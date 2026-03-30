Lettre de félicitations au Premier ministre thaïlandais

Lors de la consultation politique du 26 mars, les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale récente et la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays, notamment à la suite de la visite d’État en Irlande du secrétaire général du parti et président de l’État, To Lam, en octobre 2024, et ont comparé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.