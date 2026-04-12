Exposition internationale « Femmes peignant des femmes » à Hanoï



Hanoï, 12 avril (VNA) – La deuxième exposition internationale « Femmes peignant des femmes » se tient du 11 au 19 avril au Temple de la Littérature – site historique national spécial de Van Mieu – Quoc Tu Giam, à Hanoï.

Cet événement rend hommage à la créativité des artistes femmes dans l’art contemporain. Il est organisé par le Centre culturel et scientifique Van Mieu – Quoc Tu Giam, en collaboration avec le collectif « Femmes peignant des femmes », fondé par l’artiste Tao Huong.



Fort du succès de la première édition, tenue à Hô Chi Minh-Ville en mai dernier, ce nouveau rendez-vous réunit 25 artistes peintres issues de différents pays et territoires, présentant au total 38 œuvres. Aux côtés de 11 artistes vietnamiennes, l’exposition met également à l’honneur des créatrices venues de la République de Corée, de Taïwan (Chine), de Malaisie et d’Indonésie. À travers une grande diversité d’approches, l’exposition propose des regards nuancés et profonds sur la condition féminine. Les œuvres ne se limitent pas à représenter la beauté des femmes : elles explorent également leurs univers intérieurs, leurs expériences personnelles et la complexité des rôles qu’elles assument - mères, filles ou artistes. Les créations traduisent ainsi des aspirations à la liberté, à la force et à l’affirmation de l’identité individuelle.



Au-delà de sa dimension artistique, l’exposition constitue une plateforme d’échanges entre artistes vietnamiennes et internationales, favorisant le dialogue, le partage d’expériences et la valorisation de la place des femmes sur la scène artistique contemporaine. Elle contribue également à enrichir la vie culturelle du site de Van Mieu – Quoc Tu Giam, haut lieu du patrimoine historique et humaniste au cœur de la capitale.



Lors du vernissage, l’artiste Tao Huong a souligné que l’exposition s’apparente à un voyage de découverte et de célébration de la beauté féminine à travers le regard des femmes elles-mêmes, où émotions et expériences sont exprimées avec finesse et profondeur. Chaque œuvre invite ainsi à une expérience sensible et à une réflexion intime.



Appelée à s’imposer comme l’un des temps forts artistiques du mois d’avril à Hanoï, l’exposition contribue à diffuser des valeurs esthétiques contemporaines tout en amplifiant la voix créative des femmes dans le paysage artistique.- VNA