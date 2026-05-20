Tourisme

Le Vietnam et la Chine renforcent leur coopération culturelle et touristique

À l’occasion de la Journée du tourisme chinois 2026, des acteurs culturels et touristiques vietnamiens et chinois se sont réunis à Hanoï afin de promouvoir les échanges culturels, développer la coopération bilatérale et stimuler les flux touristiques entre les deux pays.

Des représentants des unités participantes au programme d'échange et de partage organisé à l'occasion de la Journée du tourisme chinois, le 19 mai, posent pour une photo souvenir. Photo : VNA
Des représentants des unités participantes au programme d'échange et de partage organisé à l'occasion de la Journée du tourisme chinois, le 19 mai, posent pour une photo souvenir. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – Le Centre culturel chinois à Hanoï a organisé, le 19 mai, un programme d’échanges et de partage à l’occasion de la Journée du tourisme chinois (19 mai).

L’événement a permis aux entreprises du secteur touristique de présenter les richesses culturelles ainsi que les ressources touristiques variées des deux pays, tout en renforçant les liens et la coopération entre les entreprises culturelles et touristiques vietnamiennes et chinoises, contribuant ainsi au développement des échanges de visiteurs entre les deux pays.

La Journée du tourisme chinois 2026, célébrée sous le thème « Profiter d’un tourisme de qualité et découvrir ensemble de magnifiques paysages », met l’accent sur le rôle des produits culturels et touristiques de haute qualité dans la satisfaction des besoins culturels et spirituels des populations.

Selon Truong Đuc Son, sous l’orientation stratégique des hauts dirigeants du Vietnam et de la Chine, la période 2026-2027 a été désignée comme les « Années de coopération touristique Chine-Vietnam ». Cette initiative constitue une étape importante dans l’histoire de la coopération culturelle et touristique entre les deux pays, créant une nouvelle dynamique pour renforcer les échanges touristiques et consolider l’amitié entre les peuples vietnamien et chinois.

Il a également souligné que le 19 mai correspond à l’anniversaire de naissance du Président Ho Chi Minh. Durant ses activités révolutionnaires en Chine, il s’est rendu dans plusieurs villes telles que Guangzhou, Guilin, Liuzhou, Chongqing, Kunming, Nanning, Yan'an et Hong Kong. Les sites historiques liés au leader éminent vietnamien en Chine, notamment le siège de l’Association de la jeunesse révolutionnaire vietnamienne à Guangzhou, son ancienne résidence à Liuzhou ou encore le site de Hongyan à Chongqing, sont toujours préservés.

La Chine poursuit actuellement la mise en réseau de ces sites historiques afin de développer le produit touristique thématique « Sur les traces du Président Ho Chi Minh », tout en améliorant la qualité des services pour accueillir les visiteurs vietnamiens souhaitant découvrir cette histoire.

Selon les statistiques de l’Administration nationale du tourisme du Vietnam relevant du ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, la Chine est demeurée, durant les périodes 2011-2020 et 2024-2025, notamment en 2025, le premier marché émetteur de touristes vers le Vietnam.

En 2025, plus de 5,28 millions de visiteurs chinois continentaux se sont rendus au Vietnam, représentant environ 25 % du nombre total de touristes internationaux accueillis par le pays.

Au cours des quatre premiers mois de 2026, le Vietnam a accueilli plus de 1,85 million de visiteurs chinois continentaux sur un total de 8,8 millions de touristes internationaux. Le figure également parmi les cinq principaux marchés émetteurs de touristes vers la Chine. - VNA

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#Vietnam #Chine #tourisme #coopération culturelle #échanges
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