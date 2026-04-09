Politique

Félicitations internationales aux nouveaux dirigeants du Vietnam

Plusieurs dirigeants étrangers ont adressé des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants vietnamiens, réaffirmant leur volonté de renforcer les relations bilatérales et la coopération dans divers domaines.

La cérémonie d'investiture du président To Lam. Photo : VNA
La cérémonie d'investiture du président To Lam. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion de l’élection par la 16e Assemblée nationale, lors de sa première session, du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, To Lam, au poste de président de la République socialiste du Vietnam, de Le Minh Hung au poste de Premier ministre, et de Tran Thanh Man au poste de président de l’Assemblée nationale, des dirigeants de nombreux pays et Partis politiques ont adressé des messages de félicitations.

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodríguez, a félicité le secrétaire général To Lam à l’occasion de son élection au poste de président de la République ; elle a souligné que les deux pays partagent une histoire héroïque de lutte, de dignité et de résilience, et sont liés par des relations de respect, de solidarité et de coopération forgées au fil des années. Elle a réaffirmé sa conviction que les deux nations continueront d’avancer ensemble pour le bonheur de leurs peuples et pour la construction d’un monde juste, multipolaire et polycentrique.

Le Parti communiste sud-africain a adressé ses félicitations à To Lam pour son élection à la présidence, exprimant sa confiance dans le fait que, dans ses nouvelles fonctions, il mettra à profit son expérience et ses connaissances précieuses pour faire progresser la cause du peuple vietnamien.

Le président angolais João Lourenço, le roi de Suède Carl XVI Gustaf et le secrétaire général du Parti communiste suisse Massimiliano Ay ont également adressé leurs messages de félicitations au secrétaire général du Parti et président To Lam.

Le sultan du Brunéi Hassanal Bolkiah a félicité le Premier ministre Le Minh Hung pour son élection, exprimant son souhait de continuer à promouvoir les relations bilatérales ainsi que la coopération étroite dans le cadre de l’ASEAN, au bénéfice des deux pays et de leurs peuples.

Le Premier ministre de la Fédération de Russie Mikhail Mishustin a adressé ses félicitations au Premier ministre Le Minh Hung, tout en exprimant sa conviction que, dans ses fonctions, celui-ci continuera à renforcer la coopération bilatérale sur la base du respect mutuel et du partenariat stratégique intégral Vietnam–Russie. Il a affirmé attacher de l’importance au développement de la coopération à tous les niveaux, notamment dans les domaines économique, commercial, scientifique, technique, culturel et humanitaire, ainsi qu’à la mise en œuvre de grands projets dans l’énergie, l’industrie, l’agriculture, les infrastructures de transport, l’éducation et d’autres secteurs, au service des intérêts des deux pays.

Le président de la Douma d’État de Russie Vyacheslav Volodin et la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matviyenko ont félicité Tran Thanh Man pour sa réélection. Ils ont exprimé leur confiance dans le rôle continu de l’Assemblée nationale du Vietnam dans le développement durable, le perfectionnement du cadre juridique et la protection des intérêts du peuple, tout en souhaitant renforcer le dialogue interparlementaire et les relations d’amitié entre les deux pays.

Le président de la Chambre des représentants du Japon Mori Eisuke a félicité Tran Thanh Man pour sa réélection. Il a souligné la contribution de l’Assemblée nationale vietnamienne au renforcement des relations d’amitié et de coopération entre le Vietnam et le Japon, et exprimé son souhait de développer davantage la coopération parlementaire et bilatérale.

Le président du Mazhilis du Kazakhstan Yerlan Koshanov a félicité Tran Thanh Man pour sa réélection, lui souhaitant plein succès dans la mise en œuvre de ses initiatives et plans stratégiques visant à renforcer le prestige national, tout en exprimant sa confiance dans le développement futur des relations d’amitié et de coopération interparlementaire entre les deux pays, au bénéfice de leurs peuples. - VNA

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