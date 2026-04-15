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Vietnam–Chine : un programme artistique renforce les liens culturels bilatéraux

Le dirigeant To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant ont assisté à l’événement.

Le dirigeant To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant lors de l’événement. Photo: VNA
Le dirigeant To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant lors de l’événement. Photo: VNA

Pékin (VNA) - Dans la soirée du 15 avril, à Pékin, le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme, en coordination avec le ministère chinois de la Culture et du Tourisme et d’autres organes des deux pays, a organisé un programme artistique d’amitié Vietnam–Chine en l’honneur de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président du Vietnam, To Lam, et de son épouse, ainsi que de l’Année de coopération touristique Vietnam–Chine 2026–2027.

Le dirigeant To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly et la délégation vietnamienne de haut niveau les accompagnant ont assisté à l’événement. Du côté chinois, étaient présents Li Shulei, membre du Bureau politique, membre du Secrétariat et chef du Département de l’information du Comité central du Parti communiste chinois (PCC), ainsi qu’une délégation chinoise de haut niveau.

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Un numéro artistique lors de l'événement. Photo: VNA

Le programme artistique a constitué une illustration vivante de la rencontre et de l’harmonie entre deux cultures riches en identité et en constante évolution.

Les représentations vietnamiennes, dirigées par le chef d’orchestre Dong Quang Vinh, ont réuni de nombreux artistes issus de différentes institutions culturelles.

La troupe artistique chinoise a présenté des extraits d’opéra de Pékin, ainsi que des danses reflétant la richesse de la culture chinoise.

Le programme s’est conclu par une interprétation commune de l’œuvre musicale « Vietnam–Chine », célébrant l’amitié entre les deux pays à travers une mélodie et des paroles empreintes de sens.

Ce programme artistique d’amitié a contribué à renforcer la solidarité, à promouvoir les valeurs culturelles des deux nations et à consolider la confiance politique, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour le développement des relations Vietnam–Chine dans la nouvelle période. -VNA

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