Les fonds du Trésor public affluent vers les grandes banques publiques vietnamiennes

Hanoï, 7 mai VNA) – Le Trésor public a déposé plus de 650 billions de dôngs (21,3 milliards de dollars) auprès des banques commerciales publiques à la fin du premier trimestre 2026, selon les états financiers publiés par les établissements bancaires.



Les états financiers consolidés du premier trimestre 2025 de la Banque commerciale par actions du commerce extérieur du Vietnam (Vietcombank), la Banque commerciale par actions du Vietnam pour l'industrie et le commerce (VietinBank) et la Banque commerciale par actions pour l'investissement et le développement du Vietnam (BIDV) montrent que le solde total des dépôts du Trésor public auprès de ces trois banques a progressé de près de 39 % par rapport à la fin de 2025. Cette manne représente une source de financement importante et relativement peu coûteuse pour le secteur bancaire public.



Vietcombank détenait le solde le plus élevé. À la fin du premier trimestre 2026, les dépôts du Trésor public auprès de la banque atteignaient près de 189.200 milliards de dôngs, soit une hausse de 39 % par rapport à la fin de l’année précédente.



De son côté, la BIDV a indiqué que les dépôts du Trésor public s’élevaient à 188.600 milliards de dôngs, dont près de 3.400 milliards sous forme de fonds non rémunérés à terme. Ce montant a également bondi de 39 % par rapport à fin 2025.



En pratique, les dépôts du Trésor public présentent un caractère saisonnier et restent étroitement liés au rythme des décaissements des investissements publics. Lorsque ces décaissements ralentissent, les fonds s’accumulent dans le système bancaire. À l’inverse, lorsque les dépenses publiques accélèrent, les soldes peuvent être rapidement mobilisés.



Pour les banques publiques, les dépôts du Trésor constituent un important coussin de liquidités, réduisant ainsi leur dépendance aux financements des particuliers et des entreprises en période de resserrement monétaire. Ils sont également relativement peu coûteux comparés à de nombreux autres canaux de financement.



Des soldes aussi élevés permettent de renforcer les principaux indicateurs de liquidité, notamment les ratios de réserves obligatoires et les capacités de solvabilité à court terme. Grâce à cet afflux stable de fonds publics, les banques sont moins contraintes d’augmenter leurs taux de dépôt pour attirer l’épargne des particuliers, ce qui contribue à limiter leurs coûts de financement et leur offre davantage de marge pour réduire les taux d’intérêt destinés aux entreprises.



Toutefois, les fonds du Trésor sont intrinsèquement liés au calendrier des recettes et des dépenses du budget de l'État, ainsi qu'aux plans d'investissement public. Leurs soldes peuvent donc fluctuer fortement sur de courtes périodes. Les banques ne peuvent pas considérer ces fonds comme une source de financement stable à long terme et doivent continuer à gérer leur liquidité avec prudence, à aligner soigneusement les échéances et à déployer leurs capitaux de manière conservatrice.



Il convient également de noter que les banques publiques subissent des pressions croissantes sur leur liquidité et leur ratio prêts/dépôts (LDR) en raison de l’exclusion réglementaire des dépôts du Trésor public du calcul du total des dépôts. Plus précisément, la circulaire n°26/2022/TT-NHNN exclut officiellement les dépôts à terme du Trésor public du calcul servant à déterminer le ratio LDR depuis son entrée en vigueur.- VNA

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