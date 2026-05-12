Quang Tri mise sur la télévision et le cinéma pour promouvoir son tourisme

Quang Tri (VNA) – La province centrale de Quang Tri développe sa stratégie de promotion touristique à travers des productions télévisées et cinématographiques nationales et internationales, afin de faire découvrir au grand public ses paysages naturels spectaculaires et les célèbres systèmes de grottes du parc national de Phong Nha-Ke Bang.



Le 30 mars dernier, un reportage spécial consacré à la grotte Son Doong, reconnue comme la plus grande grotte du monde, a été diffusé dans l’émission « 60 Minutes » de la chaîne américaine CBS. Ce programme, très suivi aux États-Unis et dans plusieurs autres pays, a permis de présenter aux téléspectateurs internationaux l’histoire de la découverte de Son Doong ainsi que les nombreuses expéditions scientifiques menées au fil des années par l’Association britannique de spéléologie (BSA).



Le tournage du reportage s’est déroulé du 14 au 17 janvier 2026 avec le soutien de la société Oxalis Adventure. L’équipe de CBS comptait neuf membres, dont le journaliste Scott Pelley, la productrice Nicole Young et le photographe Ryan Deboodt. Selon le Service de la Culture, des Sports et du Tourisme de Quang Tri, le choix de Son Doong par CBS constitue un important coup de projecteur médiatique pour la province et pour le parc national de Phong Nha-Ke Bang, classé au patrimoine naturel mondial.



Les autorités locales estiment que cette diffusion contribuera à renforcer l’image de Son Doong comme symbole mondial du tourisme d’aventure et d’exploration de la nature. Au-delà de la promotion touristique, le reportage apporte également une documentation scientifique et médiatique précieuse sur les valeurs géologiques, écologiques et environnementales de la région.



Les retombées médiatiques ont été significatives. Selon Oxalis Adventure, entre le 29 mars et le 3 avril, le reportage a généré environ huit millions de vues. Sur les réseaux sociaux internationaux, près de 100 publications liées à Son Doong ont totalisé plus de 31 millions de vues et plus de 922.000 interactions. De nombreux médias étrangers ont également publié des articles mettant en avant la beauté spectaculaire et l’originalité de cette destination.



Parallèlement, la province a accueilli plusieurs projets cinématographiques internationaux. Le film indien « SILAA », présenté comme une importante production de Bollywood, a tourné des scènes dans plusieurs sites emblématiques de Quang Tri, notamment les grottes Son Doong, En, Tu Lan et Tien, ainsi qu’à Phong Nha et dans le village touristique de Tan Hoa. Selon l’équipe de production, le film sera projeté dans environ 1.000 salles en Inde avant une sortie internationale aux États-Unis, au Vietnam et en Europe. En Inde seulement, il pourrait atteindre entre 150 et 300 millions de spectateurs.



Selon les responsables locaux, Quang Tri poursuivra ses campagnes de promotion afin de renforcer son image de destination majeure du tourisme d’aventure en Asie et de développer des produits touristiques adaptés aux différents marchés internationaux.

La grotte de Son Doong est située dans le Parc national de Phong Nha - Ke Bang, dans la province de Quang Binh (Centre). Elle a été explorée et étudiée pour la première fois par la British Cave Research Association (BCRA) en 2009. Son volume mesuré jusqu’à présent, est de 38,5 millions de mètres cubes.Le 30 avril 2013, Guinness World Record a reconnu Son Doong comme la plus grande grotte naturelle du monde.

Après, le programme Good Morning America de la chaîne ABC basée aux États-Unis a diffusé une émission en direct depuis la grotte en 2015, ce qui a contribué à sa célébrité en tant que nouveau symbole du secteur touristique vietnamien. - VNA