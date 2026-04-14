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Hô Chi Minh-Ville accélère le développement de ses industries culturelles

S’appuyant sur des investissements structurants et des mécanismes innovants, la métropole du Sud ambitionne de bâtir un écosystème culturel moderne, capable de générer de la valeur économique et de renforcer son rayonnement régional.

Le Théâtre de cirque et de spectacles polyvalents de Phu Tho se veut une « maison du patrimoine », offrant aux artistes un espace propice à la création et à l’engagement artistique. Photo : VNA
Le Théâtre de cirque et de spectacles polyvalents de Phu Tho se veut une « maison du patrimoine », offrant aux artistes un espace propice à la création et à l’engagement artistique. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville – Dans sa stratégie visant à devenir un pôle culturel régional, Hô Chi Minh-Ville accélère la mise en œuvre de la Résolution 80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne, qui identifie les industries culturelles comme un secteur économique clé.

La mise en service du Théâtre de cirque et de spectacles polyvalents de Phu Tho constitue une avancée majeure dans cette dynamique.

Doté d’un investissement de près de 1.395 milliards de dôngs, cet ouvrage figure parmi les infrastructures culturelles les plus modernes de la ville. S’étendant sur plus de 10.000 m² avec 12 étages et des installations souterraines, il répond aux normes techniques internationales les plus exigeantes. Après près de trois ans de construction, son ouverture est prévue en avril 2026.

La mise en service de ce théâtre vise à remédier au manque d’infrastructures professionnelles pour les arts du cirque, tout en offrant un nouvel espace de création aux artistes. Son principal atout réside dans une salle de 2.000 places équipée d’un système de scène modulable à levage hélicoïdal, permettant de transformer l’espace en scène sèche, aquatique ou même en piste de glace. Les équipements techniques, conformes aux standards internationaux, permettent la mise en scène de spectacles de grande complexité.

Dans un premier temps, des représentations gratuites seront proposées au public, notamment aux familles défavorisées, aux enfants et aux bénéficiaires de politiques sociales. Cette initiative vise à démocratiser l’accès à la culture et à former un nouveau public doté d’une sensibilité artistique accrue.

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Au-delà d’un lieu de rendez-vous artistique, le Théâtre de cirque et de spectacles polyvalents de Phu Tho se veut également un « laboratoire » pour un nouveau modèle de gestion associant l’État et les entreprises, afin de créer une valeur ajoutée pour la culture. Photo : VNA

Par ailleurs, plusieurs programmes d’envergure sont prévus, dont une nouvelle version du spectacle « Terre mystérieuse » en juillet 2026, exploitant pleinement les capacités techniques du théâtre. En novembre 2026, un Festival international du cirque de Hô Chi Minh-Ville réunira des troupes de plusieurs pays, contribuant à promouvoir le tourisme culturel.

Le théâtre de Phu Tho s’inscrit dans une stratégie globale de développement d’un écosystème des industries culturelles. Aux côtés de projets tels que le complexe sportif de Rach Chiec, le Théâtre symphonique et de ballet de Thu Thiem ou encore l’extension de l’Espace culturel Ho Chi Minh à Ben Nha Rong, il participe à la création d’une chaîne de valeur culturelle et touristique intégrée.

Afin d’optimiser l’efficacité de ces infrastructures, la ville envisage d’appliquer le modèle « investissement public – gestion privée », dans lequel l’État assure le financement des infrastructures, tandis que leur exploitation est confiée à des opérateurs compétents.

Parallèlement, la création d’un Fonds de développement des industries culturelles est en cours afin de soutenir financièrement les projets innovants. D’autres initiatives sont également envisagées, notamment la construction d’un grand complexe de studios cinématographiques, la création d’un Musée de la musique vietnamienne intégrant l’intelligence artificielle et le déploiement du programme « théâtre scolaire ».

La mise en œuvre de ces politiques devrait permettre aux industries culturelles de Hô Chi Minh-Ville de franchir un nouveau cap. Le Théâtre de cirque et de spectacles polyvalents de Phu Tho apparaît ainsi non seulement comme un symbole culturel, mais aussi comme un laboratoire de nouvelles approches de gestion, combinant ressources publiques et dynamisme du secteur privé.

Grâce à ces orientations stratégiques, Hô Chi Minh-Ville affirme progressivement son rôle de centre culturel dynamique, contribuant à faire de la culture un moteur de développement économique et social durable. - VNA

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#Hô Chi Minh-Ville #développement #industries culturelles
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