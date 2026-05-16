Politique

Le Vietnam prêt à renforcer ses liens avec les BRICS et l’Asie-Pacifique

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang, a proposé que les BRICS renforcent la coopération Sud-Sud et intensifient le dialogue Nord-Sud dans le cadre de la mise en place des structures de gouvernance mondiale, en accordant la priorité à un accès équitable des pays en développement aux ressources financières, aux technologies et aux connaissances.

La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang s’exprime lors de la séance de débat tenue dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS+ en Inde. Photo : VNA
La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang s’exprime lors de la séance de débat tenue dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS+ en Inde. Photo : VNA

New Delhi (VNA) – Le Vietnam est prêt à contribuer au renforcement du dialogue et de la coopération entre les BRICS et la région Asie-Pacifique, notamment dans des domaines tels que les chaînes d’approvisionnement et le financement du développement, a déclaré vendredi 15 mai la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang.

La responsable vietnamienne a fait cette déclaration lors d’une séance de débat organisée dans le cadre de la réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS+ en Inde.

Elle a souligné que la complexité croissante de la situation internationale met en évidence l’urgence de réformer et de renforcer les institutions multilatérales et le système de gouvernance mondiale afin qu’ils soient en mesure de protéger et de faire respecter les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies; et de répondre efficacement aux conflits et à leurs répercussions négatives sur le commerce, l’énergie, les chaînes d’approvisionnement et la croissance mondiale, en particulier pour les pays en développement.

Selon la vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, ces institutions doivent également s’adapter aux progrès rapides de la science, de la technologie et de l’innovation, notamment dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Dans cet esprit, elle a appelé les pays à agir de manière responsable, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies ; à respecter l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale des États ; à s’abstenir de recourir à la force ou de menacer de le faire ; et à régler leurs différends pacifiquement par le dialogue.

Elle a également souligné l’importance de garantir la sécurité et la liberté de navigation dans les détroits, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Nguyên Minh Hang a proposé que les BRICS renforcent la coopération Sud-Sud et intensifient le dialogue Nord-Sud dans le cadre de la mise en place des structures de gouvernance mondiale, en accordant la priorité à un accès équitable des pays en développement aux ressources financières, aux technologies et aux connaissances.

Les pays participants ont également appelé à des réformes des structures financières internationales, à un renforcement de la résilience face aux défis économiques, à une sécurité accrue des chaînes d’approvisionnement alimentaire, énergétique et logistique, ainsi qu’au renforcement d’un système commercial multilatéral ouvert, équitable et fondé sur des règles, avec l’Organisation mondiale du commerce (OMC) jouant un rôle central.

La séance de débat a réaffirmé le rôle des BRICS dans la promotion du dialogue, de la coopération et de la prise en compte de la voix des pays du Sud, en vue de bâtir un ordre mondial plus juste et plus inclusif.

En marge de la réunion, Nguyên Minh Hang et les chefs de délégation ont rendu une visite de courtoisie au Premier ministre indien Narendra Modi.

Lors de cette rencontre, la responsable vietnamienne a solennellement proposé au Premier ministre Narendra Modi de charger les agences indiennes compétentes de collaborer étroitement avec le Vietnam afin de mettre en œuvre rapidement et efficacement les résultats importants de la récente visite d’État en Inde du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien Tô Lâm.

Pour sa part, le Premier ministre Narendra Modi a salué les résultats de la récente visite en Inde du secrétaire général et président Tô Lâm, la qualifiant d’importante sur le plan stratégique et d’ouverture d’une nouvelle ère dans la coopération bilatérale.

Afin de concrétiser ces attentes, il a souligné l’importance de la mise en œuvre effective des engagements et accords signés et a invité les ministères des Affaires étrangères des deux pays à collaborer étroitement pour suivre et accélérer leur mise en œuvre.

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La vice-ministre vietnamienne des Affaires étrangères, Nguyên Minh Hang (à gauche) et le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar. Photo : VNA

À cette occasion, Nguyên Minh Hang a également tenu des réunions bilatérales avec le ministre indien des Affaires étrangères Subrahmanyam Jaishankar, le ministre ougandais des Affaires étrangères Odongo Jeje Abubakhar, le premier vice-ministre biélorusse des Affaires étrangères Sergey Lukashevich, le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères Waleed Bin Abdulkarm El Kheiji, le secrétaire permanent du ministère nigérian des Affaires étrangères Dunoma Umar Ahmed, et le ministre d’État des Émirats arabes unis auprès du ministère des Affaires étrangères Khalifa Shaheen Al Marar.

Lors des réunions, les responsables ont félicité le Vietnam pour ses performances économiques et ont convenu de la nécessité de renforcer la coopération en matière d’investissement, de commerce, de finance, d’éducation et de formation, ainsi que de science et de technologie, afin de maximiser les opportunités partagées et de contribuer au développement de chaque pays.

Les parties ont également convenues de réexaminer et de mettre en œuvre efficacement les accords de coopération existants conclus lors des échanges de haut niveau, tout en facilitant les échanges d’affaires et en élargissant la collaboration afin d’approfondir les relations du Vietnam avec ces pays partenaires. – VNA

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