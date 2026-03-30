Lettre de félicitations au Premier ministre thaïlandais

Hanoï (VNA) - À l'occasion de l'approbation par le Roi de Thaïlande de la nomination d'Anutin Charnvirakul au poste de Premier ministre du Royaume de Thaïlande, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh lui a adressé une lettre de félicitations. -VNA
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Le secrétaire général To Lam remet des distinctions honorifiques à des dirigeants actuels et anciens
Le secrétaire général du Parti, To Lam, a présidé à Hanoï une cérémonie de remise de hautes distinctions à des dirigeants du Parti et de l’État, saluant leur engagement de longue date et les appelant à poursuivre leurs contributions au service du pays et de la cause révolutionnaire.
Renforcement des relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge
Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume du Cambodge, le 30 mars, le membre du Comité central du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyen Manh Cuong, a rendu des visites de courtoisie à des dirigeants cambodgiens.
La permanence du Comité du Parti de Hanoï doit maintenir un rythme de travail soutenu
Le 30 mars, à Hanoï, la délégation de contrôle n° 10 du Bureau politique et du Secrétariat, dirigée par le secrétaire général du Parti To Lam, a tenu une réunion de travail. L'objectif : adopter le projet de rapport de la première phase d'inspection et lancer la seconde auprès du Comité permanent du Parti de Hanoï.
L’ambassade du Vietnam appelle à la vigilance face à la situation sécuritaire complexe en Israël
Face à la situation sécuritaire complexe en Israël, marquée par des alertes aux missiles et des risques industriels, l’ambassade du Vietnam appelle ses ressortissants à la vigilance et au strict respect des consignes de sécurité, tout en confirmant qu’ils restent pour l’heure en sécurité.
Tô Lâm souligne l’exemplarité de l’Hôpital militaire central 108 à l’occasion de son 75e anniversaire
Lors de la cérémonie marquant le 75e anniversaire de l’Hôpital militaire central 108 (1er avril 1951 – 1er avril 2026), le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné l’importance de faire de cet établissement un modèle exemplaire dans le système de santé vietnamien.
La Commission militaire centrale adopte son programme d’action complété
La Commission militaire centrale a promulgué le Programme d’action assorti d’objectifs, de tâches, de plans et de projets concret, notamment 82 tâches, plans, projets et programmes pour 2026.
Gia Lai renforce ses liens avec les provinces cambodgiennes
La province de Gia Lai a signé le 29 mars un accord de coopération avec trois provinces du nord-est du Cambodge : Preah Vihear, Ratanakiri et Stung Treng, pour la période 2026-2030. Cet accord insuffle une nouvelle dynamique à une collaboration plus large et plus concrète dans de multiples domaines.
Gia Lai et des provinces lao signent un accord de coopération
La province de Gia Lai a signé un accord de coopération pour la période 2026-2030 avec les quatre provinces du sud du Laos (Attapeu, Champasak, Salavan et Sekong) lors d'une conférence organisée dans la région vietnamienne le 29 mars.
Dông Nai prépare sa proposition sur le statut de ville sous l’autorité centrale
Lors du 2e Plénum du Comité central du Parti du 14e mandat, qui s’est tenu du 23 au 25 mars, le Comité central avait approuvé en principe la création de Dông Nai en tant que ville sous l’autorité centrale, chargeant le Politburo de demander au gouvernement de finaliser la proposition en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale pour examen et décision.
Les entreprises américaines veulent investir plus dans le secteur fintech au Vietnam
S’exprimant lors du Dialogue sur la finance et la technologie Vietnam-États-Unis, placé sous le thème « Technologie et avenir de la finance mondiale », le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoa Binh a réaffirmé l’engagement du Vietnam en faveur d’un environnement favorable aux investissements, grâce à des politiques novatrices et à une protection renforcée des investisseurs étrangers.
Le Vietnam et l’Irlande tiennent une consultation politique sur les liens bilatéraux
Lors de la consultation politique du 26 mars, les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale récente et la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays, notamment à la suite de la visite d’État en Irlande du secrétaire général du parti et président de l’État, To Lam, en octobre 2024, et ont comparé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.
Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit l’ambassadeur du Japon au Vietnam
En marge d’une conférence sur la promotion de l’investissement dans la province de Thanh Hoa, le Premier ministre vietnamien a rencontré l’ambassadeur japonais Ito Naoki, réaffirmant la dynamique positive du partenariat stratégique global et la volonté commune de renforcer les investissements et la coopération bilatérale.
Le développement des technologies stratégiques doit relever les défis concrets
Da Nang accueille un navire de la marine australienne en visite d’amitié
Le navire HMAS Toowoomba de la marine australienne entame une visite d’amitié à Da Nang, illustrant le renforcement de la coopération navale et de la confiance mutuelle entre le Vietnam et l’Australie.
Le chef du Parti exhorte à finaliser le cadre institutionnel pour le développement moderne du sport
À Hanoï, lors du 80ᵉ anniversaire du secteur sportif vietnamien, le secrétaire général Tô Lâm a appelé à accélérer la modernisation du cadre institutionnel et à promouvoir un développement du sport à la fois massif, professionnel et durable, au service de la santé publique et de la compétitivité nationale.
Vu Dai Thang reconduit à la présidence du Comité populaire municipal de Hanoï
Lors de sa première session tenue le 28 mars, le Conseil populaire de Hanoï a élu Vu Dai Thang, secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti, au poste de président du Comité populaire municipal pour le mandat 2026-2031.
L'Italie souhaite renforcer son partenariat stratégique avec le Vietnam
Le Vietnam attache une grande importance à ses relations avec l’Italie, fondées sur une confiance politique solide et une coopération multiforme.
Condoléances à la Colombie suite au crash d'un avion de transport militaire
Le président de la République, Luong Cuong, a adressé le 27 mars un message de condoléances à son homologue colombien, Gustavo Petro Urrego, suite au crash d'un avion de transport militaire survenu le 23 mars, qui a fait 69 morts et de nombreux blessés.
Renforcement de la coopération entre Okayama (Japon) et des localités vietnamiennes
Le ministre des Affaires étrangères, Le Hoai Trung s'est félicité du développement vigoureux et de la confiance politique croissante au sein du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et le Japon. Il a hautement apprécié la coopération concrète entre Okayama et le Vietnam, illustrée par les investissements dynamiques des entreprises de la préfecture japonaise ces dernières années.
Renforcer la coopération entre Ho Chi Minh-Ville et les régions de la Fédération de Russie
Le 27 mars, les autorités de Ho Chi Minh-Ville ont reçu une délégation des régions de Perm et de Tyumen (Fédération de Russie), dans le but d'élargir la coopération avec les régions riches en potentiel de Russie, contribuant ainsi au renforcement des relations de partenariat stratégique global entre le Vietnam et la Fédération de Russie.