Économie

Un investissement de 1.500 milliards de dôngs pour agrandir le terminal T2 de Da Nang

Pour un investissement total avoisinant les 1.500 milliards de dongs (près de 57 millions de dollars américains), le projet d'agrandissement du terminal international des passagers (Terminal T2) de l'aéroport international de Da Nang a démarré le 19 mai.

Les travaux d'agrandissement du terminal international des passagers (Terminal T2) de l'aéroport international de Da Nang ont débuté le 19 mai, pour un investissement total avoisinant les 1.500 milliards de dongs (près de 57 millions de dollars américains). Photo : VNA
Les travaux d'agrandissement du terminal international des passagers (Terminal T2) de l'aéroport international de Da Nang ont débuté le 19 mai, pour un investissement total avoisinant les 1.500 milliards de dongs (près de 57 millions de dollars américains). Photo : VNA

Da Nang (VNA) – Les travaux d'agrandissement du terminal international des passagers (Terminal T2) de l'aéroport international de Da Nang ont débuté le 19 mai, pour un investissement total avoisinant les 1.500 milliards de dongs (près de 57 millions de dollars américains).

Ce projet financé par la Société par actions d’investissement et d’exploitation du terminal international de Da Nang (AHT) vise à répondre à la croissance soutenue du marché de l’aviation internationale, tout en renforçant les capacités opérationnelles et la qualité des services destinés aux passagers.


Selon les données fournies par la société AHT, en 2019, le Terminal T2 a accueilli plus de 7,1 millions de voyageurs, dépassant ainsi de 79 % sa capacité nominale initiale fixée à 4 millions de passagers par an. Durant les années 2024 et 2025, le flux de passagers internationaux transitant par ce terminal est demeuré à un niveau élevé, atteignant respectivement 6,18 millions et 6,81 millions de personnes.

vnanet-potal-dau-tu-gan-1500-ty-dong-mo-rong-nha-ga-quoc-te-da-nang-8770691.jpg
Maquette du terminal agrandi de l'aéroport international de Da Nang après sa construction. Photo : VNA


Le projet s’étend sur une superficie d’environ 3.600 m², portant ainsi la surface totale d’exploitation du terminal à plus de 21.000 m² après les travaux. Une fois l’extension achevée, le nombre de comptoirs d’enregistrement passera de 54 à 85, tandis que celui des portes d’embarquement équipées de passerelles télescopiques augmentera de quatre à sept.

Parallèlement, le système de traitement des bagages fera l’objet d’une modernisation complète, avec une capacité doublée pour les tapis de départ et l’ajout de convoyeurs supplémentaires dans la zone d’arrivée.

Selon un représentant d’AHT, le projet s’inscrit dans la continuité architecturale de l’actuel terminal T2, inspirée des « ailes d’une mouette », tout en intégrant les principes de la conception biophilique. Cette approche privilégie les espaces verts, l’optimisation de la lumière naturelle et l’amélioration de l’expérience des voyageurs.

L’ouvrage devrait être achevé après douze mois de travaux et porter la capacité totale du terminal à 6 millions de passagers par an, afin de répondre aux besoins du développement touristique pour la période 2026-2030.

Lors de la cérémonie, Do Trong Hau, directeur général adjoint d'AHT, a déclaré que le lancement de ces travaux ne vise pas seulement à résoudre la saturation actuelle, mais illustre également l’engagement de l’entreprise à accompagner le développement socio-économique de Da Nang. En tant que gestionnaire d'un terminal certifié 5 étoiles par Skytrax, AHT se fixe pour objectif de mener à bien le projet dans les délais impartis, afin de bâtir un espace aéroportuaire moderne et sécurisé, tout en préservant l’identité culturelle et l’hospitalité du Centre du Vietnam.

Le vice-président du Comité populaire de Da Nang, Le Quang Nam, a souligné que l’extension du terminal T2 revêtait une importance stratégique pour faire de la ville un grand pôle régional du tourisme, des services et du commerce international en Asie-Pacifique.

Mis en service en 2017, le terminal international de Da Nang demeure le seul au Vietnam à avoir obtenu la certification 5 étoiles de Skytrax pour la période 2024-2026.

L’infrastructure avait également joué un rôle majeur lors de la Semaine des dirigeants économiques de l’APEC 2017, confirmant ainsi son statut de porte d’entrée aérienne internationale incontournable du Centre du Vietnam.- VNA

source
#terminal T2 de Da Nang #aéroport international de Da Nang
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

Le pont d’Or dans la zone touristique Sun World Ba Na Hills à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang veut s’imposer comme un hub touristique majeur en Asie

Au cours des quatre premiers mois de l’année, Da Nang a accueilli près de 6 millions de visiteurs (+19,2 %), dont 3,4 millions d’étrangers. À l’occasion des récents congés marquant la Fête des rois Hùng, la Journée de la Libération du Sud et de la Réunification nationale (30 avril) ainsi que la Journée internationale du Travail (1er mai), Da Nang a enregistré 1,46 million de touristes, générant environ 5.700 milliards de dôngs de recettes.

Des visiteurs à Da Nang. Photo: VNA

Da Nang à l’aube d’une période de forte croissance à deux chiffres

Da Nang ambitionne de devenir un pôle socio-économique majeur du pays et de l’Asie du Sud-Est, avec un objectif de croissance annuelle du produit intérieur brut régional fixé entre 11 % et 12 %.Ce nouvel élan repose avant tout sur une restructuration de l’espace de développement.

Voir plus

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s’exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 19 mai. Photo : VNA

Les fonds pour la science et la technologie doivent être intégralement décaissés

Les capitaux décaissés s’élevaient jusqu'au 12 mai à 7.945 milliards de dôngs, soit 14,78 % du plan assigné par le Premier ministre. Sur ce montant, les décaissements du budget central ont atteint 4.063 milliards de dôngs, soit 14,8 % de l’objectif, tandis que ceux des budgets locaux ont dépassé 3.882 milliards de dôngs, soit 14,75%.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux du projet d'axe spatial de la route nationale 1A, lié à la rénovation et à la reconstruction urbaine, sur le tronçon reliant le périphérique 1 à l’échangeur de Cau Gie, s'est tenue le 19 mai, à Hanoï, en présence du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Début des travaux du grand projet d'extension urbaine de la route nationale 1A

La cérémonie de lancement des travaux du projet d'extension urbaine de la route nationale 1A s’est tenue le 19 mai à Hanoi en présence du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man. Doté d’un investissement d’environ 162.000 milliards de dôngs, ce projet d’envergure vise à moderniser les infrastructures de transport, améliorer la connectivité et soutenir le développement urbain et socio-économique de la capitale.

La ville de Hai Phong intensifie ses efforts pour doter ses jeunes de compétences numériques. Photo : VNA

Un marché sain du contenu numérique en devenir

Le durcissement de la répression redéfinit rapidement les modes de distribution et de consommation des contenus de divertissement en ligne, tout en sensibilisant progressivement le public et en le responsabilisant quant à la protection du droit d’auteur.

Des bateaux entrant et sortant du port de Song Doc (province de Ca Mau). Photo : VNA

Cà Mau déterminée à mettre fin les activités de pêche INN

Selon Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial de Ca Mau, la priorité absolue est de contribuer à l'effort national visant à obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne concernant les produits de la mer vietnamiens.

Le développement des villes intelligentes devrait devenir un moteur important de la croissance économique du Vietnam. Photo: ocd.vn

Les villes intelligentes pour soutenir une croissance à deux chiffres

Les zones urbaines représentent actuellement environ 70 % du PIB vietnamien. Cependant, l’urbanisation rapide exerce une pression croissante sur les infrastructures de transport, l’environnement, l’approvisionnement énergétique et la gestion urbaine. Plusieurs experts avertissent que si les villes continuent à se développer selon des modèles traditionnels, leur potentiel de croissance risque de s’essouffler progressivement.

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Vietnam-Inde : l’économie numérique, moteur vers un commerce de 25 milliards de dollars

Le Vietnam et l’Inde disposent d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce électronique transfrontalier, des paiements numériques, de la logistique, de l’intelligence artificielle (IA) et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), afin d’atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges bilatéraux d’ici 2030.

La parc industriel de Châu Duc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

IDE : le choix de la qualité pour Hô Chi Minh-Ville

Au-delà des chiffres, la structure des IDE connaît une mutation profonde. Délaissant les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, les capitaux étrangers s'orientent désormais vers la haute technologie, l'intelligence artificielle (IA), les centres de données, la logistique et les services à forte valeur ajoutée.

Les autorités municipales félicitent l'Union des associations scientifiques et technologiques de Da Nang à l'occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie (18 mai). Photo : VNA

Da Nang place les ressources humaines au centre de sa stratégie numérique

À la suite d’une restructuration administrative et d’un réaménagement territorial, Da Nang entre dans une nouvelle phase de développement. Les autorités locales ambitionnent de porter la part de l’économie numérique à 35-40 % du PIB régional d’ici la fin de la décennie, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale.