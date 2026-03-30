Politique

Renforcement des relations de coopération et d’amitié entre le Vietnam et le Cambodge

Dans le cadre de sa visite de travail au Royaume du Cambodge, le 30 mars, le membre du Comité central du Parti et vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyen Manh Cuong, a rendu des visites de courtoisie à des dirigeants cambodgiens.

Le vice-président du PPC Say Chhum (à droite), reçoit le membre du Comité central et vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA
Le vice-président du PPC Say Chhum (à droite), reçoit le membre du Comité central et vice-ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Nguyen Manh Cuong. Photo: VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Vietnam et le Cambodge ont réaffirmé leur engagement à renforcer leur coopération bilatérale et leur amitié traditionnelle lors d'une série de réunions de haut niveau qui se sont tenues à Phnom Penh le 30 mars.

Au cours de sa visite de travail, le vice-ministre des Affaires étrangères, Nguyen Manh Cuong, également membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), a rendu des visites de courtoisie au vice-président du Parti du peuple cambodgien (PPC) et président de la permanence du Comité central du PPC, Samdech Say Chhum, ainsi qu'au vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et chef de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC, Prak Sokhonn.

Il s'est également entretenu avec la vice-présidente de la Commission des relations extérieures du Comité central du PPC, Suos Yara, et le secrétaire d'État du ministère cambodgien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Ung Rachana.

Lors d'une réunion au siège du Comité central du PPC à Phnom Penh, Say Chhum a félicité le Vietnam pour ses récents succès, notamment sa croissance économique impressionnante de 8,02 %. Il s'est dit convaincu que, sous la direction du PCV, dirigé par le secrétaire général To Lam, le pays continuerait de progresser vers le statut de pays développé à revenu élevé d'ici 2045.

Le dirigeant cambodgien a transmis ses salutations aux hauts responsables vietnamiens et a remercié le Vietnam pour son soutien constant au développement national du Cambodge, ainsi que pour sa coordination, sa coopération et son appui au Cambodge au sein des instances régionales et internationales. Il a également exprimé le souhait d'accueillir prochainement des dirigeants vietnamiens au Cambodge.

Par ailleurs, lors de sa rencontre avec Cuong, Prak Sokhonn a salué le succès du 14e Congrès national du PCV et des récentes élections, ainsi que les progrès considérables accomplis par le pays en matière de modernisation de l'appareil d'État et de promotion du développement économique. Il a souligné que ces réalisations témoignent de la grande confiance de la population envers la direction du PCV.

Le vice-Premier ministre cambodgien s'est félicité du développement soutenu des relations bilatérales et des résultats positifs de la 21e réunion du Comité mixte Vietnam-Cambodge, qui s'est tenue en décembre 2025.

Il a affirmé que les visites et réunions bilatérales de haut niveau ont contribué à consolider sans cesse les relations entre les deux pays, pour le bien des deux peuples, témoignant des efforts constants déployés par les dirigeants des deux pays pour nourrir la relation Vietnam-Cambodge dans un esprit de "bon voisinage, d'amitié traditionnelle, de coopération globale et de durabilité à long terme".

Pour sa part, Nguyen Manh Cuong a transmis les salutations des dirigeants vietnamiens aux dirigeants cambodgiens et a réaffirmé que le Vietnam accorde une priorité absolue et constante au renforcement de ses relations avec le Parti, l'État et le peuple cambodgiens.

Il a félicité le Cambodge pour ses progrès en matière de développement et s'est dit convaincu qu'il réalisera des progrès encore plus importants et plus complets pour atteindre les objectifs de développement fixés.

Les deux parties ont salué les résultats historiques de la visite d'État du secrétaire général du Parti, To Lam, au Cambodge le 6 février, ainsi que les accords conclus lors de la réunion de haut niveau entre le Bureau politique du Comité central du PCV et la permanence du Comité central du PPC, et lors de la récente rencontre entre les chefs des partis vietnamien, cambodgien et laotien.

Le Vietnam et le Cambodge sont convenus de coordonner étroitement leurs efforts pour la mise en œuvre effective des accords de haut niveau, en mettant l'accent sur le renforcement de la coopération dans les domaines du commerce, des investissements, de la connectivité économique et infrastructurelle, et des chaînes d'approvisionnement. Ils se sont également engagés à approfondir la coopération entre leurs partis, à préparer minutieusement les prochaines visites de haut niveau et à accélérer la signature d'accords de coopération entre leurs commissions.

Les deux parties sont également convenues d'élaborer un plan détaillé pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques en 2027, honorant ainsi les grandes valeurs historiques de l'amitié, de la solidarité et de l'assistance mutuelle traditionnelles entre les deux pays et préservant ces valeurs comme un patrimoine inestimable pour les générations futures. -VNA

#Cambodge #PCV #PPC #Vietnam
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