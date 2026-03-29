Politique

Le Vietnam et l’Irlande tiennent une consultation politique sur les liens bilatéraux

Lors de la consultation politique du 26 mars, les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale récente et la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays, notamment à la suite de la visite d’État en Irlande du secrétaire général du parti et président de l’État, To Lam, en octobre 2024, et ont comparé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et le ministre d’État irlandais au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, Neale Richmond, se serrent la main. Photo : VNA
La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) et le ministre d’État irlandais au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, Neale Richmond, se serrent la main. Photo : VNA

Hanoi (VNA) – La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, et le ministre d’État irlandais au ministère des Affaires étrangères et du Commerce, Neale Richmond, ont coprésidé le 26 mars une consultation politique au niveau de vice-ministre des Affaires étrangères à Dublin, en Irlande.

Les discussions ont porté sur les moyens d’approfondir les relations bilatérales, notamment dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la coopération entre les deux ministères des Affaires étrangères.

Les deux parties ont passé en revue la coopération bilatérale récente et la mise en œuvre des accords conclus entre les deux pays, en particulier suite à la visite d’État en Irlande du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, en octobre 2024. Elles ont également échangé leurs points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Neale Richmond a affirmé que l’Irlande chérissait l’amitié cultivée et renforcée au cours des 30 dernières années sur la base de la confiance politique, d’intérêts partagés et de valeurs communes.

Il s’est dit satisfait du nouveau cadre bilatéral établi, notant que les deux pays disposent désormais de bases solides pour développer une coopération mutuellement avantageuse dans de nombreux domaines, notamment le commerce, l’investissement, l’éducation et la formation, la science et la technologie, et l’innovation, contribuant ainsi à la prospérité des deux nations ainsi qu’à la paix, à la coopération et au développement durable dans la région et dans le monde.

Pour sa part, Lê Thi Thu Hang s’est dit ravie de coprésider cette consultation, alors que les deux pays célèbrent le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques (1996-2026) et l’inauguration officielle de l’ambassade du Vietnam en Irlande. Elle a affirmé que les relations bilatérales ont été constamment cultivées par les dirigeants et les peuples des deux nations, et que ces relations ont donné des résultats positifs.

Elle a déclaré que le peuple vietnamien attache une grande importance au précieux soutien et à la solidarité de l’Irlande dans son développement national et son intégration internationale, et a réitéré la volonté du Vietnam d’approfondir sa coopération globale avec l’Irlande, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, tout en mettant en œuvre efficacement ses engagements de haut niveau.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coordination afin de promouvoir les échanges de haut niveau, en tirant pleinement parti du partenariat stratégique dans l’enseignement supérieur et du mécanisme de consultation politique entre les deux ministères des Affaires étrangères pour suivre la mise en œuvre des accords, relever les défis et approfondir la coopération dans des domaines spécifiques.

Reconnaissant l’importance de leur étroite coordination au sein des instances multilatérales, les deux parties ont réaffirmé leur soutien mutuel à leurs candidatures respectives aux organes des Nations Unies et autres organisations internationales. Elles ont également convenu de se servir mutuellement de passerelles pour développer leur coopération avec l’UE et l’ASEAN.

Les deux parties ont reconnu la croissance positive des échanges bilatéraux, qui ont atteint près de 4,1 milliards de dollars en 2025, soit une hausse de 14 % par rapport à l’année précédente. Elles ont souligné l’importance d’une mise en œuvre effective de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) afin de faciliter un meilleur accès au marché pour les marchandises des deux pays, notamment les produits agricoles et aquatiques, et ainsi promouvoir des échanges plus équilibrés.

La partie irlandaise a salué la mise en œuvre effective du mémorandum d’entente sur la transformation des systèmes alimentaires, signé en octobre 2024, et s’est félicitée de l’ouverture du marché vietnamien au bœuf irlandais.

Les deux parties sont convenues de poursuivre leur coopération et le partage de leurs expériences en matière de politiques et de systèmes de gestion des chaînes de valeur agroalimentaires, en reliant les entreprises, les agriculteurs, les organisations et les consommateurs, tout en encourageant une connectivité et une collaboration renforcées entre les entreprises agricoles des deux pays.

Elles se sont également engagées à consolider leur coopération au développement, l’Irlande réaffirmant son soutien continu au Vietnam dans ce domaine.

Lê Thi Thu Hang a appelé l’Irlande à ratifier rapidement l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA) et à encourager les autres États membres de l’UE à faire de même, afin de faciliter des flux d’investissement plus efficaces. Elle a exhorté l’Irlande à soutenir la levée rapide par la Commission européenne de l’avertissement "carton jaune" imposé aux produits de la mer vietnamiens.

Les deux parties ont noté le renforcement de la coopération culturelle, touristique et les échanges entre les peuples, notamment l’augmentation du nombre de touristes irlandais visitant le Vietnam. Elles sont convenues d’encourager les agences de voyages à participer aux salons du tourisme dans leurs pays respectifs et de promouvoir la création d’associations d’amitié entre les peuples.

S’agissant des questions régionales et internationales, les deux parties ont exprimé leur préoccupation face aux tensions dans certaines régions, soulignant l’importance de régler les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies.

Concernant la Mer Orientale, elles ont insisté sur la nécessité de maintenir la paix, la stabilité, la sécurité et la liberté de navigation et de survol, conformément au droit international, et en particulier à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

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La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang (à droite) recevant Eugene Cartan, ancien secrétaire général du Parti communiste d’Irlande. Photo : VNA

Lors de sa visite, Lê Thi Thu Hang a rencontré Eugene Cartan, ancien secrétaire général du Parti communiste d’Irlande, et Gerard McKillen, consul honoraire du Vietnam en Irlande et président de Pacific Land Limited. Elle a réaffirmé la reconnaissance du Vietnam envers l’Irlande pour son soutien indéfectible et son engagement à renforcer les relations bilatérales.

Elle a également visité le Trinity Innovation Hub, où elle a souligné l’importance accordée par le Vietnam à la science, à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique comme moteurs essentiels du développement. Elle a noté une forte convergence avec les atouts de l’Irlande et d’importantes perspectives de collaboration entre les deux pays dans les secteurs technologiques stratégiques. – VNA

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