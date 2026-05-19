Santé

Ho Chi Minh-Ville maintient un haut niveau de vigilance contre Ebola

La détection précoce des cas suspects constitue un élément clé du dispositif de surveillance aux frontières. Parallèlement, des formations et des mises à jour régulières sont organisées sur les procédures de contrôle des infections, l’utilisation des équipements de protection individuelle et la prise en charge des cas suspects dans les établissements de santé, afin de garantir une réponse rapide en cas d’introduction du virus.

Photo: SYT
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Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le 19 mai, le Service de la Santé de Ho Chi Minh-Ville a demandé aux établissements de santé préventive de renforcer la surveillance épidémiologique et de maintenir un haut niveau de vigilance, dans le contexte où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique internationale liée à une flambée du virus Ebola de souche Bundibugyo en République démocratique du Congo et en Ouganda.

Le Centre de contrôle des maladies de la ville est chargé de renforcer la surveillance aux points d’entrée, notamment par l’observation des signes cliniques suspects chez les voyageurs entrants, la collecte des informations épidémiologiques et des antécédents de déplacement, ainsi que la coordination avec les services aériens, maritimes et de quarantaine internationale afin de détecter rapidement les cas suspects. Les procédures d’isolement, de prise en charge et de transport sécurisé doivent pouvoir être activées immédiatement.

La détection précoce des cas suspects constitue un élément clé du dispositif de surveillance aux frontières. Parallèlement, des formations et des mises à jour régulières sont organisées sur les procédures de contrôle des infections, l’utilisation des équipements de protection individuelle et la prise en charge des cas suspects dans les établissements de santé, afin de garantir une réponse rapide en cas d’introduction du virus.

Le ministère vietnamien de la Santé appelle la population à ne pas céder à la panique, tout en recommandant aux personnes revenant des zones touchées de surveiller leur état de santé pendant 21 jours.

Le virus Ebola, transmis initialement de l’animal à l’homme, notamment par les chauves-souris frugivores, présente une période d’incubation de deux à 21 jours. Il provoque une forte fièvre, une grande fatigue et des douleurs musculaires, avant de pouvoir évoluer vers des vomissements, des diarrhées ainsi que des défaillances hépatiques et rénales. La transmission interhumaine s’effectue par contact direct avec des liquides biologiques ou lors de pratiques funéraires impliquant les dépouilles. -VNA

#Ebola Ho Chi Minh-Ville
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