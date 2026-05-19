Économie

Le Vietnam met en avant son potentiel économique et ses opportunités d'investissement à Saint-Pétersbourg

Un séminaire intitulé « Journée économique du Vietnam » s’est tenu le 18 mai à Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la Semaine du Vietnam à Saint Petersburg, réunissant responsables, universitaires et entrepreneurs des deux pays. L’événement a mis en avant les perspectives croissantes de coopération économique, commerciale et éducative entre le Vietnam et la Russie, tout en soulignant le rôle de Saint-Pétersbourg comme partenaire important des collectivités locales vietnamiennes dans le développement des échanges décentralisés et des liens entre les peuples.

Séminaire "Journée économique du Vietnam" le 18 mai à l'Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la Semaine du Vietnam à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA
Séminaire "Journée économique du Vietnam" le 18 mai à l'Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la Semaine du Vietnam à Saint-Pétersbourg. Photo: VNA

Moscou (VNA) - Un séminaire intitulé "Journée économique du Vietnam" s'est tenu le 18 mai à l'Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg, dans le cadre de la Semaine du Vietnam à Saint-Pétersbourg.

Cet événement était organisé conjointement par l'ambassade du Vietnam en Russie, le Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, l'Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg et le Fonds de promotion de la coopération russo-vietnamienne "Tradition et Amitié".

Ont notamment assisté à la cérémonie d'ouverture l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi ; la secrétaire adjointe du Comité du Parti de Hanoï et présidente du Conseil populaire municipal, Phung Thi Hong Ha ; le vice-président de l'Assemblée législative de Saint-Pétersbourg, Nikolai Bondarenko ; le vice-président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, Vyacheslav Kalganov ; et le président de l'Union des organisations vietnamiennes en Russie, Do Xuan Hoang.

S'exprimant lors de l'événement, l'ambassadeur du Vietnam en Russie, Dang Minh Khoi a souligné que la coopération économique entre le Vietnam et la Russie entrait dans une nouvelle phase porteuse de perspectives de croissance prometteuses.

Il a salué le programme de cette année, qui associait une table ronde d'entreprises, un forum des jeunes entrepreneurs et des activités culturelles et culinaires traditionnelles, créant ainsi une plateforme académique de dialogue et une occasion d'approfondir la compréhension mutuelle entre les peuples des deux pays.

Le diplomate vietnamien a souligné que la coopération entre Saint-Pétersbourg et les collectivités locales vietnamiennes s’était récemment affirmée comme un modèle efficace de développement des partenariats décentralisés. Il a ajouté que l’Oblast de Léningrad souhaitait également intensifier les échanges entre les populations ainsi que les liens économiques avec les provinces et villes vietnamiennes.

Pour sa part, le vice-président du Comité des relations extérieures de Saint-Pétersbourg, Vyacheslav Kalganov, a affirmé que son organisme accordait une grande importance au renforcement de l’amitié russo-vietnamienne et restait prêt à soutenir la coopération bilatérale. Il a également salué les résultats positifs enregistrés dans le tourisme, la santé et les services, qualifiant la Journée économique du Vietnam de plateforme propice au dialogue direct et aux nouvelles opportunités de partenariat.

Une session phare du programme, intitulée "Russie-Vietnam : coopération économique dans un nouvel environnement", a réuni universitaires, entrepreneurs et experts pour échanger sur le commerce bilatéral, l’investissement et la coopération éducative. Les participants ont partagé leurs recherches, expériences et analyses des nouvelles perspectives de projets communs.

Dmitry Vasilenko, vice-recteur aux affaires internationales de l'Université d'État d'économie de Saint-Pétersbourg, a souligné que ce séminaire était le premier événement organisé par l'université et consacré à l'économie vietnamienne. Il a noté que les discussions avaient dépassé le cadre de la coopération bilatérale pour aborder des perspectives mondiales plus larges, d'autant plus que le Vietnam demeure l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde et une porte d'entrée importante pour la Russie vers le marché dynamique de l'ASEAN.

La Semaine du Vietnam à Saint-Pétersbourg se déroulera jusqu'au 24 mai. -VNA

#Saint-Pétersbourg #Vietnam #économie #investissement
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