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La nostalgie transparaît dans la rétrospective de l’empereur Hàm Nghi à Hanoi

L’événement intitulé “Trời, non, nước - Allusive Panorama” (Ciel, montagne, eau - Panorama allusif) constituera une deuxième étape majeure dans la diffusion nationale des peintures de l’empereur Hàm Nghi, après le succès de la première au Palais Kiên Trung dans la Cité impériale de Huê (Centre) en mars 2025.

Vingt peintures à l’huile originales représentant des paysages, réalisées par l’empereur Hàm Nghi i (1871-1944) seront présentées du 24 avril au 10 mai à Hanoï. Photos: CTV/CVN
Vingt peintures à l’huile originales représentant des paysages, réalisées par l’empereur Hàm Nghi i (1871-1944) seront présentées du 24 avril au 10 mai à Hanoï. Photos: CTV/CVN

Hanoi (VNA) – Vingt peintures à l’huile originales représentant des paysages, réalisées par l’empereur Hàm Nghi (1871-1944) pendant son exil en Algérie, seront présentées du 24 avril au 10 mai au temple de la Littérature dans la capitale vietnamienne.

L’événement intitulé “Trời, non, nước - Allusive Panorama” (Ciel, montagne, eau - Panorama allusif) constituera une deuxième étape majeure dans la diffusion nationale des peintures de l’empereur Hàm Nghi, après le succès de la première au Palais Kiên Trung dans la Cité impériale de Huê (Centre) en mars 2025, qui a attiré plus de 110.000 visiteurs.

Organisé par Art Nation et l’Institut français du Vietnam, en collaboration avec le Centre d’activités culturelles et scientifiques Van Miêu - Quôc Tu Giam (Temple de la Littérature), l’événement est considéré comme la première grande exposition dédiée à l’œuvre dudit roi dans la capitale vietnamienne. Il respecte strictement les normes internationales en matière de commissariat.

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L’œuvre "Paysage et cyprès", réalisée par le roi Hàm Nghi en 1913.

La manifestation rassemble 20 peintures issues de 10 collections privées. Ces œuvres ont été rapatriées, expertisées, restaurées et préservées par des experts de renom, sous la co-organisation du Dr. Amandine Dabat, descendante de la cinquième génération de l’empereur Hàm Nghi, et du curateur Ace Lê.

Une formation académique occidentale

Jusqu’ici, l’empereur Hàm Nghi était surtout connu du public comme héros national, notamment pour sa proclamation de l’Édit de Cân Vuong, appel à la résistance nationale. Il fut par la suite exilé en Algérie, où il mourut.

Peu de gens savent qu’il fut par ailleurs, avec le peintre Lê Văn Miên, l’un des premiers artistes vietnamiens à recevoir une formation académique occidentale en arts picturaux.

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"Champ de blé".

Il a laissé ainsi un important héritage artistique riche de 91 peintures et sculptures. Une partie de ses œuvres a été révélée au monde de l’art à travers des ventes aux enchères et des expositions en France.

Les organisateurs soulignent que cet événement s’inscrit également dans une démarche plus large visant à transformer les sites patrimoniaux en espaces culturels créatifs. Des conférences et des visites guidées permettront aux visiteurs d’approfondir leur compréhension des œuvres et de leur importance historique.

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"Lever du soleil sur le lac".

Un souverain attaché à son pays

Huitième empereur de la dynastie des Nguyên (1802-1945), Hàm Nghi accède au trône en 1884. Moins d’un an plus tard, il proclame l’Édit de Cân Vuong, un appel à la résistance nationale contre la domination coloniale française. Capturé par les Français en 1888, il est exilé à Alger (Algérie) l’année suivante. Il y vit dans une villa perchée sur les hauteurs d’El Biar, à une douzaine de kilomètres de la capitale algérienne, où il décède en janvier 1944. - VNA

source
#empereur Hàm Nghi #Allusive Panorama #huitième empereur de la dynastie des Nguyên
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