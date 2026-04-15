Politique

Le Politburo soutient le projet de faire de Quang Ninh une ville sous l’autorité centrale

Cette initiative vise à faire de Quang Ninh une zone urbaine verte, civilisée, moderne et culturellement riche, grâce à un modèle de développement intégré reliant les espaces urbains, maritimes, insulaires, frontaliers et patrimoniaux au sein d’un écosystème unifié.

Après la réorganisation, la province compte 54 unités administratives du niveau communal (30 quartiers, 22 communes et 2 zones spéciales), 1.452 villages, hameaux et quartiers résidentiels, abritant plus de 1,4 million d'habitants. Photo: VNA
Après la réorganisation, la province compte 54 unités administratives du niveau communal (30 quartiers, 22 communes et 2 zones spéciales), 1.452 villages, hameaux et quartiers résidentiels, abritant plus de 1,4 million d'habitants. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Au nom du Politburo, Trân Câm Tu, membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, a signé une conclusion relative à la politique visant à faire de Quang Ninh une ville relevant du pouvoir central, en se basant sur ses limites administratives actuelles.

Conformément à la conclusion n°20-KL/TW du 7 avril 2026, après examen d’une proposition soumise par le Comité du Parti de Quang Ninh, le Politburo a approuvé le principe de la création de Quang Ninh en tant que ville relevant du pouvoir central.

Cette initiative vise à faire de Quang Ninh une zone urbaine verte, civilisée, moderne et culturellement riche, grâce à un modèle de développement intégré reliant les espaces urbains, maritimes, insulaires, frontaliers et patrimoniaux au sein d’un écosystème unifié.

La province de Quang Ninh devrait passer d’une organisation spatiale fragmentée à un modèle intégré, multicentrique et interconnecté, étendre son espace de croissance et réaliser des avancées majeures grâce à la science, la technologie et la transformation numérique. Elle promouvra activement l’économie verte, l’économie du patrimoine, l’économie maritime, l’économie frontalière, l’économie nocturne et les industries culturelles.

La conclusion souligne également la volonté d’accélérer le développement des infrastructures de transport, notamment les routes, les lignes ferroviaires à grande vitesse, les aéroports et les ports maritimes, ainsi que celui des infrastructures urbaines intelligentes afin d’améliorer la connectivité entre les principaux centres urbains. Un développement équilibré et harmonieux entre les différentes localités sera assuré, dans le respect de la protection de l’environnement et de la préservation de l’identité culturelle.

Par ailleurs, le Politburo a demandé une réforme institutionnelle plus rigoureuse, une meilleure gouvernance et la mise en place d’une administration intègre et favorable au développement, qui fonctionne avec efficacité, efficience et rigueur, tout en améliorant la qualité de vie des habitants.

Le Comité du Parti de l’Assemblée nationale et le Comité du Parti du gouvernement ont été chargés de donner instruction aux agences concernées de se coordonner avec Quang Ninh pour compléter les dossiers et procédures requis, de faire rapport au Comité central du Parti et de soumettre le plan à l’Assemblée nationale pour examen et approbation en 2026. – VNA

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