Ouverture du 17e Festival national de la radio à Quang Ninh

Quang Ninh, 11 avril (VNA) – Le 17e Festival national de la radio – Quang Ninh 2026 s’est officiellement ouvert le 11 avril au soir sur le thème « La radio pour un Vietnam puissant et prospère », affirmant le rôle et la mission du secteur radiophonique dans la nouvelle phase de développement du pays.



La cérémonie d’ouverture a été marquée par un programme artistique intitulé « Les sonorités d’une nouvelle ère », attirant environ 50.000 spectateurs. Structuré en trois volets : « Sonorités originelles », « Sonorités du patrimoine » et « Sonorités de la nouvelle ère », ce spectacle a offert une harmonie entre tradition et modernité, contribuant à valoriser les riches valeurs culturelles nationales.

Photo / VNA



S’exprimant lors de l’événement, Trinh Van Quyet, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et chef de la Commission centrale de la propagande et de la mobilisation de masse, a souligné l’importance majeure de ce festival, qui traduit la détermination et l’engagement du secteur radiophonique en faveur du développement national.



Selon lui, le thème de cette édition constitue non seulement un message d’action, mais aussi une exigence politique profonde pour l’ensemble du secteur. Celui-ci est appelé à renforcer la force endogène du pays – fondée sur la confiance, la volonté et la grande union nationale – tout en accompagnant le développement socio-économique, en diffusant les connaissances, en stimulant l’innovation et en encourageant les aspirations de chaque citoyen et entreprise.



Le dirigeant a également insisté sur la nécessité pour la radio de promouvoir les valeurs positives, de raviver le patriotisme et l’esprit d’autonomie, contribuant ainsi à un développement rapide et durable du pays.

Des délégués lors de la cérémonie d'ouverture. Photo : VNA





De son côté, Do Tien Sy, directeur général de La Voix du Vietnam, a indiqué que cette édition enregistre la participation de près de 100 œuvres de podcast de haute qualité, illustrant la capacité du média audio à toucher le public sur de multiples plateformes. Le podcast s’impose désormais comme une catégorie majeure, témoignant de la volonté du secteur de s’adapter, d’innover et de s’intégrer aux tendances médiatiques contemporaines.



Un colloque international intitulé « Le podcast – une autoroute de la créativité à l’ère numérique », réunissant plus de 500 experts nationaux et internationaux, figure parmi les temps forts de l’événement.



Pour sa part, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ninh, Quan Minh Cuong, a affirmé que l’accueil de ce festival contribue non seulement au développement professionnel du secteur, mais aussi à la promotion de l’image d’une province dynamique, moderne et en pleine transformation.



Le festival se déroule du 11 au 13 avril, avec la participation de 34 organes de presse et de radiodiffusion à travers le pays. Au total, 345 œuvres sont en compétition dans diverses catégories, dont émissions en direct, podcasts, reportages et programmes en langues ethniques. Environ 220 prix devraient être décernés.



Organisé tous les deux ans, le Festival national de la radio constitue la plus grande manifestation professionnelle du secteur au Vietnam, visant à honorer les meilleures productions et à offrir un espace d’échanges, contribuant ainsi à stimuler l’innovation dans le contexte de la transformation numérique des médias.- VNA

Nguyễn Thị Vân Hà