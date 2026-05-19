Économie

Le Vietnam s’apprête à élaborer un cadre de normes pour les technologies et produits stratégiques

La stratégie vise à promouvoir l’adoption des normes internationales, régionales et vietnamiennes afin de soutenir le développement des technologies et des produits stratégiques, ainsi que des secteurs économiques clés.

L'hôpital FV de Hô Chi Minh-Ville est équipé du robot chirurgical Da Vinci Xi, la génération de robots chirurgicaux la plus avancée au monde. Photo: VNA
L'hôpital FV de Hô Chi Minh-Ville est équipé du robot chirurgical Da Vinci Xi, la génération de robots chirurgicaux la plus avancée au monde. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam accélère ses efforts pour élaborer un cadre de normes nationales destiné à soutenir les technologies et les produits stratégiques, dans le but de renforcer son autonomie technologique et d’accroître sa compétitivité à l’ère du numérique.

Cette initiative fait suite à la mise en œuvre de la résolution n°57-NQ/TW du Politburo, en date du 22 décembre 2024, sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale.

Le 30 avril, le gouvernement a promulgué la décision n° 21/QD-TTg portant sur la liste des technologies et produits stratégiques. Plus récemment, le 15 mai, il a approuvé la Stratégie nationale de normalisation pour la période 2026-2035 (décision n° 876/QD-TTg).

Cette stratégie vise à promouvoir l’adoption des normes internationales, régionales et vietnamiennes afin de soutenir le développement des technologies et des produits stratégiques, ainsi que des secteurs économiques clés.

Conformément à sa feuille de route, le Vietnam vise à harmoniser d’ici 2030 75 % de ses normes avec les normes internationales, régionales ou étrangères des pays développés. Le pays ambitionne également une compatibilité totale entre tous les secteurs du cadre de classification des normes vietnamiennes et les classifications de niveau 2 de la Classification internationale des normes (CIS) élaborée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

Plus particulièrement dans les domaines liés aux technologies et produits stratégiques et aux industries clés, le Vietnam souhaite être représenté dans 60 % des comités techniques pertinents des organisations internationales telles que l’ISO, la Commission électrotechnique internationale (CEI) et l’Union internationale des télécommunications (UIT). Le pays souhaite également participer aux comités techniques de la CEI relatifs au développement urbain intelligent.

Nguyên Nam Hai, président de la Commission vietnamienne des normes, de la métrologie et de la qualité, a déclaré que son organisme accélère l’élaboration des normes nationales et des réglementations techniques pour les technologies et produits stratégiques. Cette initiative devrait soutenir la gestion étatique tout en facilitant les activités de recherche, de développement, d’essais et de commercialisation.

Selon le responsable, le Vietnam encourage l’application directe des normes internationales et régionales adaptées au contexte national afin de raccourcir les délais de normalisation, d’améliorer la compatibilité mondiale et de permettre aux produits et services technologiques vietnamiens de s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Le pays s’efforce également de coprésider ou de diriger deux à trois projets internationaux de normalisation dans des domaines technologiques stratégiques et de signer au moins 20 accords de coopération en matière de normalisation avec des partenaires étrangers et des organisations internationales.

Depuis la mise en œuvre de la résolution 57, la commission s’est attachée à élaborer un système de normes capable de répondre à 70-80 % des besoins en matière de gestion, de production, d’activité commerciale et de services dans l’ensemble de l’économie. La stratégie met l’accent sur le développement de l’économie numérique, l’intelligence artificielle, l’industrie 4.0, le commerce électronique, l’économie des données et les industries créatives.

À ce jour, près de 400 systèmes de normes nationales ont été publiés, couvrant des secteurs et des produits clés, notamment le pétrole, les méthodes d’audit des émissions de gaz à effet de serre basées sur les lignes directrices du GIEC, la robotique commerciale, les drones, l’énergie nucléaire, les systèmes de traçabilité, le journalisme en ligne et les technologies de réalité virtuelle.

Le Vietnam passe désormais d’une simple adoption des normes internationales à un rôle plus actif dans leur élaboration. Les normes sont de plus en plus perçues comme un outil stratégique pour améliorer l’accès aux marchés, stimuler l’innovation, accélérer la transformation numérique et écologique et renforcer la compétitivité à long terme. – VNA

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