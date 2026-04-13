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Le Vietnam signe une moisson exceptionnelle en kickboxing

Avec 32 médailles d’or, 33 d’argent et 30 de bronze, l’équipe vietnamienne, composée de 52 athlètes et encadrée par 15 entraîneurs, a affiché une nette progression par rapport à l’an dernier.

Le Vietnam a marqué une forte empreinte à la Coupe du monde de kickboxing 2026 (2nd Thailand Kickboxing World Cup) en se classant troisième au classement général. Photo: Fédération de kickboxing du Vietnam
Le Vietnam a marqué une forte empreinte à la Coupe du monde de kickboxing 2026 (2nd Thailand Kickboxing World Cup) en se classant troisième au classement général. Photo: Fédération de kickboxing du Vietnam

Hanoï (VNA) - Le Vietnam a marqué une forte empreinte à la Coupe du monde de kickboxing 2026 (2nd Thailand Kickboxing World Cup) en se classant troisième au classement général, avec 32 médailles d’or, 33 d’argent et 30 de bronze, illustrant des progrès remarquables tant en effectif qu’en qualité.

Organisée du 5 au 12 avril en Thaïlande, avec la participation de 980 combattants venus de 30 pays et territoires, la compétition a vu la Thaïlande terminer en tête, suivie de l’Ouzbékistan.

L’équipe vietnamienne, composée de 52 athlètes et encadrée par 15 entraîneurs, a affiché une nette progression par rapport à l’an dernier, où elle n’avait remporté que 4 médailles d’or.

Selon les responsables, ces résultats témoignent d’une préparation sérieuse, de l’engagement des sportifs et d’un soutien accru des collectivités. Les combattants vietnamiens ont confirmé leur niveau avec des performances solides, notamment celles de Trieu Phuong Thuy et Nguyen Thi Hoai Nhi.

Fait notable, le Vietnam a participé pour la première fois aux épreuves techniques, remportant immédiatement deux médailles d’or, ouvrant ainsi une nouvelle orientation de développement pour la discipline.

Ce succès global confirme la montée en puissance du kickboxing vietnamien sur la scène internationale et augure de perspectives prometteuses. -VNA

#kickboxing #Vietnam #Coupe du monde de kickboxing 2026
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