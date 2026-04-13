Politique

Les ministres des AE de l'ASEAN tiennent leur deuxième réunion spéciale sur la situation au Moyen-Orient

Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont publié une déclaration sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient, saluant le cessez-le-feu récemment conclu et appelant toutes les parties à faire preuve de retenue, à agir de manière responsable et à rechercher des solutions diplomatiques pacifiques en vue d'une paix durable.

Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont tenu leur deuxième réunion spéciale par visioconférence. Photo: VNA
Les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont tenu leur deuxième réunion spéciale par visioconférence. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont tenu leur deuxième réunion spéciale en ligne le 13 avril afin d'examiner et de coordonner les réponses à la situation complexe et en constante évolution au Moyen-Orient. Le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Le Hoai Trung, y a participé.

S'exprimant lors de cette réunion, le ministre Le Hoai Trung a partagé son analyse des répercussions considérables du conflit, soulignant que cette réunion offrait à l'ASEAN l'occasion de revoir et d'ajuster ses stratégies en vue de bâtir une communauté plus résiliente et durable.

Il a insisté sur le fait que, dans le contexte actuel, la solidarité et le rôle central de l'ASEAN sont des facteurs déterminants, appelant l'ASEAN à maintenir une position unifiée dans ses échanges avec les parties concernées afin de garantir la sécurité des navires et des citoyens des États membres dans la région. Il a également souligné la nécessité de renforcer l'autonomie stratégique, de consolider la coordination intersectorielle et inter-piliers, et d'améliorer la capacité de l'ASEAN à répondre aux défis futurs et à les anticiper.

Sur les questions économiques et énergétiques, le ministre vietnamien a insisté sur la nécessité d'accélérer la mise en œuvre de projets de connectivité clés tels que le Réseau électrique de l'ASEAN (APG) et le Gazoduc trans-ASEAN (TAGP), ainsi que sur l'importance d'être prêt à activer les mécanismes de soutien d'urgence prévus par l'Accord de sécurité pétrolière de l'ASEAN (APSA). Il a proposé une approche intersectorielle liant sécurité énergétique et alimentaire, notamment en étudiant la possibilité d'étendre la Réserve d'urgence de riz ASEAN +3 (APTERR) à d'autres biens essentiels et intrants agricoles, tout en renforçant la coopération avec les partenaires du bloc pour atténuer les risques d'approvisionnement.

Il a également plaidé pour un renforcement des mesures de protection sociale afin de soutenir les groupes vulnérables.

Les participants ont salué l'initiative du Vietnam relative à une stratégie de réponse commune de l'ASEAN face à l'évolution de la situation au Moyen-Orient et aux autres crises extra-régionales, et se sont engagés à élaborer une déclaration des dirigeants sur une réponse unifiée, qui devrait être soumise au 48e Sommet de l'ASEAN en mai pour adoption.

La réunion a souligné l'importance de la valorisation efficace des mécanismes existants tels que l'APSA, l'APG et le TAGP. Concernant la protection consulaire, les ministres ont salué le soutien rapide apporté par les États membres et réaffirmé leur engagement à s'entraider en temps de crise.

À l'issue de la réunion, les Philippines, assurant la présidence de l'ASEAN pour 2026, ont publié la déclaration du président résumant les principaux résultats, notamment les propositions visant à renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement, la sécurité énergétique et alimentaire, ainsi que les mécanismes de réponse aux crises.

Le 13 avril également, les ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN ont publié une déclaration sur l'évolution de la situation au Moyen-Orient, saluant le cessez-le-feu récemment conclu et appelant toutes les parties à faire preuve de retenue, à agir de manière responsable et à rechercher des solutions diplomatiques pacifiques en vue d'une paix durable. La déclaration a souligné l'importance du maintien de la sécurité et de la liberté maritimes et aériennes conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), et a appelé à garantir la fluidité de la navigation dans le détroit d'Ormuz.

Les ministres ont également réaffirmé leur obligation de protéger les civils et les infrastructures civiles, ainsi que d'assurer la sécurité du personnel humanitaire et des forces de maintien de la paix des Nations Unies. -VNA

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