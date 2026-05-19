LG Energy Solutions et Honda coopèrent pour conquérir le marché vietnamien de la moto électrique

Séoul (VNA) - Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution a annoncé le 19 mai un partenariat avec le constructeur automobile japonais Honda Motor afin de développer leur présence commune sur le marché vietnamien de la moto électrique.



LG Energy Solution a signé un protocole d’accord avec Honda et la ville de Hanoi pour installer des systèmes d’échange de batteries (BSS) pour motos électriques dans la capitale, a précisé l’entreprise.

Aux termes de cet accord, les trois parties se sont engagées à installer des stations d'échange de batteries dans le centre de Hanoï, à développer des systèmes standardisés de gestion des batteries et de la sécurité, et à mettre en place un modèle de plateforme commerciale pour les motos électriques.

Le pilier de cette coopération est un projet pilote à grande échelle, dont le lancement est prévu au troisième trimestre de cette année. Il prévoit l’installation d’une cinquantaine de stations d’échange de batteries à des emplacements stratégiques de Hanoi et le déploiement de 500 deux-roues électriques afin d’en tester l’efficacité opérationnelle.

Les batteries utilisées pour les stations pilotes sont les batteries cylindriques « 2170 » de LG Energy Solution. L’entreprise sud-coréenne entend démontrer son avance technologique en fournissant non seulement les batteries, mais aussi un système de gestion de la sécurité en temps réel et des solutions d'exploitation pour les stations d'échange.

Honda sera responsable de la fabrication des batteries et des modules d’échange, ainsi que de la fourniture des véhicules. La ville de Hanoi se chargera des autorisations et du soutien réglementaire nécessaires au bon fonctionnement du projet.

Ce partenariat intervient alors que le Vietnam encourage la transition électrique de ses véhicules à deux roues. Dès le mois de juillet prochain, la ville de Hanoi commencera à restreindre la circulation des motos à moteur thermique selon des horaires et des zones spécifiques, avant d'élargir ces contrôles d'ici 2030. Ces mesures réglementaires devraient stimuler la demande pour les deux-roues électriques et leurs infrastructures.

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Le Vietnam représente l’un des plus grands marchés mondiaux de la moto, mais la part des modèles électriques y reste encore limitée. Selon le Comité national de la sécurité routière du Vietnam, sur un parc total d’environ 80 millions de motos en circulation en 2025, les modèles électriques ne représentaient que 3,2 millions de motos électriques, soit un taux d’adoption de 4 %.

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Sur ce marché, Honda détient la part de marché la plus importante sur le marché local de la moto, soit environ 86 % en 2025, selon l'Association vietnamienne des constructeurs de motos.

À travers ce projet, LG Energy Solution souhaite s'appuyer sur l'implantation commerciale de Honda et sur l'appui des autorités de Hanoï pour collecter des données réelles d'exploitation et contribuer à la construction d'infrastructures de transport écologiques au Vietnam grâce à une technologie de batteries offrant une sécurité élevée, une longue durée d'utilisation et une durée de vie prolongée.

Ces éléments serviront à sa stratégie d'expansion en Asie du Sud-Est, une région où le Vietnam est perçu comme un pays clé pour la transition vers la mobilité propre. -VNA