Au fil du marché flottant de Cai Rang, éclatant de couleurs tropicales

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Cân Tho (VNA) - La ville de Cân Tho, dans le delta du Mékong, cherche des moyens de fidéliser les touristes au marché flottant de Cai Rang, où des centaines d’embarcations chargées de fruits et de légumes s’enchevêtrent en un fabuleux désordre ordonné.

Selon Sâm Long Giang, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville, son département travaille à un projet de préservation et de développement du marché flottant de Cai Rang pour l’avenir. Ce projet prévoit la restructuration du marché afin de répondre aux exigences pratiques d’un développement durable, tout en préservant les valeurs culturelles locales.

Apparu il y a un siècle, le marché flottant de Cai Rang est devenu un lieu incontournable pour les produits agricoles du delta du Mékong. Outre les fruits et légumes de la ville, on y trouve également des produits agricoles typiques des provinces voisines. La gastronomie, les spécialités et l’artisanat de la région y sont également proposés.

Le marché est ouvert tous les jours de 4h à 9h. De nombreux producteurs et paysans viennent y vendre leur récolte aux grossistes. S’y ajoutent toute une ribambelle de petits commerçants, d’épiciers flottants pourrait-on dire, qui proposent café, petits déjeuners, babioles diverses et variées, et même billets de loterie.

Des touristes achètent des fruits auprès de commerçants au marché flottant de Cai Rang, à Cân Tho, l'une des destinations les plus prisées du delta du Mékong. Photo : VNA

Le marché flottant de Cai Rang est cité par le magazine anglais Rough Guide comme étant l’un des 10 marchés les plus impressionnants au monde. Le site youramazingplaces le fait figurer sur le top 6 des plus beaux marchés flottants d’Asie. En 2016, il a été reconnu comme patrimoine culturel immatériel national.

Truong Van Vinh, vice-président permanent de l’Association du tourisme de la ville, a déclaré que le marché flottant de Cai Rang et le tourisme fluvial sont des caractéristiques emblématiques de Cân Tho. Par conséquent, la ville doit s’attacher à développer davantage de produits touristiques liés au marché flottant.

Le responsable a indiqué que l’association étudie de nouveaux circuits pour relier le marché flottant à d’autres attractions touristiques, en proposant des services variés pour enrichir l’expérience des visiteurs, tels que des dégustations de spécialités culinaires et des spectacles artistiques de différentes régions.

Situé à seulement six kilomètres du centre-ville de Cân Tho, le marché flottant de Cai Rang, l’un des trois plus importants marchés flottants du delta du Mékong aux côtés des marchés de Cai Bè et de Phung Hiêp, est une destination incontournable tant pour les habitants locaux que pour les touristes.

Deux touristes étrangers dégustent des fruits frais sur le marché flottant de Cai Rang. Photo: thamhiemmekong.com

Les agences de voyages de la ville et des provinces voisines proposent actuellement une excursion en bateau permettant de visiter le marché le matin, d’admirer le lever du soleil, de prendre le petit-déjeuner et un café, et d’écouter de la musique tài tử sur le fleuve. L’excursion inclut également la visite de villages d’artisans situés à proximité du marché.

Trân Manh Khang, directeur de l’agence de voyages Nhu Y, a déclaré que les autorités locales devaient relancer les activités commerciales et d’échange de marchandises au marché flottant afin de préserver son caractère originel.

Il a ajouté que la ville devrait investir davantage dans les infrastructures, notamment les quais, pour maintenir les liaisons commerciales sur les berges du fleuve, et élaborer des politiques de soutien aux commerçants afin de les aider à moderniser leurs véhicules et à dynamiser leurs échanges.

Sâm Long Giang, directeur adjoint du Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville, a indiqué que son département évaluait la situation actuelle du marché flottant de Cai Rang, recueillait les avis de chercheurs et d’experts en culture, ainsi que d’entreprises du secteur du tourisme, et invitait les investisseurs à développer le tourisme sur le marché et à préserver sa valeur culturelle. — VNA

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