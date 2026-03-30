Le secrétaire général To Lam remet des distinctions honorifiques à des dirigeants actuels et anciens

Hanoï (VNA) - Le secrétaire général du Parti, To Lam, a présidé une cérémonie à Hanoï le 30 mars pour remettre l'Ordre du Mérite militaire, et les insignes de membre du Parti à plusieurs dirigeants actuels et anciens du Parti et de l'État.

Le secrétaire général Lam a remis l'Ordre du Mérite militaire de première classe à Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique du 13e Comité central du Parti et Premier ministre ; Nguyen Hoa Binh, membre du Bureau politique du 13e Comité central du Parti et vice-Premier ministre permanent ; Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique et secrétaire du 13e Comité central du Parti et ancien chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti ; et Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique du 13e Comité central du Parti et membre permanent de la Sous-commission des documents du 14e Congrès national du Parti.

Il a ensuite remis les insignes de 40 ans d'adhésion au Parti au Premier ministre Pham Minh Chinh et au vice-Premier ministre Bui Thanh Son, un insigne pour 45 ans à Nguyen Hoa Binh et un insigne pour 30 ans au vice-Premier ministre Ho Duc Phoc.

Dans son discours, le secrétaire général du Parti a qualifié ces distinctions de nobles marques de reconnaissance, soulignant des décennies de dévouement, de formation, de sacrifices et de contribution à la cause révolutionnaire du Parti et au peuple vietnamien.

Lors de la cérémonie de salut au drapeau. Photo : VNA

Quels que soient leurs postes, les récipiendaires placent toujours l’intérêt national au premier plan, et s’emploient à accomplir pleinement les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple.

Au cours du 13e Congrès national du Parti et des mandats précédents, le Vietnam a dû faire face à de nombreuses difficultés et à de nombreux défis majeurs, a-t-il déclaré, ajoutant que c'est dans l'épreuve que le Parti et la nation ont forgé leur résilience.

Il a exhorté les récipiendaires à mettre à profit leur expérience, leur prestige et leur expertise pour continuer à proposer des idées, à partager leurs enseignements et à encadrer la prochaine génération de responsables, en se comportant comme des modèles tant sur le plan moral que professionnel.

Au nom des récipiendaires, le Premier ministre Pham Minh Chinh a exprimé sa profonde gratitude au Parti, à l'État et au peuple, ainsi qu'au Bureau politique, au Secrétariat, et plus particulièrement au secrétaire général To Lam, aux autres dirigeants actuels et anciens du Parti et de l'État, aux chefs de ministères, d'agences, de collectivités locales, d'organisations et aux membres du Parti qui les ont soutenus tout au long de leur carrière.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh. Photo: VNA

Les distinctions honorifiques décernées par le Parti et l'État revêtent une signification profonde et sacrée, représentant à la fois une grande fierté et la reconnaissance officielle d'un long chemin de dévouement et de progression, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que ces distinctions constituent une forte source de motivation morale et un rappel constant de la nécessité de préserver les plus hautes qualités des membres et des cadres du Parti, en restant pleinement engagés dans la cause révolutionnaire, quels que soient leurs postes ou leurs affectations, à la hauteur de la confiance du Parti et de l’affection du peuple.

Il a réaffirmé sa confiance absolue dans la direction du Parti et son engagement à placer les intérêts du Parti, de la Patrie et du peuple au-dessus de tout.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné la détermination à défendre les idéaux révolutionnaires et à œuvrer pour un Vietnam fort et prospère. Il s’est dit convaincu que, sous la direction du Parti, et en particulier du Bureau politique et du Secrétariat dirigés par le secrétaire général To Lam, le pays réalisera des percées sur tous les fronts et atteindra avec succès ses objectifs de développement stratégique à long terme, progressant ainsi régulièrement vers une nouvelle ère de prospérité, de civilisation et de développement durable à orientation socialiste. -VNA