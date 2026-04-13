Le Musée d’ethnologie du Vietnam en vecteur de la transmission de connaissances

Hanoi (VNA) – Le Musée d’ethnologie du Vietnam, relevant de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, a inauguré le 11 avril, à Hanoi de l’exposition « Musée d’ethnologie du Vietnam : un espace pour la préservation culturelle et la diffusion des connaissances en sciences sociales ».



Sur le thème central du développement historique – origines, construction nationale, intégration et diffusion –, cette exposition s’articule autour de trois axes principaux : les racines de la culture vietnamienne, le conseil en matière de politique nationale et l’intégration internationale.



Elle s’appuie sur des documents, des images et des travaux de recherche les plus marquants. Des espaces interactifs et immersifs sont également proposés afin de familiariser le public, et notamment les jeunes générations, avec la recherche scientifique, d’inspirer la créativité et de développer un esprit civique.



À travers cette exposition, du 11 avril au 15 mai, les organisateurs espèrent faire passer le message que les sciences sociales ne sont pas seulement un domaine de recherche universitaire, mais aussi une source importante de connaissances qui contribue à orienter le développement durable de la nation.



L’exposition vise à présenter des réalisations de recherche exceptionnelles et des travaux scientifiques d’une grande valeur théorique et pratique, affirmant les contributions importantes des sciences sociales vietnamiennes à la fourniture d’arguments scientifiques pour la formulation des orientations, des politiques et des stratégies du Parti et de l’État ; et contribuant à clarifier les questions fondamentales concernant l’histoire, la culture, le peuple et la société du Vietnam.



Les moments forts comprennent la présentation de nouvelles découvertes, étayées par les arguments scientifiques de l’archéologie et de l’histoire, qui ont contribué à éclairer la formation et le développement de l’histoire et de la culture vietnamiennes.



Les découvertes provenant de sites archéologiques datant de la Préhistoire, avec des outils de pierre du Paléolithique ancien et récent, jusqu’aux périodes pré-Dong Son, Dong Son, pré-Sa Huynh, Sa Huynh, pré-Dong Nai et Dong Nai, ont apporté la preuve de l’existence de la dynastie des rois Hùng.



De plus, les résultats des recherches et des fouilles à la citadelle impériale de Thang Long (Hanoï), à la citadelle de la dynastie Ho, au site historique de Lam Kinh (Thanh Hoa) et à Dong Trieu - Yen Tu (Quang Ninh) ont démontré la vitalité durable et le brillant renouveau de la culture du Dai Viet, affirmant ainsi la stature de la civilisation vietnamienne, du passé au présent. – VNA

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