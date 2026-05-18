Économie

La République de Corée renforce sa coopération commerciale avec le Vietnam et la Malaisie

Le Centre ASEAN- République de Corée et l’Association des importateurs sud-coréens (KOIMA) ont annoncé le 18 mai l’organisation conjointe d’une délégation de promotion commerciale au Vietnam et en Malaisie.

Lotte Mart Vietnam distribue actuellement environ 900 produits de marque propre fabriqués au Vietnam et soumis à un contrôle qualité rigoureux. (Photo : VNA)
Lotte Mart Vietnam distribue actuellement environ 900 produits de marque propre fabriqués au Vietnam et soumis à un contrôle qualité rigoureux. (Photo : VNA)


Séoul, 18 mai (VNA) – Le Centre ASEAN- République de Corée et l’Association des importateurs sud-coréens (KOIMA) ont annoncé le 18 mai l’organisation conjointe d’une délégation de promotion commerciale au Vietnam et en Malaisie. Cette délégation vise à développer la coopération économique entre la République de Corée et les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le programme de la délégation, qui se déroulera à Kuala Lumpur (Malaisie) et à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam) du 18 au 20 mai, prévoit des échanges entre 20 entreprises coréennes spécialisées dans l’agroalimentaire et les biens de consommation et plus de 60 entreprises locales. Des forums d’affaires, des rencontres d’affaires et des visites d’usines seront également au programme, ont indiqué les organisateurs.

Cette initiative a pour objectif de fournir aux entreprises coréennes des informations sur les tendances des importations et des exportations dans la région de l’ASEAN et sur l’évolution des marchés locaux, tout en leur offrant la possibilité de découvrir les dernières tendances et technologies du secteur.

L'un des principaux objectifs est de développer les réseaux avec les partenaires industriels pertinents des pays de l'ASEAN et d'identifier des partenaires de coopération stratégique potentiels.

Le forum d'affaires République de Corée – Vietnam devrait se tenir le 20 mai à l'hôtel New World Saigon de Hô Chi Minh-Ville.

Des représentants du département municipal des finances, du département de l'industrie et du commerce, ainsi que de l'Agence vietnamienne de promotion du commerce, présenteront leurs analyses sur les tendances d'investissement, les politiques commerciales et la mise en œuvre de l'accord de libre-échange Vietnam-République de Corée.

La délégation sud-coréenne visitera également des entreprises agroalimentaires et technologiques afin de découvrir les modèles de chaînes d'approvisionnement intégrées et les politiques vietnamiennes d'attraction des investissements étrangers, notamment celles de Hô Chi Minh-Ville, dans le cadre de sa stratégie visant à devenir une plateforme commerciale mondiale et à soutenir les entreprises dans la diversification de leurs marchés d'exportation. - VNA

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#La République de Corée #coopération commerciale #le Vietnam et la Malaisie
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