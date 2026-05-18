Économie

Ho Chi Minh-Ville mise sur la finance internationale pour stimuler sa croissance

Nguyen Ngoc Hoa, président de la HUBA, a estimé que Ho Chi Minh-Ville entrait dans une nouvelle phase de développement nécessitant de nouveaux moteurs stratégiques de croissance économique.

Nguyen Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville (HUBA). Photo: VNA
Nguyen Ngoc Hoa, président de l’Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville (HUBA). Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville (VIFC-HCMC), associé à des mécanismes spécifiques, ouvre de nouvelles perspectives de développement pour l’économie et la communauté des entreprises.

Toutefois, afin de tirer parti des flux de capitaux internationaux et des politiques préférentielles, les entreprises doivent renforcer leur gouvernance, accélérer l’innovation technologique et répondre à de nouvelles normes. Tels sont les points soulignés par des experts lors du programme « Café des entrepreneurs » organisé le 16 mai par l’Association des entreprises de Ho Chi Minh-Ville (HUBA), sur le thème : « Le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville : quelles opportunités pour les entreprises ? ».

Nguyen Ngoc Hoa, président de la HUBA, a estimé que Ho Chi Minh-Ville entrait dans une nouvelle phase de développement nécessitant de nouveaux moteurs stratégiques de croissance économique. Pour saisir les opportunités de cette nouvelle ère, les entreprises doivent impérativement accéder aux avancées scientifiques et technologiques, promouvoir l’innovation et accélérer leur transformation numérique.

Toutefois, la question du financement et la capacité technologique des ressources humaines demeurent le principal défi.

« L’État encourage actuellement de nombreuses politiques visant à permettre aux entreprises de participer aux grands projets nationaux via des mécanismes d’appels d’offres, de coopération en chaîne et de développement de réseaux de sous-traitants. Les grandes entreprises ont également besoin d’un écosystème de PME pour mener à bien les projets de grande envergure. Mais pour saisir ces opportunités, les entreprises doivent disposer de capitaux afin d’organiser la production, investir dans les équipements, les ressources humaines et répondre aux nouvelles normes », a souligné Nguyen Ngoc Hoa.

Il a également exprimé ses inquiétudes quant au risque de « pénurie de capitaux » pour les PME, alors que les grandes entreprises et groupes renforcent leur mobilisation de fonds pour les projets nationaux prioritaires, dans un contexte de remontée progressive des taux d’intérêt. Le Centre financier international du Vietnam à Ho Chi Minh-Ville est ainsi considéré comme un canal efficace de mobilisation de capitaux pour répondre aux besoins urgents des entreprises.

Le professeur associé et docteur Nguyen Huu Huan, vice-président de l’organe exécutif du VIFC-HCMC, a indiqué que ce centre était conçu avec l’ambition de créer un écosystème intégré finance-technologie-commerce répondant aux normes internationales, doté d’un cadre juridique flexible et d’un mécanisme « sandbox » pour la fintech et les actifs numériques.

Dans un contexte de besoins croissants de capitaux pour la croissance, la transformation numérique et la transition verte, la création d’un Centre financier international devrait permettre au Vietnam de renforcer sa connexion aux flux de capitaux mondiaux, de développer son marché des capitaux, de stimuler l’innovation et d’accroître la compétitivité de son économie.

Pour les entreprises, en particulier le secteur privé, le VIFC-HCMC ouvre l’accès à des sources de financement diversifiées et à des services financiers plus modernes.

Le docteur Can Van Luc, économiste en chef de la BIDV et membre du Conseil consultatif national des politiques financières et monétaires, a analysé que le Vietnam visait une croissance moyenne du PIB supérieure à 10% sur la période 2026-2030. Dans ce contexte, le VIFC-HCMC devrait devenir un canal majeur d’attraction de capitaux internationaux, tout en servant de moteur aux réformes institutionnelles et au développement du marché financier selon les standards internationaux.

Cependant, plusieurs risques et défis persistent. Le Centre financier international du Vietnam est encore en phase de finalisation juridique, tandis que le dong vietnamien n’est pas une monnaie librement convertible.

Outre le Centre financier international, Ho Chi Minh-Ville bénéficie également d’une marge de croissance élargie grâce à la Résolution 260/2025/QH15, qui prévoit plusieurs mécanismes préférentiels pour les zones de libre-échange (FTZ), notamment dans les secteurs des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle, de la recherche-développement, des infrastructures numériques et de l’énergie.

Par ailleurs, le mécanisme de « voie verte » destiné aux investisseurs stratégiques est considéré comme une avancée majeure, grâce à la simplification des procédures d’investissement et à un accès facilité au foncier, aux infrastructures et aux avantages financiers. -VNA

#Ho Chi Minh-Ville #Centre financier international #VIFC-HCMC Ho Chi Minh-Ville
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