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Le SG du Parti et président To Lam assiste au spectacle « La Patrie dans le cœur »

Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a assisté, le 9 avril au Théâtre Ho Guom à Hanoï, au programme artistique « La Patrie dans le cœur », organisé pour célébrer le succès des élections législatives et locales du mandat 2026-2031 ainsi que l’ouverture de la première session de la nouvelle Assemblée nationale.

Le spectacle « La Patrie dans le cœur ». Photo: VNA
Le spectacle « La Patrie dans le cœur ». Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Dans la soirée du 9 avril, au Théâtre Ho Guom, à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a assisté au spectacle « La Patrie dans le cœur ».

Le programme, organisé sous la direction du Comité du Parti de la Sécurité publique, vise à célébrer le succès des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que l’ouverture de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale.

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Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président To Lam a assisté au spectacle « La Patrie dans le cœur ». Photo: VNA

Le programme artistique « La Patrie dans le cœur » constitue une harmonieuse combinaison de musique vietnamienne et de quintessences du monde. Il s’agit d’une œuvre solennelle illustrant la force de la grande union nationale, la confiance et la fierté face au développement du pays dans une nouvelle ère. Il met également en valeur la loyauté indéfectible des forces de sécurité publique envers le Parti et l’État, ainsi que l’attachement profond du peuple vietnamien à sa Patrie.

Le programme a non seulement impressionné par des œuvres profondément lyriques, illustrant la beauté de la Patrie, l’identité culturelle et les valeurs traditionnelles de la nation vietnamienne, mais a également offert au public des mélodies classiques européennes et des rythmes ardents d’Amérique latine, reflétant l’esprit, l’histoire et l’âme des peuples du monde entier. -VNA

#To Lam #spectacle « La Patrie dans le cœur » #élections législatives et locales
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