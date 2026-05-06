Économie

Hyundai Motor accélère sa stratégie de développement des ressources humaines au Vietnam

Dans le cadre d'un accord tripartite conclu avec l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Huyndai s'impliquera directement dans la conception de programmes de formation technique en vue de fournir une main-d'œuvre opérationnelle dans les usines de fabrication et d'assemblage de composants automobiles.

Une concession Hyundai au Vietnam. Photo: VNA
Une concession Hyundai au Vietnam. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le constructeur automobile sud-coréen Hyundai Motor accélère son expansion en Asie du Sud-Est en misant sur la coopération dans la formation de techniciens automobiles au Vietnam. Cette stratégie devrait être mise en œuvre dans un contexte où l'Asie du Sud-Est s'affirme comme un nouveau pôle de production et de consommation pour l'industrie automobile.

Dans le cadre d'un accord tripartite conclu avec l'Agence sud-coréenne de coopération internationale (KOICA) et le ministère vietnamien de l'Éducation et de la Formation, Huyndai s'impliquera directement dans la conception de programmes de formation technique en vue de fournir une main-d'œuvre opérationnelle dans les usines de fabrication et d'assemblage de composants automobiles.

Ce projet, dont le lancement est prévu au second semestre 2026 pour une mise en œuvre jusqu’en 2031, portera sur des secteurs industriels clés tels que le moulage, l’usinage et le soudage.​

Hyundai élaborera les programmes de formation en fonction des besoins réels du secteur industriel, tandis que la KOICA assurera l’exploitation et la gestion du projet. La partie vietnamienne mettra, quant à elle, ses infrastructures à disposition via des établissements de formation professionnelle.

Contrairement aux programmes de formation traditionnels, ce modèle de coopération privilégie l'application pratique, visant à combler le fossé entre la formation et la production. À l'issue de leur cursus, les étudiants bénéficieront d'un accès direct à des opportunités d'emploi au sein d'entreprises de composants automobiles, tant au Vietnam qu'en République de Corée.

L'implication de la KOICA souligne une synergie entre la politique d'aide publique au développement (APD) de Séoul et la stratégie commerciale. Selon Sung Kim, responsable de la planification stratégique chez Hyundai Motor, la croissance fulgurante du marché automobile vietnamien génère une demande pressante en main-d’œuvre spécialisée. Hyundai combinera son expertise dans la formation des ressources humaines avec celle de la KOICA en matière de coopération au développement afin d’offrir aux étudiants vietnamiens davantage d’opportunités d’apprentissage et de favoriser un cercle vertueux entre formation et emploi dans l’industrie automobile.

Le Vietnam occupe une place centrale dans la stratégie de Hyundai pour la région ASEAN, comme en témoignent les performances commerciales robustes de la marque qui, avec plus de 80 000 véhicules vendus en 2025, se maintient au sommet du marché juste derrière le constructeur national VinFast. Au premier trimestre de cette année, les ventes ont dépassé les 20 000 véhicules, soit une hausse de 13% par rapport à l’année précédente. Au-delà de son rôle de marché de consommation, le Vietnam joue un rôle de plus en plus important dans le réseau de production de Hyundai. Depuis 2017, le groupe a créé une coentreprise avec le groupe Thanh Cong afin de localiser progressivement sa production et de développer un écosystème de fournisseurs.

Enfin, cette empreinte économique s'accompagne d'un engagement social important, notamment à travers des initiatives telles que la "Hyundai Jump School Vietnam" et les bourses de la Fondation Chung Mong Koo, contribuant à la formation de ressources humaines à long terme, notamment dans le domaine de l’éducation. -VNA

#Hyundai Motor #développement des ressources humaines #KOICA #programmes de formation technique
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