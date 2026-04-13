Culture-Sports

Le Vietnam domine l’Australie et croque le bronze au Championnat de futsal de l’ASEAN 2026

L’équipe de l'entraîneur Diego Giustozzi a affirmé sa position avec une victoire nette et sans bavure sur l'Australie, concluant le Championnat d'Asie du Sud-Est de futsal 2026 avec une précieuse médaille de bronze.

Le Vietnam s'impose contre l'Australie et décroche la médaille de bronze lors du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026 en Thaïlande. Photo: VFF
Le Vietnam s'impose contre l'Australie et décroche la médaille de bronze lors du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026 en Thaïlande. Photo: VFF

Hanoi (VNA) - L’équipe nationale vietnamienne de futsal a décroché la médaille de bronze, dimanche 12 avril, en battant l’Australie 4-0 lors du Championnat de futsal de l’ASEAN 2026 en Thaïlande.

Le Vietnam a pris l’ascendant dès le début du match pour la troisième place, exerçant une pression constante.

Sur un corner parfaitement exécuté, Nhan Gia Hung s’est idéalement positionné avant de décocher une frappe fulgurante qui a trouvé le fond des filets, ouvrant le score pour le Vietnam.

Le Vietnam a maintenu le rythme et s’est créé d’autres occasions, et à la 18e minute, Châu Doan Phat a doublé la mise après une action bien coordonnée avec Nguyên Da Hai, donnant ainsi au Vietnam un avantage de 2-0 à la mi-temps.

Le Vietnam a continué de dominer la rencontre en seconde période.
À la 21e minute, Thinh Phat a anéanti les espoirs de remontée des Australiens d’une frappe précise à l’issue d’une contre-attaque fulgurante, accentuant l’avance de son équipe à trois buts.

L’Australie a tenté un jeu de puissance dans les dernières minutes, mais n’a pas réussi à percer la solide défense vietnamienne, tandis que le gardien Pham Van Tu a réalisé plusieurs arrêts importants.

N’ayant plus rien à perdre, l’Australie a été contrainte de lancer le power-play, une stratégie offensive où le gardien de but est remplacé par un joueur de champ pour créer une supériorité numérique. Cependant, la défense vietnamienne a maintenu une concentration maximale, neutralisant calmement chaque attaque de l’adversaire.

Le tournant du match est survenu à la 39e minute lorsque Pham Van Tu a marqué depuis la moitié de terrain vietnamienne, scellant le score à 4-0. Ce fut le dernier but de la rencontre, et le Vietnam a terminé le tournoi avec la médaille de bronze.

L’Australie avait remporté cinq fois le championnat de la Confédération océanienne de football. L’équipe a participé à sept reprises à la Coupe du monde de futsal de la FIFA, sans jamais dépasser la phase de groupes. Elle est régulièrement invitée au championnat d’Asie du Sud-Est. Son meilleur résultat est une deuxième place obtenue en 2007, 2013, 2014 et 2015.

Le Vietnam, quant à lui, avait participé à deux reprises à la Coupe du monde et avait atteint les quarts de finale en 2016 et 2021. Son meilleur résultat dans la région est constitué de trois médailles d’argent, remportées en 2009, 2012 et 2024. — VNA

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#Championnat de futsal de l’ASEAN 2026
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