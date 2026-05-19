Un investissement de 1.500 milliards de dôngs pour agrandir le terminal T2 de Da Nang

Da Nang (VNA) – Les travaux d'agrandissement du terminal international des passagers (Terminal T2) de l'aéroport international de Da Nang ont débuté le 19 mai, pour un investissement total avoisinant les 1.500 milliards de dongs (près de 57 millions de dollars américains).

Ce projet financé par la Société par actions d’investissement et d’exploitation du terminal international de Da Nang (AHT) vise à répondre à la croissance soutenue du marché de l’aviation internationale, tout en renforçant les capacités opérationnelles et la qualité des services destinés aux passagers.



Selon les données fournies par la société AHT, en 2019, le Terminal T2 a accueilli plus de 7,1 millions de voyageurs, dépassant ainsi de 79 % sa capacité nominale initiale fixée à 4 millions de passagers par an. Durant les années 2024 et 2025, le flux de passagers internationaux transitant par ce terminal est demeuré à un niveau élevé, atteignant respectivement 6,18 millions et 6,81 millions de personnes.

Maquette du terminal agrandi de l'aéroport international de Da Nang après sa construction. Photo : VNA



Le projet s’étend sur une superficie d’environ 3.600 m², portant ainsi la surface totale d’exploitation du terminal à plus de 21.000 m² après les travaux. Une fois l’extension achevée, le nombre de comptoirs d’enregistrement passera de 54 à 85, tandis que celui des portes d’embarquement équipées de passerelles télescopiques augmentera de quatre à sept.



Parallèlement, le système de traitement des bagages fera l’objet d’une modernisation complète, avec une capacité doublée pour les tapis de départ et l’ajout de convoyeurs supplémentaires dans la zone d’arrivée.



Selon un représentant d’AHT, le projet s’inscrit dans la continuité architecturale de l’actuel terminal T2, inspirée des « ailes d’une mouette », tout en intégrant les principes de la conception biophilique. Cette approche privilégie les espaces verts, l’optimisation de la lumière naturelle et l’amélioration de l’expérience des voyageurs.

L’ouvrage devrait être achevé après douze mois de travaux et porter la capacité totale du terminal à 6 millions de passagers par an, afin de répondre aux besoins du développement touristique pour la période 2026-2030.



Lors de la cérémonie, Do Trong Hau, directeur général adjoint d'AHT, a déclaré que le lancement de ces travaux ne vise pas seulement à résoudre la saturation actuelle, mais illustre également l’engagement de l’entreprise à accompagner le développement socio-économique de Da Nang. En tant que gestionnaire d'un terminal certifié 5 étoiles par Skytrax, AHT se fixe pour objectif de mener à bien le projet dans les délais impartis, afin de bâtir un espace aéroportuaire moderne et sécurisé, tout en préservant l’identité culturelle et l’hospitalité du Centre du Vietnam.



Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Le Quang Nam, a souligné que l’extension du terminal T2 revêtait une importance stratégique pour faire de la ville un grand pôle régional du tourisme, des services et du commerce international en Asie-Pacifique.

Mis en service en 2017, le terminal international de Da Nang demeure le seul au Vietnam à avoir obtenu la certification 5 étoiles de Skytrax pour la période 2024-2026.

L’infrastructure avait également joué un rôle majeur lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2017, confirmant ainsi son statut de porte d’entrée aérienne internationale incontournable du Centre du Vietnam.- VNA