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Mettre en valeur le patrimoine dans la vie contemporaine

La Résolution n°80 établit une approche globale du patrimoine, en le considérant à la fois comme un héritage historique et comme une ressource importante pour le développement. Elle souligne la nécessité d’assurer un équilibre entre préservation et valorisation, afin que les éléments culturels puissent continuer à exister tout en répondant aux besoins de la société contemporaine.

Espace de représentation du chant Xoan dans la maison commune de Hung Lo, province de Phu Tho. Photo: VNA
Espace de représentation du chant Xoan dans la maison commune de Hung Lo, province de Phu Tho. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - La Résolution n°80-NQ/TW du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne marque une évolution importante dans la manière d’aborder le patrimoine.

Au lieu de se limiter à la conservation, elle met l’accent sur la valorisation et l’intégration du patrimoine dans la vie contemporaine.Dans plusieurs localités, sa mise en œuvre montre que les éléments culturels ne restent plus figés, mais sont progressivement réactivés grâce à des approches renouvelées, adaptées aux réalités actuelles.

Dans la province de Phu Tho, l'exemple du quartier de Nong Trang illustre cette vitalité. Berceau de la culture de l'époque des rois Hung, cette localité a su restaurer ses édifices traditionnels, comme le temple de Nong Trang, tout en les adaptant aux enjeux contemporains. Grâce à l'implication des habitants et au soutien des autorités, les rites anciens et les jeux populaires ont été réhabilités. Aujourd'hui, ces sites attirent de nombreux visiteurs en quête d'expériences authentiques, favorisant ainsi le commerce et les services locaux, d'autant plus que la commune se situe sur l'axe majeur menant au site historique des Temples des rois Hung.

Cette dynamique de revitalisation s'observe également dans la province de Thanh Hoa, notamment au site historique de Ba Trieu. En 2026, les festivités traditionnelles ont été enrichies par l'usage des nouvelles technologies. Des projections en 3D permettent désormais de découvrir des trésors nationaux, rendant l'histoire plus accessible et interactive, particulièrement pour la jeune génération et les touristes internationaux. En numérisant les archives et en créant des espaces d'interaction modernes, le patrimoine dépasse les frontières du temps et de l'espace physique pour s'inscrire durablement dans la conscience collective.

La Résolution n°80 établit une approche globale du patrimoine, en le considérant à la fois comme un héritage historique et comme une ressource importante pour le développement. Elle souligne la nécessité d’assurer un équilibre entre préservation et valorisation, afin que les éléments culturels puissent continuer à exister tout en répondant aux besoins de la société contemporaine.

Le texte met également en avant le rôle de la population, considérée comme à la fois créatrice, gardienne et bénéficiaire du patrimoine. Cette participation est essentielle pour assurer la transmission des valeurs culturelles et leur diffusion au sein de la communauté. L’accent est notamment mis sur l’importance de rapprocher le patrimoine de la vie quotidienne et de faciliter son accès, en particulier pour les jeunes.

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L'artisan Nguyen Thi Oanh continue de préserver et de transmettre ses connaissance sur l'artisanat de la gravure sur bois traditionnelle de Dông Hô aux jeunes générations. Photo : VNA.

Par ailleurs, la résolution encourage la création d’un environnement culturel favorisant l’innovation, dans lequel les entreprises jouent un rôle moteur et les citoyens occupent une place centrale. Elle appelle à une meilleure identification et utilisation des ressources culturelles, y compris sous forme numérique, afin de soutenir un développement durable.

Selon Lê Hong Ly, président de l’Association des arts populaires du Vietnam, la Résolution n°80 offre des conditions favorables pour renforcer la protection et la valorisation du patrimoine. Lorsque les investissements sont adaptés, ils contribuent non seulement à préserver les traditions, mais aussi à améliorer la vie culturelle et à générer des retombées économiques.

Les observations menées à Phu Tho et à Thanh Hoa montrent que le patrimoine, lorsqu’il est réactivé et intégré dans la vie contemporaine, peut devenir un lien entre les générations, un facteur de cohésion sociale et une base pour le développement futur. -VNA

#Résolution n°80-NQ/TW #patrimoine
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