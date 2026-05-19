Hanoï renforce les aides à la conversion des motos thermiques vers l’électrique

Hanoï (VNA) - La municipalité de Hanoï élabore actuellement des politiques de soutien financier visant à encourager les habitants à remplacer leurs motos à essence par des modèles électriques, avec une aide pouvant atteindre 20 millions de dongs. Cette initiative s’inscrit dans une stratégie de réduction progressive des véhicules fonctionnant aux énergies fossiles, alors que le marché des transports verts connaît un essor croissant, stimulé par la hausse persistante des prix des carburants et le développement des véhicules électriques, tant automobiles que deux-roues.

Selon le projet de résolution soumis à consultation par le Comité populaire de Hanoï, les résidents permanents ou temporaires installés depuis au moins deux ans et propriétaires d’une moto thermique immatriculée avant l’entrée en vigueur de la mesure pourront bénéficier d’une aide pour l’achat d’un modèle électrique d’une valeur supérieure à 10 millions de dongs.

Chaque bénéficiaire pourra recevoir une aide directe équivalant à 20 % de la valeur du véhicule, plafonnée à 5 millions de dongs, ou choisir un abonnement aux transports publics d’une valeur équivalente. Pour les ménages pauvres, l’aide couvrira jusqu’à 100 % du prix du véhicule, dans la limite de 20 millions de dongs, tandis que les ménages quasi pauvres pourront bénéficier d’un soutien atteignant 80 %, plafonné à 15 millions de dongs.

Par ailleurs, la municipalité prévoit une réduction de 50 % des frais d’immatriculation et de délivrance des plaques pour les véhicules électriques, avec une exonération totale pour les foyers défavorisés.

Le projet de résolution propose également la gratuité des transports collectifs pour les bénéficiaires de politiques sociales, les personnes handicapées, les seniors, les étudiants et les ouvriers des zones industrielles. Une gratuité exceptionnelle pour tous les usagers est également envisagée lors des festivités nationales et des grands événements de la capitale.

Cette démarche ne se limite pas aux aides directes mais pose les fondements de la transition écologique par le développement des infrastructures de recharge et l'instauration d'un calendrier de limitation des engins thermiques.

Le marché national des véhicules électriques profite déjà de cette dynamique de transition verte.

Selon l’Association des constructeurs automobiles du Vietnam (VAMA), les ventes de véhicules hybrides ont progressé de 53 % en avril 2026 sur un an, atteignant 1 723 unités. Sur les quatre premiers mois de l’année, ce segment a enregistré une hausse de 86 %, avec 6 848 véhicules vendus. Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) a, pour sa part, enregistré 49 unités vendues en avril, portant le total depuis le début de l’année à 50 véhicules.

Le secteur des motos électriques connaît une accélération tout aussi remarquable, avec une fréquentation des points de vente multipliée par trois ou quatre.

VinFast affirme avoir enregistré plus de 135 000 réservations sur le marché national et déjà livré 93 000 véhicules, tout en accélérant sa production afin de répondre aux 40 000 commandes restantes. À Hanoï, cette dynamique est renforcée par l’annonce de la restriction des véhicules thermiques dans le centre-ville à partir du 1er juillet 2026.

Les experts estiment que le marché des deux-roues électriques pourrait atteindre 1,3 million d'unités en 2026, soit une hausse de 150 % sur un an, stimulée par la concurrence accrue entre les grands acteurs tels que Honda, VinFast, Dat Bike ou TMT Motors. -VNA