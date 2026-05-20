Société

Le 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh célébré dans divers pays

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance de Hô Chi Minh, les représentations vietnamiennes à l’étranger ont organisé des cérémonies solennelles de commémoration et des rencontres visant à promouvoir la pensée diplomatique du leader et à resserrer les liens d’amitié entre le Vietnam et ses partenaires internationaux.

L’ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé une cérémonie du souvenir à la « Maison du Vietnam » à Washington. Photo: VNA
L’ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé une cérémonie du souvenir à la « Maison du Vietnam » à Washington. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 –2026), les représentations vietnamiennes à travers le monde ont solennellement célébré la mémoire du père de la nation. Aux États-Unis, en Belgique, en France et en République tchèque, ces cérémonies ont mis en lumière l’actualité de son héritage politique et diplomatique, réaffirmé comme le ciment des relations bilatérales et du rayonnement international du pays.

L’ambassade du Vietnam aux États-Unis a organisé une cérémonie du souvenir à la « Maison du Vietnam » à Washington.

S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur du Vietnam aux Etats-Unis, Nguyên Quôc Dung a rappelé que la vision pionnière du Président Hô Chi Minh constituait la pierre angulaire de la doctrine diplomatique contemporaine du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix et l'ouverture multilatérale. Il a souligné que le dirigeant historique avait jeté, dès le XXe siècle, les bases des relations entre le Vietnam et les États-Unis, transmutées aujourd'hui en un Partenariat stratégique global.

« Le rehaussement de nos relations bilatérales en 2023 représente un jalon historique. Il ne s'agit pas seulement d’un aboutissement diplomatique contemporain, mais de la concrétisation de la vision profonde du Président Hô Chi Minh, guidée par les principes de réconciliation, de tolérance et de solidarité.», a déclaré l’ambassadeur.

Une conférence thématique, enrichie par une liaison en visioconférence avec le ministère des Affaires étrangères à Hanoï, s’est tenue en Belgique à l’occasion de cet anniversaire. Le professeur Dinh Xuân Dung a présenté depuis Hanoï les fondements de la pensée diplomatique de Hô Chi Minh, centrée sur l’intérêt national supérieur, le respect mutuel des souverainetés et l’axiome stratégique « Dĩ bất biến, ứng vạn biến » (ferme sur les objectifs, souplesse dans les stratégies et les tactiques).

L'ambassadeur du Vietnam en Belgique, Nguyên Van Thao a souligné le rôle de chaque ressortissant à l'étranger comme un « ambassadeur de l'image nationale » auprès de l'Union européenne (UE). Il a par ailleurs évoqué les évolutions positives des relations entre le Vietnam, l’UE, la Belgique et le Luxembourg, soulignant notamment le développement du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Luxembourg dans le domaine de la finance verte.

À Montreuil, l’ambassade du Vietnam en France et la municipalité ont organisé un dépôt de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh au parc Montreau, suivi d’une visite de l’« Espace Hô Chi Minh » au Musée d’histoire vivante.

potal-dang-hoa-tuong-niem-chu-tich-ho-chi-minh-tai-phap-8772457.jpg
À Montreuil, l’ambassade du Vietnam en France et la municipalité ont organisé un dépôt de fleurs devant le buste du Président Hô Chi Minh au parc Montreau. Photo: VNA

Taylan Coskun, membre du Bureau politique du Parti communiste français (PCF) et conseiller municipal de Montreuil, a souligné que cet hommage perpétuait la solidarité historique entre les mouvements progressistes français et la lutte pour l'indépendance du Vietnam. Il a salué les réformes structurelles menées par le Vietnam en 2026, notamment la rationalisation institutionnelle, la modernisation du cadre juridique et la lutte contre la corruption.

Il a qualifié les grands projets de coopération bilatérale, comme le développement ferroviaire et le projet de ligne à grande vitesse Nord-Sud, de preuves tangibles d’un Vietnam souverain et intégré au monde.

L'ambassadeur du Vietnam en France, Trinh Duc Hai, a rappelé que l'année 2026 revêtait une importance particulière, marquant le 115e anniversaire de la première arrivée de Hô Chi Minh en France et le 80e anniversaire de sa visite officielle en 1946 en qualité de chef d'État.

En République tchèque, l’ambassadeur Duong Hoai Nam, aux côtés de Hoang Dinh Thang, président de l’Union des associations vietnamiennes en Europe, et de représentants locaux, s’est recueilli devant la stèle commémorative de Chrastava. Ce lieu historique rappelle la visite du Président Hô Chi Minh le 20 juillet 1957 auprès des enfants vietnamiens venus y étudier.

Le maire de la ville, Michael Canov, a salué l’intégration exemplaire et la contribution socio-économique de la communauté vietnamienne à la vie locale, s’engageant à poursuivre le soutien de la municipalité à la préservation de ce site mémoriel, symbole durable de l’amitié tchéco-vietnamienne.-VNA

source
#naissance #Président Hô Chi Minh
Suivez VietnamPlus

Intégration internationale

Sur le même sujet

L’ambassadeur du Vietnam au Bangladesh, Nguyên Manh Cuong, s’exprime lors du séminaire sur la pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale, à Dacca. Photo : VNA

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale reste d’actualité aujourd’hui

La pensée Hô Chi Minh sur l’union nationale conserve toute sa pertinence face aux défis mondiaux croissants, tels que les conflits, les divisions sociales et l’instabilité économique. Son message de solidarité, de consensus et de primauté des intérêts nationaux sur les clivages régionaux demeure un précieux enseignement pour de nombreux pays en développement.

Numéro de danse à la cérémonie commémorant le 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chi Minh. Photo: VNA

L’école Nguyen Du au Laos perpétue les valeurs du président Hô Chi Minh

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du président Hô Chí Minh, l’école bilingue lao-vietnamienne Nguyen Du à Vientiane a organisé une cérémonie commémorative et une remise de bourses destinées à des élèves défavorisés méritants, avec le soutien de Star Telecom. L’événement a mis en valeur l’héritage du dirigeant vietnamien tout en réaffirmant la volonté de préserver et de renforcer l’amitié spéciale et la coopération entre le Vietnam et le Laos.

Voir plus

Le coût total prévisionnel du projet est estimé à environ 736.963 milliards de dôngs. Photo: VNA

Hanoï détaille son projet de l’Avenue panoramique du fleuve Rouge

Selon les autorités municipales, le projet s’inscrit dans le cadre des orientations, résolutions et conclusions adoptées par le Comité central du Parti, l’Assemblée nationale, le gouvernement ainsi que la municipalité de Hanoï. Le 11 mai 2026, le Conseil populaire de Hanoï a adopté la Résolution n°18/NQ-HĐND, approuvant officiellement les orientations d’investissement du projet.

L'avenue Thăng Long à Hà Nội. Photo VNA

Rocade n°5 : un projet de 10 milliards de dollars pour désengorger Hanoï

Le Plan directeur national pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, et le Plan directeur du réseau routier pour la période 2021-2030, avec une vision à l'horizon 2050, confirment également que le périphérique 5 de Hanoï devrait faire l'objet d'investissements avant 2030.

Des gardes-frontières à Tan Thanh (province de Lang Son) saisissent les données des passagers à l'entrée et à la sortie. Photo : VNA

Le Vietnam numérise la déclaration de séjour temporaire des étrangers

Le 19 mai à Hanoï, le Département de l’Immigration a présenté un logiciel unifié destiné à la déclaration de séjour temporaire des étrangers et à la notification de présence des citoyens vietnamiens sur leur lieu de séjour, simplifiant les démarches pour les hébergeurs et citoyens tout en permettant une exploitation plus efficace des données par les autorités. 

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

Santé publique : le Vietnam place l’activité physique au cœur de sa stratégie nationale

La Résolution 72-NQ/TW du Bureau politique met particulièrement en avant le rôle de l’éducation physique et du sport comme levier stratégique d’une transformation profonde de la politique de santé, passant d’une approche centrée sur les soins à une logique de prévention et d’amélioration durable de la qualité de vie. Elle apparaît ainsi comme l’un des piliers essentiels du renforcement de la condition physique et de la santé des Vietnamiens.

La deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens résidant en Thaïlande. Photo: VNA

Vietnam–Thaïlande : la jeunesse intellectuelle au cœur de la coopération scientifique et de l’innovation

Lors de la deuxième édition de la rencontre des intellectuels vietnamiens en Thaïlande, les participants ont également discuté du rôle des intellectuels vietnamiens dans la promotion d’initiatives dans lesquelles la Thaïlande excelle, comme l’agriculture de précision et l’agriculture propre, ainsi que dans la mise en relation des entreprises thaïlandaises implantées au Vietnam.

Le professeur agrégé, Dr Nguyen Duc Son, recteur de l'Université pédagogique de Hanoï, remet au représentant du Centre d'études vietnamiennes au Japon la décision de créer le Conseil pour le test de compétence en langue vietnamienne au Japon. Photo : VNA

La standardisation du test de compétence en vietnamien au Japon

Pour la première fois au Japon, un examen officiel de compétence en vietnamien destiné aux apprenants étrangers, conforme aux normes du ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation, a été lancé à Osaka. Cette initiative marque une avancée importante dans la standardisation de l’enseignement et de l’évaluation du vietnamien, tout en renforçant la diffusion de la langue et de la culture vietnamiennes à l’international.

Le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, le 2 novembre 1960 à Pékin. Photo: VNA

L’héritage diplomatique de Ho Chi Minh toujours d’actualité

La pensée diplomatique de Ho Chi Minh est devenue le fil conducteur de la politique étrangère du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la paix, la coopération et le développement. Elle a contribué à renforcer la position, le prestige et le rôle du Vietnam sur la scène internationale, tout en créant une base solide pour le développement durable du pays dans cette nouvelle période.

À la fin de la journée, les dernières charges de sel quittent lentement les champs salants. Photo : VNA

Garder la saveur du sel sous le soleil et le vent du Centre

Sous le soleil brûlant et le vent ardent venu du Laos, les sauniers perpétuent chaque jour leur métier avec patience et persévérance. Bien au-delà d’un simple moyen de subsistance, ils préservent un savoir-faire traditionnel et une mémoire culturelle aujourd’hui menacée de s’effacer.

To Lam prend la parole lors de l'événement. Photo : VNA

L’Université nationale du Vietnam à Hanoï poursuit son essor pour devenir un symbole de l’intelligence vietnamienne

À l’occasion du 120e anniversaire de sa fondation, l’Université nationale du Vietnam à Hanoï a réaffirmé son ambition de devenir une université d’excellence de rang asiatique et mondial. Lors de la cérémonie commémorative organisée le 16 mai à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président To Lam a appelé l’établissement à jouer un rôle pionnier dans l’innovation, la recherche scientifique et la transformation numérique du pays.