

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Le secrétaire général du PCV et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Devendra Fadnavis, assistent à l'échange d’accords de coopération entre les deux pays. Photo : VNA


Le Vietnam s’engage à garantir les droits et intérêts légitimes des investisseurs, à renforcer le dialogue et à créer un climat d’affaires transparent et concurrentiel.

To Lam a enfin souhaité que les entreprises vietnamiennes et indiennes se montrent plus proactives et audacieuses dans les investissements, les partenariats, le partage de technologies et l’expansion des marchés, afin de transformer les échanges et rencontres en accords, contrats et projets concrets.

Le Parti et l’État vietnamiens accompagneront toujours la communauté des entreprises afin de faire des projets, contrats et accords de coopération de nouvelles réussites dans les relations de coopération entre le Vietnam et l’Inde, a-t-il déclaré. -VNA

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et le ministre en chef de l’État du Maharashtra, Shri Devendra Fadnavis, à la cérémonie d’échange d’accords de coopération entre des entreprises vietnamiennes et indiennes. Photo: VNA

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