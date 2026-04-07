Félicitations aux principaux dirigeants nouvellement élus du Vietnam

Hanoï (VNA) - Des dirigeants du Laos, de Chine, du Cambodge, de Cuba, de Russie et d'Inde ont adressé des messages de félicitations aux nouveaux dirigeants vietnamiens élus, suite aux élections législatives.

Ces messages ont été envoyés à l'occasion de l'élection de To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, à la présidence de la République ; de Le Minh Hung, Premier ministre ; et de Tran Thanh Man, président de l'Assemblée nationale.

Dans son message, Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, a félicité To Lam pour son élection à la présidence du Vietnam, y voyant le reflet de la confiance que lui accordent le Parti, l'État et le peuple vietnamiens, ainsi que de leur haute appréciation de ses réalisations majeures, de ses contributions et de son dévouement sans faille.

Le plus haut dirigeant lao a exprimé sa conviction que, fort de sa vaste expérience et de ses compétences, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, de concert avec les autres dirigeants du Parti et de l'État vietnamiens, continuera de guider le pays vers de nouveaux et plus grands succès dans la mise en œuvre de la résolution du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Il a également réaffirmé sa volonté de travailler en étroite collaboration avec son homologue vietnamien afin de consolider davantage la grande amitié, la solidarité particulière, la coopération globale et la cohésion stratégique qui unissent les deux pays, générant ainsi des avantages concrets pour les deux peuples et contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement durable dans la région et au-delà.

Le secrétaire général et président chinois, Xi Jinping, a souligné que les relations sino-vietnamiennes avaient accompli des progrès notables sous l'impulsion des dirigeants des partis et des États des deux pays. Il a qualifié ces relations de ''communauté d'avenir partagé de portée stratégique'' et a insisté sur la nécessité de renforcer encore la solidarité et la coopération dans un contexte mondial et régional complexe.

Le dirigeant chinois a réaffirmé son profond respect pour les relations bilatérales et sa volonté de maintenir des échanges stratégiques avec To Lam, afin de guider conjointement le développement de la communauté d'avenir partagé sino-vietnamienne, de faire progresser la cause socialiste de chaque pays et d'apporter davantage de bienfaits aux deux peuples, tout en contribuant à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

Le roi du Cambodge Norodom Sihamoni et le président du Sénat Samdech Techo Hun Sen ont souligné que cette élection témoigne de la détermination de To Lam à conduire le Vietnam vers un développement rapide et global. Se réjouissant des liens historiques fondés sur la confiance mutuelle, ils se sont engagés à coopérer étroitement aux niveaux bilatéral et multilatéral pour l’intérêt des populations des deux pays, ainsi que pour les objectifs de paix, de stabilité et de prospérité dans la région et dans le monde.

Le président russe Vladimir Poutine a affirmé que cette décision de l’Assemblée vietnamienne démontre le très haut prestige politique de To Lam, ainsi qu'un large soutien à la voie de développement du Vietnam et à la défense de ses intérêts sur la scène internationale. Il s'est dit convaincu que cela renforcera le Partenariat stratégique intégral bilatéral, tout en souhaitant poursuivre un dialogue constructif et de se coordonner étroitement avec le secrétaire général et président To Lam sur les questions importantes de coopération bilatérale, régionale et internationale.

De même, le Premier ministre indien Narendra Modi a exprimé le souhait de collaborer étroitement pour approfondir le Partenariat stratégique intégral, pour la prospérité mutuelle et régionale.

Parallèlement, le Premier ministre lao, Sonexay Siphandone, a félicité Le Minh Hung pour son élection au poste de Premier ministre du Vietnam, soulignant la grande confiance placée en son rôle, sa vision et sa capacité à guider le Vietnam vers une croissance et une prospérité continues.

Le Premier ministre chinois Li Qiang a réaffirmé les intérêts stratégiques partagés des deux voisins. Il s'est dit prêt à collaborer avec Le Minh Hung pour concrétiser les perceptions communes des hauts dirigeants et accélérer une coopération mutuellement bénéfique.

Le Premier ministre cambodgien Hun Manet a salué les contributions de Le Minh Hung. Appréciant l'amitié durable bâtie sur un bon voisinage et une coopération intégrale, il a formulé le vœu d'une rencontre prochaine avec le chef du gouvernement vietnamien pour stimuler la coopération bilatérale, la coordination au sein de l'ASEAN et autres mécanismes multilatéraux pour l’intérêt des deux peuples.

Dans son message, le président de l'Assemblée nationale de Cuba, Esteban Lazo Hernandez, a félicité Tran Thanh Man pour sa réélection à la présidence de la 16e législature, se montrant persuadé de l'intensification des relations parlementaires.

A cette occasion, la vice-présidente lao Viengthong Siphandone a adressé ses vives félicitations à Vo Thi Anh Xuan, qui a été réélue vice-présidente de la République socialiste du Vietnam. -VNA