Culture-Sports

Le Vietnam démarre fort et attend le Timor-Leste au Championnat de futsal de l’ASEAN

Nguyên Da Hai a inscrit un doublé, contribuant à la victoire 4-0 du Vietnam face au Myanmar lors du match d’ouverture du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026. Prochain match mardi 7 avril face au Timor-Leste.

Nguyên Da Hai (numéro 7) a inscrit deux buts, contribuant à la victoire 4-0 du Vietnam face au Myanmar lors du match d'ouverture du Championnat d'Asie du Sud-Est de futsal, en Thaïlande, le 6 avril. Photo : FA
Nguyên Da Hai (numéro 7) a inscrit deux buts, contribuant à la victoire 4-0 du Vietnam face au Myanmar lors du match d'ouverture du Championnat d'Asie du Sud-Est de futsal, en Thaïlande, le 6 avril. Photo : FA

Hanoi (VNA) – Le Vietnam affrontera le Timor-Leste lors de son deuxième match du groupe A du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026, mardi 7 avril, après sa victoire 4-0 contre le Myanmar en ouverture du tournoi.

Le Vietnam a parfaitement entamé le Championnat de futsal de l’ASEAN 2026 en Thaïlande, lundi 6 avril. Sous la direction de Diego Giustozzi, les joueurs vietnamiens ont dominé la possession, mais ont dû attendre la 12e minute pour débloquer le compteur. Trân Thai Huy a servi Nhan Gia Hung, qui a marqué à bout portant.

Le Vietnam a ralenti le rythme en fin de première mi-temps avant d’accentuer son avance après la pause. Quelques secondes après le début du deuxième mi-temps, Tu Minh Quang a offert une passe décisive à Nguyên Da Hai, portant le score à 2-0.


Nguyên Da Hai a ensuite inscrit un troisième but, reprenant un ballon repoussé par le gardien du camp adverse, pour porter le score à 3-0 en faveur du Vietnam. Le Myanmar a alors opté pour le jeu de puissance, mais sans parvenir à marquer.

Nguyên Thac Hiêu a scellé le jeu à la 27e minute grâce à un effort individuel, portant le score final à 4-0.

Ce résultat offre au Vietnam un excellent départ dans le groupe A. Une victoire contre le Timor-Leste, le 7 avril, le rapprocherait des demi-finales avant son dernier match de groupe contre la Thaïlande.

Un autre match du groupe B, opposant l’Indonésie à la Malaisie le 7 avril, devrait également jouer un rôle déterminant dans le classement.

Le tournoi se déroule à Nonthaburi, en Thaïlande, du 6 au 12 avril. Le groupe A comprend le Vietnam, le Myanmar, le Timor-Leste et la Thaïlande, tandis que le groupe B réunit l’Indonésie, la Malaisie, l’Australie et le Brunei.

Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les demi-finales. – VNA


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#Championnat de futsal de l’ASEAN 2026
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