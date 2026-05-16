Campagne de plantation d'arbres de l'amitié : croissance verte et solidarité internationale

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a lancé le 16 mai une campagne de plantation d’arbres de l’amitié et inauguré le « Jardin des arbres de l’amitié » dans le quartier de Phu An.

Cette initiative vise à renforcer les liens entre les peuples tout en promouvant un développement urbain durable. L’événement s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et en prélude au 50e anniversaire du changement de nom de Saigon-Gia Dinh en Hô Chi Minh-Ville (2 juillet 1976).



La présidente de la HUFO, Ha Thanh, a indiqué que ce programme s’inscrivait dans la stratégie de la ville visant à étendre les espaces verts urbains et soutenait la campagne « Planter un million d’arbres » du Comité municipal du Front de la Patrie du Vietnam.

Cette initiative contribue également à l’objectif de la HUFO de planter 5 000 arbres sur la période 2025-2030. Elle a décrit le « Jardin des arbres de l’amitié » comme un symbole de solidarité, de coopération et d’amitié durable entre les habitants de Hô Chi Minh-Ville et leurs partenaires internationaux. La participation des consulats généraux, des organisations, des entreprises et des amis étrangers témoigne d’un engagement commun en faveur du développement durable et de la protection de l’environnement.



Le consul général de Cuba, Mauricio Alejandro Martinez Duque. Photo: VNA



Représentant le corps consulaire de la ville, le consul général de Cuba, Mauricio Alejandro Martinez Duque, a souligné que le monde faisait face à des défis environnementaux et à des pressions croissantes sur les ressources naturelles, nécessitant une coopération internationale renforcée et une responsabilité collective.



Il a salué les initiatives écologiques de Ho Chi Minh-Ville, affirmant que les programmes « Planter 5 000 arbres » et « Planter un million d'arbres » contribuent à sensibiliser le public à la protection de l'environnement, au développement durable et aux modes de vie respectueux de l'environnement.



Le diplomate a ajouté que ces initiatives favorisaient également un développement harmonieux en encourageant le dialogue, la coopération, l’amitié et la solidarité entre les nations au service du bien commun.

Après la cérémonie de plantation d’arbres et l’inauguration du « Jardin des arbres de l’amitié », les délégués ont visité le village de bambous de Phu An, un site dédié à la conservation écologique du bambou, et participé à plusieurs activités de découverte de la culture traditionnelle vietnamienne. -VNA