Économie

Un marché sain du contenu numérique en devenir

Le durcissement de la répression redéfinit rapidement les modes de distribution et de consommation des contenus de divertissement en ligne, tout en sensibilisant progressivement le public et en le responsabilisant quant à la protection du droit d’auteur.

La ville de Hai Phong intensifie ses efforts pour doter ses jeunes de compétences numériques. Photo : VNA
La ville de Hai Phong intensifie ses efforts pour doter ses jeunes de compétences numériques. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – Une vague de sites non autorisés de films, de bandes dessinées et de musique a été fermée ces dernières semaines, signe d’une intensification soudaine de la lutte contre les violations de la propriété intellectuelle au Vietnam.

Ce durcissement de la répression redéfinit rapidement les modes de distribution et de consommation des contenus de divertissement en ligne, tout en sensibilisant progressivement le public et en le responsabilisant quant à la protection du droit d’auteur.

Fin de l’accès facile au contenu piraté

Début mai, le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung a signé le télégramme officiel n°38/CD-TTg du Premier ministre exigeant des mesures plus fermes contre les violations de la propriété intellectuelle. Il a enjoint les agences compétentes du pays de mutualiser leurs ressources et de sanctionner les infractions avec la plus grande fermeté.

Aussitôt après la publication de ce texte, des dizaines de sites de streaming illégaux et de groupes de traduction amateur de romans et de bandes dessinées ont annoncé leur fermeture ou ont tout simplement cessé leurs activités.

Ce qui est frappant dans cette «vague de fermetures», c’est son caractère simultané et généralisé. Auparavant, les fermetures étaient rapidement compensées par l’apparition de domaines de remplacement quasi identiques, permettant aux utilisateurs de continuer à accéder au contenu sans interruption. Cette fois-ci, de nombreuses plateformes illégales ont disparu sans qu’aucune alternative ne se profile à l’horizon.

Les utilisateurs réguliers de films, de musique et d’histoires traduites piratés se demandent désormais vers qui se tourner. Certains ont commencé à s’abonner à des services comme Netflix, FPT Play, VieON et Galaxy Play. La plupart, cependant, sont encore en pleine transition, à la recherche d’alternatives adaptées à leurs habitudes de visionnage et à leur budget.

Développement des habitudes de divertissement numérique légal

Alors que le public recherche des plateformes légales, il découvre des modèles de consommation de contenu numérique plus diversifiés.

Certains sites de streaming de films autorisés proposent désormais un accès gratuit financé par la publicité, offrant ainsi aux spectateurs une alternative légale sans paiement initial. D’autres adoptent un modèle freemium, proposant de découvrir gratuitement les premiers épisodes tout en réservant des épisodes suivants à ceux qui sont prêts à payer un abonnement.

Dans le domaine des livres et des bandes dessinées, les lecteurs vietnamiens se sont longtemps appuyés sur des forums de traduction amateur gratuits. Lorsque nombre de ces groupes ont cessé leurs activités, la déception était palpable. Cependant, un nouveau modèle se dessine : des traducteurs indépendants achètent directement les droits d’auteur étrangers, produisent des versions vietnamiennes et les publient chapitre par chapitre sur les plateformes numériques locales.

La lutte contre la violation du droit d’auteur est le pilier central du développement des industries culturelles.Elle garantit la viabilité économique de la création et stimule l’innovation. Avec le temps, le public et les lecteurs devraient progressivement adopter des habitudes de consommation légales.

Pour les producteurs et les distributeurs officiels, ce moment offre une opportunité claire d’améliorer la qualité du service, de fidéliser les audiences et de convaincre les consommateurs de payer pour des produits de grande valeur, ce qui permettra à terme de construire un marché du contenu numérique plus sain et plus durable. – VNA

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#marché du contenu numérique #lutte contre les violations de la propriété intellectuelle #protection du droit d’auteur
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