439 équipes d’Asie inscrites à l’Asian Hackathon for Green Future 2026

Hanoi (VNA) - Lancé il y a un peu plus d’un mois, l’Asian Hackathon for Green Future 2026 a suscité un fort engouement parmi les étudiants et jeunes innovateurs de toute l’Asie, avec 439 équipes inscrites souhaitant proposer des solutions technologiques aux défis du développement durable. Au total, 1 439 candidats issus de 22 pays et territoires participent à la compétition. Les équipes vietnamiennes sont les plus nombreuses avec 174 inscriptions, suivies par l’Inde (114 équipes), les Philippines (44) et l’Indonésie (20).

Parmi les participants figurent des équipes issues d’universités régulièrement classées dans les palmarès internationaux du QS 2026, telles que la National University of Singapore (NUS, 8e mondiale), Nanyang Technological University (NTU, 12e), Seoul National University (SNU, 38e)... La compétition attire également des équipes d’établissements bien positionnés dans le classement QS Asie, ainsi que d’universités vietnamiennes reconnues en sciences et technologies, notamment l’Université des siences et des technologies de Hanoi, l’Université des technologies — Université nationale de Hô Chi Minh‑Ville et l’Université VinUni.

Trois thématiques centrales structurent cette édition 2026 et reflètent les principales préoccupations environnementales des jeunes participants. Le thème « Ressources en eau et agriculture adaptée au changement climatique » rassemble environ 37 % des équipes ; « Qualité de l’air urbain et résilience climatique » concerne 33 % des inscriptions ; enfin, « Énergies renouvelables et mobilité à faibles émissions » attire 30 % des équipes. Les disciplines représentées sont variées couvrant informatique, intelligence artificielle, ingénierie, développement durable, agriculture, logistique, santé ou encore sciences de l’environnement et illustrant la forte dimension interdisciplinaire de l’événement.

À l’issue de la phase de sélection, les 30 meilleures équipes seront annoncées début juin 2026. Elles bénéficieront ensuite d’un programme de formation intensif animé par des experts internationaux avant de participer à la finale en présentiel : un hackathon de 36 heures qui se déroulera du 2 au 5 juillet à l’Université VinUni, à Hanoï. Les projets seront évalués par un jury composé de spécialistes asiatiques de premier plan dans les domaines de la technologie, de l’innovation et du développement durable.

Le concours met en jeu des dotations d’un montant total de 24.000 dollars : un premier prix de 8.000 dollars, un deuxième prix de 5.000 dollars, deux troisièmes prix de 3.000 dollars chacun et cinq prix d’encouragement de 1.000 dollars chacun.

Initié conjointement par trois entités du groupe Vingroup — la Fondation Pour un Avenir Vert, l’Université VinUni et le club VinTechTalent — l’Asian Hackathon for Green Future 2026 vise à repérer et à soutenir des initiatives technologiques à forte valeur ajoutée, susceptibles de répondre aux urgences environnementales régionales et de stimuler la coopération interdisciplinaire parmi la jeune génération. - VNA

​