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Campagne des 500 jours à Tay Ninh : rénovation des cimetières de martyrs et identification ADN

La province de Tay Ninh accélère la rénovation des cimetières de martyrs et le prélèvement d’échantillons ADN afin d’identifier les dépouilles des morts pour la Patrie encore non identifiées, à l’approche du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Tay Ninh, Pham Tan Hoa (gauche, assisse), accompagné d'une délégation, examine les informations sur les tombes des martyrs non identifiés au cimetière des martyrs d'An Tinh, quartier d'An Tinh, province de Tay Ninh. Photo : VNA
Le vice-président du Comité populaire de la province de Tay Ninh, Pham Tan Hoa (gauche, assisse), accompagné d'une délégation, examine les informations sur les tombes des martyrs non identifiés au cimetière des martyrs d'An Tinh, quartier d'An Tinh, province de Tay Ninh. Photo : VNA

Tây Ninh (VNA) – Dans l’après-midi du 19 mai, une délégation conduite par le vice-président du Comité populaire provincial et chef du Comité directeur 515 de Tây Ninh, Pham Tan Hoa, a effectué une mission d’inspection de l’état des ouvrages commémoratifs des morts pour la Patrie et des tombes de martyrs dans plusieurs cimetières de la province.

Cette mission vise à préparer les travaux de rénovation, de modernisation ainsi que la collecte d’échantillons destinés à l’expertise ADN pour l’identification des restes des martyrs, à l’occasion du 79e anniversaire de la Journée des Invalides de guerre et des Martyrs (27 juillet 1947 - 27 juillet 2026).

L’inspection a porté sur l’état général des cimetières, des stèles commémoratives portant les noms des martyrs, des monuments du souvenir, des tombes, des systèmes d’éclairage, d’alimentation et d’évacuation des eaux, des espaces verts ainsi que d’autres infrastructures annexes.

Parallèlement aux travaux de réhabilitation des cimetières, Tây Ninh intensifie également les opérations de recherche, de rapatriement et d’identification des restes des martyrs dont les informations demeurent incomplètes.

La province s’est fixé pour objectif d’achever, d’ici au 27 juillet 2027, le prélèvement d’échantillons sur environ 18.290 tombes de martyrs non identifiés dans les cimetières de la province. Pour la période 2027-2030, elle poursuivra les prélèvements concernant environ 450 autres tombes correspondant à des cas disposant déjà de certaines informations, mais dont l’identité complète n’a pas encore pu être établie.

Selon Pham Tan Hoa, la province concentrera dans les temps à venir ses efforts sur trois missions prioritaires : renforcer les opérations de recherche, de rapatriement, de cérémonie commémorative et d’inhumation des restes des martyrs ; organiser les prélèvements ADN dans les cimetières pour les tombes non identifiées ; et procéder aux prélèvements ADN auprès des proches des martyrs afin de permettre les comparaisons génétiques nécessaires à l’identification.

La province prévoit également de créer des équipes spécialisées, d’élaborer un règlement de fonctionnement et d’organiser des conférences de mise en œuvre, de contrôle et de suivi des missions assignées. - VNA

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