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Quang Tri dévoile l’identité visuelle du Festival pour la Paix 2026

Placée sous le thème "De la mémoire vers l’avenir – Quang Tri pour la paix", l’édition 2026 du festival ambitionne de souligner la valeur de la paix, d’honorer l’esprit de solidarité et d’amitié, tout en rendant hommage aux héros et martyrs tombés pour l’indépendance et la liberté.

Au cœur de cette conception graphique figure une colombe, symbole universel de la paix, tenant dans son bec un épi de riz et accompagnée de trois rubans de soie multicolores. Photo: VNA
Au cœur de cette conception graphique figure une colombe, symbole universel de la paix, tenant dans son bec un épi de riz et accompagnée de trois rubans de soie multicolores. Photo: VNA

Quang Tri (VNA) - Le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Tri a officiellement dévoilé, le 4 avril, l’identité visuelle du Festival pour la Paix 2026, un événement majeur destiné à transmettre un message d’aspiration à la paix, à la solidarité et au développement durable aux communautés nationale et internationale.

Au cœur de cette conception graphique figure une colombe, symbole universel de la paix, tenant dans son bec un épi de riz et accompagnée de trois rubans de soie multicolores. L’épi de riz ne renvoie pas seulement à la civilisation agricole caractéristique du Vietnam, mais incarne également la conviction profonde que la paix constitue le socle indispensable d’une vie stable et prospère, ainsi que d’un développement durable. Cette association entre la colombe et le riz crée un message harmonieux, mêlant valeurs universelles et identité nationale vietnamienne.

Les trois rubans de soie aux couleurs rouge, jaune et bleu apportent une dimension symbolique forte à l'ensemble du design. Si le rouge et le jaune évoquent les couleurs du drapeau national et l’âme sacrée du pays, le bleu symbolise la paix, la vie et la renaissance. De plus, ces rubans représentent l’union des trois régions du Nord, du Centre et du Sud, dont la cohésion permet de porter les ailes de la colombe et l'aspiration à la paix du Vietnam vers le monde entier.

En arrière-plan, l’identité visuelle intègre des paysages emblématiques de Quang Tri - rivières, rizières, maisons traditionnelles et parcs éoliens - ainsi que des vestiges historiques issus du réseau des 647 sites répertoriés dans la province. Ces éléments illustrent à la fois la profondeur historique de la région et l’image d’un Quang Tri en plein renouveau, tourné vers un avenir durable.

Selon les représentants du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, cette identité visuelle dépasse la simple valeur esthétique pour devenir un outil de communication porteur de valeurs humanistes liées au dialogue et à la responsabilité sociale. À travers elle, la province souhaite s'affirmer comme une destination dédiée à la paix, tout en soulignant son rôle et son prestige dans la connexion entre les valeurs culturelles, historiques et le développement touristique durable.

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Cette identité visuelle dépasse la simple valeur esthétique pour devenir un outil de communication porteur de valeurs humanistes liées au dialogue et à la responsabilité sociale. Photo: VNA

Placée sous le thème "De la mémoire vers l’avenir – Quang Tri pour la paix", l’édition 2026 du festival ambitionne de souligner la valeur de la paix, d’honorer l’esprit de solidarité et d’amitié, tout en rendant hommage aux héros et martyrs tombés pour l’indépendance et la liberté. Au-delà d’une simple commémoration, l’événement vise également à sensibiliser les jeunes générations au patriotisme et à diffuser un message de paix auprès de la communauté internationale.

Selon le plan d’organisation, les festivités s’étendront de mars à décembre 2026 avec un programme riche et diversifié. Le point d’orgue sera la cérémonie d’ouverture, prévue en juillet 2026 sur le site national spécial des deux rives de Hien Luong - Ben Hai, comprenant un programme artistique d’envergure, le rituel de sonnerie de cloche "Vœux de paix" et un spectacle de feux d’artifice.

La nuit du 26 juillet sera marquée par une cérémonie solennelle d’allumage de bougies dans l’ensemble des cimetières de la province, accompagnée de lâchers de lanternes sur la rivière Thach Han, un geste hautement symbolique exprimant une gratitude éternelle envers les combattants tombés.

Parallèlement, de nombreuses activités rythmeront l’année, telles qu’une journée du vélo pour la paix en avril, un festival de montgolfières en septembre, ainsi que des événements sportifs d’envergure comme le trail "Phong Nha Wild Trail" en mai et le marathon international "Quang Tri Amazing Marathon" en août. La célébration du centenaire du café de Khe Sanh, en octobre 2026, viendra également enrichir cette programmation.-VNA

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