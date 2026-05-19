Économie

LG Energy Solutions et Honda coopèrent pour conquérir le marché vietnamien de la moto électrique

LG Energy Solution a signé un protocole d’accord avec Honda et la ville de Hanoi pour installer des systèmes d’échange de batteries (BSS) pour motos électriques dans la capitale, a précisé l’entreprise.

LG Energy Solution et Honda prévoient l’installation d’une cinquantaine de stations d’échange de batteries à des emplacements stratégiques de Hanoi et le déploiement de 500 deux-roues électriques afin d’en tester l’efficacité opérationnelle. Photo: VNA
LG Energy Solution et Honda prévoient l’installation d’une cinquantaine de stations d’échange de batteries à des emplacements stratégiques de Hanoi et le déploiement de 500 deux-roues électriques afin d’en tester l’efficacité opérationnelle. Photo: VNA

Séoul (VNA) - Le fabricant sud-coréen de batteries LG Energy Solution a annoncé le 19 mai un partenariat avec le constructeur automobile japonais Honda Motor afin de développer leur présence commune sur le marché vietnamien de la moto électrique.

LG Energy Solution a signé un protocole d’accord avec Honda et la ville de Hanoi pour installer des systèmes d’échange de batteries (BSS) pour motos électriques dans la capitale, a précisé l’entreprise.

Aux termes de cet accord, les trois parties se sont engagées à installer des stations d'échange de batteries dans le centre de Hanoï, à développer des systèmes standardisés de gestion des batteries et de la sécurité, et à mettre en place un modèle de plateforme commerciale pour les motos électriques.

Le pilier de cette coopération est un projet pilote à grande échelle, dont le lancement est prévu au troisième trimestre de cette année. Il prévoit l’installation d’une cinquantaine de stations d’échange de batteries à des emplacements stratégiques de Hanoi et le déploiement de 500 deux-roues électriques afin d’en tester l’efficacité opérationnelle.

Les batteries utilisées pour les stations pilotes sont les batteries cylindriques « 2170 » de LG Energy Solution. L’entreprise sud-coréenne entend démontrer son avance technologique en fournissant non seulement les batteries, mais aussi un système de gestion de la sécurité en temps réel et des solutions d'exploitation pour les stations d'échange.

Honda sera responsable de la fabrication des batteries et des modules d’échange, ainsi que de la fourniture des véhicules. La ville de Hanoi se chargera des autorisations et du soutien réglementaire nécessaires au bon fonctionnement du projet.

Ce partenariat intervient alors que le Vietnam encourage la transition électrique de ses véhicules à deux roues. Dès le mois de juillet prochain, la ville de Hanoi commencera à restreindre la circulation des motos à moteur thermique selon des horaires et des zones spécifiques, avant d'élargir ces contrôles d'ici 2030. Ces mesures réglementaires devraient stimuler la demande pour les deux-roues électriques et leurs infrastructures.

Le Vietnam représente l’un des plus grands marchés mondiaux de la moto, mais la part des modèles électriques y reste encore limitée. Selon le Comité national de la sécurité routière du Vietnam, sur un parc total d’environ 80 millions de motos en circulation en 2025, les modèles électriques ne représentaient que 3,2 millions de motos électriques, soit un taux d’adoption de 4 %.

Sur ce marché, Honda détient la part de marché la plus importante sur le marché local de la moto, soit environ 86 % en 2025, selon l'Association vietnamienne des constructeurs de motos.

À travers ce projet, LG Energy Solution souhaite s'appuyer sur l'implantation commerciale de Honda et sur l'appui des autorités de Hanoï pour collecter des données réelles d'exploitation et contribuer à la construction d'infrastructures de transport écologiques au Vietnam grâce à une technologie de batteries offrant une sécurité élevée, une longue durée d'utilisation et une durée de vie prolongée.

Ces éléments serviront à sa stratégie d'expansion en Asie du Sud-Est, une région où le Vietnam est perçu comme un pays clé pour la transition vers la mobilité propre. -VNA

s
#LG Energy Solutions #Honda #moto électrique
Suivez VietnamPlus

Transition verte

Vietnam - Nouvelle ère

Sur le même sujet

Voir plus

Le vice-Premier ministre Hô Quôc Dung s’exprime lors de la conférence, à Hanoi, le 19 mai. Photo : VNA

Les fonds pour la science et la technologie doivent être intégralement décaissés

Les capitaux décaissés s’élevaient jusqu'au 12 mai à 7.945 milliards de dôngs, soit 14,78 % du plan assigné par le Premier ministre. Sur ce montant, les décaissements du budget central ont atteint 4.063 milliards de dôngs, soit 14,8 % de l’objectif, tandis que ceux des budgets locaux ont dépassé 3.882 milliards de dôngs, soit 14,75%.

Lors de la cérémonie de lancement des travaux du projet d'axe spatial de la route nationale 1A, lié à la rénovation et à la reconstruction urbaine, sur le tronçon reliant le périphérique 1 à l’échangeur de Cau Gie, s'est tenue le 19 mai, à Hanoï, en présence du président de l'Assemblée nationale, Tran Thanh Man. Photo: VNA

Début des travaux du grand projet d'extension urbaine de la route nationale 1A

La cérémonie de lancement des travaux du projet d'extension urbaine de la route nationale 1A s’est tenue le 19 mai à Hanoi en présence du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man. Doté d’un investissement d’environ 162.000 milliards de dôngs, ce projet d’envergure vise à moderniser les infrastructures de transport, améliorer la connectivité et soutenir le développement urbain et socio-économique de la capitale.

La ville de Hai Phong intensifie ses efforts pour doter ses jeunes de compétences numériques. Photo : VNA

Un marché sain du contenu numérique en devenir

Le durcissement de la répression redéfinit rapidement les modes de distribution et de consommation des contenus de divertissement en ligne, tout en sensibilisant progressivement le public et en le responsabilisant quant à la protection du droit d’auteur.

Des bateaux entrant et sortant du port de Song Doc (province de Ca Mau). Photo : VNA

Cà Mau déterminée à mettre fin les activités de pêche INN

Selon Lê Van Su, vice-président du Comité populaire provincial de Ca Mau, la priorité absolue est de contribuer à l'effort national visant à obtenir la levée du « carton jaune » de la Commission européenne concernant les produits de la mer vietnamiens.

Le développement des villes intelligentes devrait devenir un moteur important de la croissance économique du Vietnam. Photo: ocd.vn

Les villes intelligentes pour soutenir une croissance à deux chiffres

Les zones urbaines représentent actuellement environ 70 % du PIB vietnamien. Cependant, l’urbanisation rapide exerce une pression croissante sur les infrastructures de transport, l’environnement, l’approvisionnement énergétique et la gestion urbaine. Plusieurs experts avertissent que si les villes continuent à se développer selon des modèles traditionnels, leur potentiel de croissance risque de s’essouffler progressivement.

Le conseiller commercial du Vietnam en Inde, Bui Trung Thuong, s'exprime lors du forum. Photo: VNA

Vietnam-Inde : l’économie numérique, moteur vers un commerce de 25 milliards de dollars

Le Vietnam et l’Inde disposent d’un important potentiel de coopération, notamment dans les domaines du commerce électronique transfrontalier, des paiements numériques, de la logistique, de l’intelligence artificielle (IA) et du soutien aux petites et moyennes entreprises (PME), afin d’atteindre l’objectif de 25 milliards de dollars d’échanges bilatéraux d’ici 2030.

La parc industriel de Châu Duc, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA

IDE : le choix de la qualité pour Hô Chi Minh-Ville

Au-delà des chiffres, la structure des IDE connaît une mutation profonde. Délaissant les secteurs à forte intensité de main-d'œuvre, les capitaux étrangers s'orientent désormais vers la haute technologie, l'intelligence artificielle (IA), les centres de données, la logistique et les services à forte valeur ajoutée.

Les autorités municipales félicitent l'Union des associations scientifiques et technologiques de Da Nang à l'occasion de la Journée vietnamienne de la science et de la technologie (18 mai). Photo : VNA

Da Nang place les ressources humaines au centre de sa stratégie numérique

À la suite d’une restructuration administrative et d’un réaménagement territorial, Da Nang entre dans une nouvelle phase de développement. Les autorités locales ambitionnent de porter la part de l’économie numérique à 35-40 % du PIB régional d’ici la fin de la décennie, soit un niveau nettement supérieur à la moyenne nationale.