Des avancées décisives pour faire émerger de grands groupes technologiques nationaux

Hanoi (VNA) - Les entreprises technologiques vietnamiennes consolident leur rôle dans la croissance et la transformation numérique du pays. Les experts jugent toutefois nécessaire d’adopter des mécanismes innovants afin de faire émerger de grands groupes capables de maîtriser les technologies stratégiques et de s’imposer dans les chaînes de valeur mondiales.

Selon les données disponibles, le Vietnam compte actuellement près de 80.000 entreprises technologiques, en hausse de 1,4 fois par rapport à 2020. Le chiffre d’affaires total du secteur en 2025 est estimé à environ 198 milliards de dollars américains, en progression de près de 26 % par rapport à l’année précédente.

Les produits et services numériques vietnamiens gagnent progressivement des marchés exigeants tels que les États-Unis, l’Europe ou le Japon, générant des recettes annuelles estimées à environ 15 milliards de dollars et contribuant à affirmer les capacités technologiques vietnamiennes sur la scène internationale.

Les entreprises du numérique jouent également un rôle central dans le développement de nouveaux moteurs de croissance. Le réseau 5G couvre désormais près de 90 % de la population, tandis que le commerce électronique connaît une expansion rapide, avec un volume estimé à 36 milliards de dollars en 2025, soit trois fois plus qu’en 2020. Les paiements numériques poursuivent également leur progression, la valeur des transactions sans numéraire représentant en 2025 l’équivalent de 26 fois le produit intérieur brut (PIB), avec plus de 20 milliards de transactions enregistrées.

Parallèlement, les entreprises technologiques accélèrent la transformation numérique dans plusieurs secteurs clés, notamment l’énergie, les transports, l’environnement, la santé et l’éducation.

Malgré ces avancées, plusieurs observateurs soulignent que les capacités technologiques des entreprises vietnamiennes demeurent encore limitées et inégales. Le pays ne dispose pas encore d’un nombre suffisant de grandes entreprises technologiques capables de diriger des chaînes d’approvisionnement ou d’exercer une influence significative sur les marchés internationaux.

La question des ressources humaines constitue également un défi majeur. Les besoins du marché dépassent encore largement les capacités de formation nationale, en particulier dans les domaines des semi-conducteurs, de l’intelligence artificielle ou de la conception de puces électroniques.

Selon les experts, cette situation s’explique notamment par un cadre de gestion qui peine à suivre le rythme rapide des évolutions technologiques. Des réticences administratives persistent également face à l’expérimentation de nouveaux modèles économiques, tandis que les politiques de soutien restent jugées insuffisamment adaptées aux spécificités des entreprises technologiques. Les procédures administratives sont encore considérées comme complexes et peu favorables à l’innovation.

En parallèle, de nombreuses entreprises disposent de ressources financières limitées et adoptent encore une vision de développement à court terme. Les spécialistes soulignent également un déficit de confiance entre acteurs économiques, freinant la constitution d’alliances et d’écosystèmes suffisamment solides pour rivaliser à l’échelle régionale et internationale.

Pour atteindre les objectifs de croissance à deux chiffres fondés sur la science, les technologies, l’innovation et la transformation numérique, les experts estiment que le Vietnam doit instaurer des politiques de rupture destinées à favoriser l’émergence de grands groupes technologiques nationaux capables de maîtriser les technologies fondamentales et d’orienter les marchés. Ces entreprises seraient appelées à jouer un rôle de locomotive dans la création d’écosystèmes technologiques, tout en accompagnant les petites et moyennes entreprises dans la conquête du marché domestique puis des marchés internationaux, avec une participation plus profonde aux chaînes d’approvisionnement mondiales.

Les spécialistes considèrent également que l’État devrait jouer le rôle de « grand client » en développant des politiques de commande publique et d’achats publics en faveur des produits et services numériques vietnamiens.

Dans le même temps, plusieurs voix appellent à renforcer les politiques de formation, d’attraction et de fidélisation des talents technologiques de haut niveau. Selon les experts, les systèmes de formation doivent évoluer d’une logique centrée sur les capacités des établissements vers une approche davantage orientée vers les besoins réels du marché, notamment en développant les modèles combinant apprentissage académique et expérience pratique.

Au-delà des politiques publiques, les observateurs estiment enfin que le développement d’un secteur technologique vietnamien de premier plan dépendra également de l’esprit d’innovation, de la capacité à prendre des risques et de l’ambition des entreprises nationales de faire du Vietnam un nouveau centre technologique régional et international. -VNA

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