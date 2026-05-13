Tourisme

Les destinations réinventent leurs produits pour améliorer l’expérience touristique

L’afflux massif de touristes pendant la Fête ancestrale de commémoration des rois Hùng et les vacances du 30 avril au 1er mai a mis en évidence l’attractivité croissante du Vietnam pour le tourisme, grâce à des offres touristiques renouvelées et à une meilleure expérience des visiteurs.

Touristes visitant le jardin ornithologique de Thung Nham, situé dans la zone écologique de Thung Nham, quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo: VNA
Touristes visitant le jardin ornithologique de Thung Nham, situé dans la zone écologique de Thung Nham, quartier de Nam Hoa Lu, province de Ninh Binh. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – La forte hausse des arrivées de touristes pendant la récente Fête ancestrale de commémoration des rois Hùng et les vacances du 30 avril au 1er mai a souligné l’attrait grandissant des destinations vietnamiennes, grâce à des offres touristiques renouvelées et à une expérience des visiteurs améliorée.

La province de Ninh Binh (Nord), qui abrite l’ancienne capitale Hoa Lu (968-1009), a enregistré le plus grand nombre d’arrivées de touristes du pays pendant ces deux périodes de vacances, accueillant plus de 2,7 millions de visiteurs, soit une augmentation de 123,9 % par rapport à l’année précédente.

Les recettes touristiques ont été estimées à 4.216 milliards de dôngs (160 millions de dollars), soit une hausse de 205,1 % par rapport à la même période en 2025.

Cette forte croissance s’explique par les efforts déployés pour diversifier l’offre touristique, étendre l’espace touristique aux zones côtières et organiser des événements culturels et artistiques ainsi que des spectacles de plein air d’envergure, afin de prolonger le séjour des visiteurs et d’enrichir leur expérience.

Parallèlement, la province de Quang Ninh, dans le Nord-Est du pays, a accueilli 1,345 million de visiteurs pendant les vacances, générant des recettes touristiques estimées à 4.165 milliards de dôngs.

Outre ses atouts naturels, la province a activement modernisé son offre touristique et amélioré la qualité de ses services. Un itinéraire touristique reliant la baie de Ha Long et la baie de Lan Ha, via quatre circuits, a ouvert de nouvelles perspectives pour le tourisme interrégional.

En parallèle, une série d’événements culturels et touristiques, tels que le Festival du tourisme maritime de Vân Dôn et le Festival Soong Co à Binh Liêu, ont contribué à offrir aux visiteurs une expérience plus immersive.

L’un des temps forts a été le Carnaval de Ha Long 2026, placé sous le thème « L’émerveillement illumine la nouvelle ère », mettant en scène des milliers d’artistes, professionnels et amateurs dans un spectacle haut en couleur auquel ont assisté dans la liesse plus de 80.000 résidents et visiteurs.

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Le Carnaval de Ha Long 2026 s'est tenu le 30 avril. Photo : VNA

La ville portuaire de Hai Phong, dans le Nord, a confirmé son attrait pour le tourisme insulaire et expérientiel. Du 25 avril au 3 mai, elle a accueilli près de 1,5 million de visiteurs, soit une hausse de 32 % par rapport à la même période l’an dernier, pour des recettes touristiques estimées à 1.120 milliards de dôngs.

Parmi les destinations les plus prisées figuraient Cat Bà, Dô Son, le centre urbain et d’attraction de Vu Yên, ainsi que les circuits gastronomiques. Durant les cinq jours de forte affluence, de nombreux établissements d’hébergement du centre de Hai Phong, de Dô Son et de Cat Bà ont affiché complet.

Selon les autorités municipales, Hai Phong s’oriente vers un développement touristique plus approfondi, axé sur l’expérience des visiteurs et la création de valeur ajoutée, tout en tirant parti des atouts combinés du tourisme maritime, culturel et urbain pour créer des produits distinctifs et durables.

Dans la région montagneuse du Nord, la province de Tuyên Quang a également enregistré une forte hausse du tourisme, accueillant près de 190.000 visiteurs, dont plus de 17.000 touristes internationaux, et générant près de 498 milliards de dôngs de recettes touristiques.

Les touristes ont été attirés par des sites renommés tels que le plateau karstique de Dông Van, géoparc mondial de l’UNESCO, le site historique national spécial de Tân Trào et la zone touristique du lac hydroélectrique de Na Hang. Les autorités locales ont également organisé diverses activités culturelles typiques, notamment le Festival du khèn (flûte de pan) des H’mông, des jeux folkloriques, des spectacles artistiques et des courses de kayak.

Malgré ces signes positifs de croissance, l’augmentation soudaine du nombre de visiteurs a exercé une forte pression sur les infrastructures et les services touristiques.

Cat Ba a connu une grave pénurie d’hébergement, contraignant certains visiteurs à louer des maisons d’hôtes à des prix élevés. Des embouteillages fréquents ont été constatés autour de la zone touristique de Dô Son, tandis que la gestion de la sécurité alimentaire est devenue plus complexe avec l’essor du tourisme culinaire.

À Ninh Binh, plusieurs sites touristiques majeurs ont été confrontés à une surfréquentation localisée, mettant à rude épreuve les systèmes de transport, les parkings, les installations sanitaires et les services d’hébergement. Les longues files d’attente aux guichets et l’incohérence des prix dans certains restaurants et commerces ont également nui à l’expérience des visiteurs.

Parallèlement, les sites touristiques du plateau karstique de Dông Van, notamment Lung Cu, Dông Van, Meo Vac et Quan Ba, ont été confrontés à une pénurie d’hébergements et à des embouteillages, en particulier sur la route nationale 4C.

Ces difficultés ont mis en évidence la nécessité pour les collectivités locales non seulement d’attirer les visiteurs, mais aussi d’améliorer la gestion de leurs destinations, de moderniser leurs infrastructures et d’optimiser la qualité des services afin de garantir un développement touristique durable.

Les autorités locales de Hai Phong, Ninh Binh et Tuyên Quang ont déclaré renforcer la gestion du tourisme, améliorer les infrastructures, durcir le contrôle des prix, développer les applications numériques pour la gestion des visiteurs et moderniser les systèmes de transport et les hébergements afin de mieux accueillir les touristes pendant les prochaines périodes de forte affluence. – VNA

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