Économie

Le logement locatif - un pilier stratégique à l’horizon 2030, selon le haut dirigeant Tô Lâm

Le logement locatif devrait être un pilier stratégique à l’horizon 2030, a déclaré le haut dirigeant Tô Lâm, lors d'une séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et plusieurs ministères et secteurs concernés. Il a examiné l’application de la Directive n°34-CT/TW du Secrétariat du Parti, datée du 24 mai 2024, relative au renforcement de la direction du Parti dans le développement du logement social dans le nouveau contexte.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA
Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a affirmé que le logement locatif devait devenir, d’ici à 2030, un pilier stratégique de la politique nationale du logement, notamment dans les grandes agglomérations, les parcs industriels et les régions accueillant une forte population de travailleurs migrants.

Présidant, le 19 mai à Hanoï, une séance de travail avec le Comité du Parti du gouvernement et plusieurs ministères et secteurs concernés, le dirigeant vietnamien a examiné l’application de la Directive n°34-CT/TW du Secrétariat du Parti, datée du 24 mai 2024, relative au renforcement de la direction du Parti dans le développement du logement social dans le nouveau contexte.

Le dirigeant Tô Lâm a souligné que, dans la nouvelle phase de développement, l’accès à un logement sûr et financièrement accessible devait être considéré comme un droit fondamental des citoyens et un indicateur du progrès social.

Selon lui, le logement doit constituer un élément stable de la structure urbaine et rurale, de la protection sociale, de la sécurité urbaine, de la productivité du travail et du développement sain du marché immobilier.

Il a rappelé que l’attention portée aux conditions de logement de la population reflétait la nature humaniste du régime vietnamien. Il a estimé que le développement du logement devait être envisagé dans une approche globale et ne pas relever uniquement du secteur de la construction ou des politiques de soutien aux ménages défavorisés.

Il a insisté sur la nécessité d’intégrer le logement dans la stratégie nationale de développement urbain. Chaque zone urbaine, industrielle ou économique, ainsi que chaque corridor de croissance, devra prévoir des programmes de logement associés aux infrastructures techniques et aux services sociaux, culturels, éducatifs et sanitaires.

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Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, s'exprime lors de la réunion. Photo: VNA

Il a également appelé à une planification du logement fondée sur l’offre et la demande de main-d’œuvre. Les zones concentrant un grand nombre d’ouvriers, de travailleurs migrants, d’universités, d’hôpitaux et d’activités de services devront bénéficier en priorité de réserves foncières, d’infrastructures et de mécanismes adaptés au développement du logement social.

Selon le dirigeant, l’État doit jouer un rôle de planification, de régulation foncière et financière, de définition des normes et de simplification des procédures administratives, tandis que le marché participe à la construction et à l’exploitation des projets dans des conditions de rentabilité raisonnable.

Il a demandé la poursuite de l’amélioration du cadre juridique relatif au logement afin de le soumettre à l’Assemblée nationale lors de sa prochaine session. Il a également appelé les autorités locales à réexaminer leurs réserves foncières, à accélérer les opérations de libération des terrains et à préparer des terrains viabilisés destinés aux projets de logement social.

Le ministère des Finances et la Banque d’État du Vietnam ont été invités à élaborer, en coordination avec les ministères concernés, des mécanismes financiers de long terme en faveur du logement social. Les entreprises devront pouvoir bénéficier d’intérêts économiques raisonnables tout en respectant des exigences strictes en matière de coûts, de qualité, de calendrier et de prix de vente ou de location.

Le dirigeant a également demandé l’élaboration de politiques destinées à accélérer le développement du marché locatif et à encourager la participation du secteur privé ainsi que des organisations à but non lucratif dans la construction, le financement et la gestion de logements à loyers modérés subventionnés par l’État pour les ménages à faibles revenus.

Enfin, il a insisté sur la nécessité de renforcer les mécanismes de contrôle et de transparence concernant les bénéficiaires des politiques de logement afin d’empêcher toute spéculation ou utilisation abusive des dispositifs publics.

À l’issue de la réunion, le Comité du Parti du gouvernement a été chargée d’étudier et d’élaborer un nouveau modèle de politique de développement du logement, conforme à la Constitution, aux orientations du Parti et de l’État ainsi qu’aux besoins de la population, en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale. -VNA

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