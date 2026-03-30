Politique

Lettre de félicitations au Premier ministre thaïlandais

À l'occasion de sa nomination au poste de Premier ministre de Thaïlande entérinée par le Roi, le chef du gouvernement vietnamien Pham Minh Chinh lui a adressé une lettre de félicitations. 

Anutin Charnvirakul, Premier ministre thaïlandais. Photo : Reuters
Anutin Charnvirakul, Premier ministre thaïlandais. Photo : Reuters

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'approbation par le Roi de Thaïlande de la nomination d'Anutin Charnvirakul au poste de Premier ministre du Royaume de Thaïlande, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lui a adressé une lettre de félicitations. -VNA

#Premier ministre thaïlandais #Anutin Charnvirakul
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